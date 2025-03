Directores de la provincia de Alicante rechazan que el nivel de la FP baje al abrir el acceso a alumnos sin la ESO

Más cambios en la Formación Profesional (FP). Para estudiar el próximo curso un ciclo formativo dejará de ser obligatorio tener el título de Secundaria o de Bachillerato. El Gobierno central ha decidido flexibilizar los requisitos para acceder a esta enseñanza, y tan solo exigirá a los mayores de 18 años que acrediten un nivel mínimo de castellano, matemáticas y conocimientos digitales (dependiendo del grado la dificultad de las pruebas será mayor o menor), así como trayectoria la vida laboral, lo que ha generado incertidumbre y también recelos.

Directores de centros educativos de la provincia se oponen a que esta fórmula pueda terminar acarreando que el nivel de la FP baje por la entrada de alumnos que carezcan de unos conocimientos teóricos mínimos.

El otro gran problema que le ven a la decisión de abrir la mano en la Formación Profesional es que la oferta de plazas en la provincia es insuficiente a día de hoy en determinadas especialidades, como la rama sanitaria, informática o imagen y que la medida contribuirá a engrosar todavía más la lista de espera. Este curso, la provincia ha alcanzado la cifra récord de 42. 281 alumnos que están cursando ciclos formativos.

Con esta medida, el Ministerio de Educación aspira a facilitar la matriculación a los ciclos de FP, sobre todo a aquellas personas que dejaron hace mucho tiempo los estudios para trabajar y que se encuentran activas, con el objetivo de «elevar el nivel formativo de la población adulta» y «garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades».

Sin embargo, no todos los institutos ven que esta fórmula vaya a ser positiva. «Una cosa es promocionar la Formación Profesional y otra cosa es denigrarla. No se puede permitir que estos estudios acaben siendo un cajón de sastre y que se devalúe una formación orientada al mundo laboral, que requiere de un compromiso de todos los sectores, de las empresas, de la sociedad y de los docentes y así no se va a conseguir», afirma Julio Barrachina, director del IES Mediterránea de Benidorm.

Desde este centro educativo sostienen que se debería de considerar la realización de unas pruebas de acceso mínimas porque vaticinan que «una persona que no tenga unos mínimos no va a poder enfrentarse nunca a los contenidos curriculares, ya que hay ciclos que cuentan con contenidos teóricos importantes».

Las exigencias: Comprender textos, operaciones básicas y usar dispositivos digitales El decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero busca permitir que aquellos ciudadanos que acrediten haber alcanzado un nivel mínimo en lengua castellana, matemáticas y digitalización, pero no disponen de la titulación académica necesaria, puedan acceder al sistema de Formación Profesional, mejorando así sus oportunidades en el ámbito laboral. De este modo, los mayores de 18 años que carezcan de la Educación Secundaria para poder acceder a un ciclo formativo deberán de demostrar en su competencia comunicativa en lengua castellana: capacidad para identificar, comprender, interpretar y producir textos, utilizando la lengua castellana oral y escrita en distintos formatos y soportes en diferentes contextos de la vida adulta. En el caso de las matemáticas, tendrán que tener capacidad para aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas en diferentes contextos de la vida adulta, a través de la utilización de números y símbolos, la realización de operaciones básicas y la resolución de problemas. En el ámbito digital, los aspirantes deberán demostrar un conjunto de capacidades que permiten el uso crítico y seguro de dispositivos digitales, aplicaciones de comunicación y redes, con el fin de acceder, crear y gestionar a nivel elemental la información necesaria en diferentes contextos de la vida adulta.

Pese a que comparten la idea de apostar por acercar la FP a la gente trabajadora que carece de una titulación mínima, consideran que no será operativo abrir tanto las puertas.

Una postura similar manifiestan en el Centro Integrado de Formación Profesional La Torreta, en Elche. «Está bien que se facilite el acceso, pero esto puede tener como consecuencia que el nivel baje por la disparidad que podemos encontrar en las aulas. A esto se suma que ya hay lista de espera en algunas ramas, por lo que los ciclos pueden verse saturados», indica su director, José Andrés Gutiérrez. Una de las muchas dudas que tienen los equipos directivos y docentes por la falta de información de cara al nuevo curso es sobre la nota que se va a poner al alumnado que no tiene titulación para poder acceder a los ciclos formativos.

En esta misma línea se pronuncia el director del IES José Antonio Cavanilles de Alicante. «Nos parece bien que se facilite la entrada de nuevos alumnos, pero hay que ser conscientes de que no podemos bajar el nivel de exigencia, porque hay oficios que tienen responsabilidades civiles, como por ejemplo mantener un ascensor, entre muchos otros, y también hay que tener en cuenta que la oferta de FP es la que es y que en muchas ramas no cabe más gente», señala Rafael Herrero.

Para que el nuevo sistema de Formación Profesional funcione, desde el IES Sixto Marco, de Elche coinciden en que es necesario un aumento de plazas, una mejora de las instalaciones y que no repercuta en la calidad de la enseñanza. «Nosotros intentamos no bajar esa calidad y que las personas que puedan entrar por estos nuevos sistemas tengan una motivación que pueda suplir las carencias formativas que tienen», explica el jefe de estudios del centro, Joaquín Parejo, quien admite otra realidad que se está dando actualmente. «Estamos notando también cuando se pasa de la FP básica a la de grado medio una bajada de los conocimientos base que deberían de tener los alumnos e intentamos que salgan adelante porque algunos tienen esa motivación y suplen las carencias buscando más información o asesorándose con el profesorado», explica.

De hecho, destaca haber tenido alumnos que han partido de una FP básica y han llegado a la universidad y ahora son ingenieros eléctricos en empresas. «Es importante que aquellos que entran a la FP con esas edades ya adultas o con ese interés porque tienen una motivación por hacer una carrera profesional en un determinado sector, pero es importante evitar que la calidad disminuya», añade Parejo.

A la expectativa

Más esperanzadores se muestran en el Centro Integrado de Formación Profesional Canastell, de San Vicente del Raspeig, en cuanto al nivel de exigencia, pero también están a la expectativa por las numerosas incógnitas que todavía están por resolver de cara a los nuevos requisitos de acceso.

«Flexibilizar y democratizar el acceso a la FP a todo el mundo es ideal, tenemos que ir por ese camino. No tiene por qué bajar la exigencia, sabemos que cualquier cambio asusta», afirma el director del centro Carlos Llorca, quien considera la acreditación de las competencias que se va a exigir coincidirán con el nivel que tienen las pruebas de acceso actuales.

No obstante, reconoce que todavía faltan muchas dudas por despejar, sobre todo, con los cupos de acceso para entrar a una FP, cómo se articularán las comisiones para probar que los aspirantes tienen un nivel mínimo, etc. Este trámite, según anunció el Ministerio de Educación, se llevará a cabo en centros públicos de educación para personas adultas, centros del sistema de Formación Profesional o en aquellas entidades colaboradoras autorizadas por la administración autonómica.

El departamento dirigido por Pilar Alegría ha estimado en más de diez millones las personas que podrán beneficiarse de esta flexibilización que las comunidades autónomas podrán poner en marcha a partir del próximo curso.

