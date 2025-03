El Consell rechaza que la «oficina antiaborto» de Alicante use fondos autonómicos

El Ayuntamiento de Alicante no puede destinar personal costeado por la Generalitat Valenciana a la nueva «oficina antiaborto», pactada el pasado año por el PP y Vox e inaugurada en el mes de noviembre, entre críticas de la izquierda.

Así lo indicó ayer la vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero. «En el contrato programa de Alicante no se ha firmado ninguna adenda donde conste la creación de esta oficina», apunta la dirigente popular. Además, incide en que «los ayuntamiento pueden crear servicios no contemplados en la Ley de Servicios Sociales, pese a que no será posible dotarlos de personal asignado a otros servicios municipales regulados por dicha ley y establecidos en el contrato programa».

¿Apoyo del Consell?

Una apreciación que la responsable del departamento autonómico ha realizado para dar respuesta a una pregunta planteada por Compromís en las Cortes. La diputada valencianista Mònica Àlvaro se interesaba por saber si la citada oficina ha recibido «algún tipo de apoyo» por parte de la Generalitat Valenciana, así como por si el Ayuntamiento de Alicante puede dotar a este servicio de personal de otras secciones de la concejalía.

Para los valencianistas, la respuesta de Camarero supone un motivo más para pedir la clausura definitiva de la oficina impulsada por Vox y aceptada por el PP como parte del acuerdo presupuestario para sacar adelante las cuentas municipales de 2024.

Compromís pide el cierre

Para la concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante Sara Llobell «la respuesta parlamentaria es clara» y aclara que la oficina mencionada «no ha recibido ningún apoyo económico por parte de la conselleria». Por lo tanto, Llobell reclama al alcalde de Alicante, Luis Barcala, «que acabe ya con este sinsentido que está muy lejos de querer ayudar las madres y que da voz a los movimientos antiabortistas que cuestionan el derecho de todas las mujeres a decidir sobre su cuerpo».

Al respecto, la edil se ha preguntado «dónde están los psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, asesores jurídicos y personal administrativo que anunció el Ayuntamiento de Alicante el pasado año en la inauguración de la oficina». Además, Llobell ha criticado la inoperancia del equipo de gobierno con la gestión de la plantilla de los servicios sociales municipales, que dejó en la calle a cerca de 200 trabajadores y trabajadoras en el mes de enero al extinguirse el contrato programa sin que se hubiesen consolidado las plazas necesarias.