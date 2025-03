La elección entre el valenciano y el castellano polariza a los padres

La consulta a las familias para elegir entre el valenciano y el castellano, que finaliza este martes a las 14 horas, tras una semana de votaciones telemáticas, ha acabado polarizando a los padres a favor de una lengua y en contra de otra. La medida del Consell para dejar en manos de los progenitores el idioma mayoritario en el que deben de estudiar sus hijos a partir del próximo curso ha desatado incluso enfrentamientos y coacciones por el vuelco que supondrá en la enseñanza.

El nivel de crispación que se ha generado en torno a este inédito proceso se acrecenta conforme se acercan los resultados de un pelibiscito, cuya fecha de publicación todavía se desconoce a estas alturas en los centros (Educación asegura que se sabrán en cuestión de días, cuando se recojan todos los votos). «El nerviosismo se nota entre las familias porque lo que uno vota va a influir en el resultado de los hijos de otros», asegura Isabel Moreno, presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana (Adep-Pv)

Y es que según el porcentaje de padres que escoja una opción se determinará el número de aulas que habrá de una lengua u otra. Es la letra pequeña de la Ley de Libertad Educativa, lo que implica que no todos estudiantes van a tener garantizada su plaza en la lengua que elijan sus progenitores, aunque Educación se ha comprometido a desdoblar asignaturas, a crear nuevas unidades y también a ofrecer el traslado a otros centros a los alumnos que no tengan hueco en la opción votada.

La tensión en algunos centros llegado hasta el extremo de meter la inmigración de por medio, según denuncia la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres Federación de Asociaciones de Padres y desde la Federación de Padres y Madres Gabriel Miró. «Nos llegan llamadas todos los días con quejas, hay una guerra, pero no de las familias, sino de organizaciones que pretenden generarla. Jamás se llegó a lo de ahora con la ley de Plurilingüismo», asegura la portavoz de estas entidades, Sonia Terrero, quien alerta de que «lo más vergonzoso es llegar a los delitos de odio como estamos viendo porque hay profesores que están diciendo que si se vota castellano irán a una clase con inmigrantes».

La presidenta de Covapa denuncia que se «está metiendo el miedo a los alumnos y manipulando con que no habrá excursiones o extraescolares» y urge a la conselleria mano dura para tomar medidas contra estas quejas.

Pese a que admite que estos enfrentamientos se han generado por «ideología pura y dura», Terrero defiende la necesidad de esta consulta. «Los padres aplauden que por fin puedan elegir lo que quieran para sus hijos. Las familias están contentas con esta oportunidad, pero no con que se ensucie el proceso», agrega.

Una pancarta en favor del valenciano, junto a un centro educativo / AXEL ÁLVAREZ

Conflicto innecesario

Frente a ello, desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Enric Valor, que rechaza de forma tajante las votaciones y la Ley de Libertad Educativa, aseguran que no tienen conocimiento de que se esté utilizando a la inmigración para coaccionar a las familias a favor del valenciano, pero sí que admite que la medida autonómica podrá acabar generando clases gueto, como también han venido alertando directores y profesores, porque el criterio que va a primar a la hora de decidir qué alumnos van a una línea y cuáles a otra es la lengua base que hayan solicitado las familias, con lo que habrá más posibilidad de que los extranjeros opten por el castellano.

«Se está volviendo a los errores del pasado y se está generando un conflicto innecesario porque hay familias que ven que aunque elijan una lengua no todas van a poder entrar en la que quieran», afirma Juanma Segura, presidente de la FAPA Enric Valor, quien insta a que la otra federación de padres diga dónde se están realizando esas coacciones.

Con ello, el portavoz de esta agrupación de Ampas lamenta que Educación «esté creando problemas donde no había» y que se «juegue con la educación de los niños por motivos políticos, en lugar de crear una ley que cuente con expertos, docentes y con todos para mejorar la enseñanza» .

Concentración del Stepv en Alicante contra la "represión" por el valenciano / INFORMACIÓN

Pancartas retiradas

Por su parte, el sindicato mayoritario de los profesores, el Stepv, protestó este lunes frente a las puertas de la Dirección Territorial de Alicante para denunciar la «represión» que, según el colectivo, están sufriendo las direcciones y profesorado de muchos centros educativos por parte de Educación, que envía a los inspectores a fiscalizar las actividades y cartelería que se está colgando en los centros educativos para promover el valenciano.

El sindicato asegura haber recibido quejas desde casi todas las comarcas de Alicante: desde de la Marina Alta y Marina Baixa donde se ha obligado en los centros educativos a retirar carteles pro valenciano; pasando por consejos escolares municipales de L’Alcoià donde la inspección invitó a sus miembros a no expresarse en el proceso de la consulta educativa; o, incluso, amonestaciones orales a profesorado de centros de la Valls del Vinalopó para colgar carteles en clase de valenciano donde se habla de las «virtudes del Plurilingüismo» en una materia donde su currículum trata esta cuestión.

Ante la polémica consulta, Compromís ha decidido pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la ampliación del recurso que interpuso hace veinte días, cuando pidió la paralización cautelar de la consulta (la Sala todavía no se ha pronunciado), por las incidencias que han ido haciendo públicas las familias y los sindicatos durante el plebiscito. La coalición denunció que se obliga a las familias a participar solo de forma telemática y no presencial y que «no hay una custodia de voto que garantice seguridad y un seguimiento democrático de esta consulta».