El Raval Roig, un barrio que pierde su identidad entre alojamientos turísticos

El Raval Roig es cada vez más turístico y menos vecinal. Lo que antes era un barrio donde todos se conocían, ahora se enfrenta a la creciente presencia de alojamientos turísticos. Un cambio que está alterando su dinámica cotidiana debido a la rotación constante de visitantes y a la disminución de residentes de larga duración que han comenzado a modificar el paisaje de sus calles y plazas. Y es que, aunque el turismo ha sido durante los últimos años un motor económico para esta zona de Alicante, muchos vecinos sienten que su barrio está perdiendo su carácter tradicional.

Una situación que se agrava por la presencia de viviendas turísticas en el barrio que se ha disparado de manera exponencial en los últimos años, según indica la plataforma Alicante Dónde Vas que ha analizado este fenómeno junto con la Asociación de Vecinos del Raval Roig. Apoyados en el informe elaborado por la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante, la entidad señala que entre 2016 y 2019, el número de pisos turísticos legales en la zona creció un 2.500 %, pasando de 4 a 104. Actualmente, más del 13 % del parque de viviendas del barrio está registrado como alojamiento turístico, una proporción significativamente mayor que el 2,05 % de media en Alicante.

Sin embargo, desde la plataforma temen que este número podría ser mayor si se tienen en cuenta los alojamientos no regulados y las impresiones que comparten los vecinos de la zona, los pocos que quedan. Y es que a medida que los turistas llegan, los residentes se van. Entre 2011 y 2021, el número de hogares permanentes en el Raval Roig cayó un 32 %, de 555 a 377. Mientras tanto, el 37 % de las viviendas son de uso esporádico o están vacías. Este proceso de turistificación, como denuncian desde Alicante Dónde Vas, está quitando al Raval Roig su esencia, convirtiéndolo en un escenario donde los habitantes de siempre son cada vez más una rareza.

"Ya no conozco a casi nadie del barrio"

Los que más notan el incremento de apartamentos turísticos son aquellos vecinos que se quedan en el barrio. El portavoz de la plataforma Alicante Dónde Vas, Javier Ortega, señala que aunque la mayoría de residentes no ven de forma negativa el turismo, que ha sido durante años una fuente de ingresos durante años para la zona, sí que critican que este fenómeno incrementa la pérdida de relaciones vecinales. "Los residentes ahora se quejan de que no reconocen a sus vecinos, ya que los turistas vienen y se van, y es muy complicado tener relaciones a largo plazo", comenta Ortega quien señala como los turistas que utilizan este tipo de alojamientos solo vienen "a pasar unos días y no piensan en cuidar de la vivienda ni de la comunidad de vecinos".

Una sensación que comparten muchos de los vecinos que aún quedan en el barrio y se reúnen en la plaza de Topete. Como Consuelo Rocamora, de casi 90 años, que ha vivido toda su vida en el Raval Roig y ahora se siente extraña en su propia casa. "Antes compartía el rellano con vecinos de toda la vida, ahora tengo turistas a la izquierda y a la derecha. No me molestan, pero me gustaría tener a alguien con quien hablar. La gente del barrio es como mi familia, pero cada vez queda menos gente de siempre, solo turistas", lamenta Rocamora.

Un comercio diferente

La llegada masiva de visitantes en los últimos no solo ha cambiado a los vecinos de los bloques, también la fisonomía comercial de la zona. Donde antes había ultramarinos y tiendas de barrio, ahora hay más comercios orientados al turismo. "Tenemos varios comercios dedicados a los extranjeros, se ve porque son nuevos y cambian lo que ofrece, de esto no había antes en el barrio", explica Ambrosio Morte, otro vecino del Raval Roig. "Vecinos de siempre ya quedamos pocos, pero los pisos no duran nada a la venta, parece que estamos de moda", añade Morte.

Esta realidad comercial también tiene un impacto en la vida de los vecinos del Raval Roig quienes, si bien están contentos porque el barrio sigue contando con tejido comercial, admiten que estos nuevos comercios y locales de restauración no los frecuenta gente del barrio. "Los comercios destinados a los turistas pueden revitalizar el barrio, pero los vecinos nos cuentan que no los frecuentan. Ellos mantienen sus locales y comercios tradicionales, pero la oferta dirigida al turismo no la consideran útil para ellos", señala Ortega.

Cambios evidentes

Desde Alicante Dónde Vas no se limitan a ofrecer información relacionada con los vecinos o el comercio local. La plataforma denuncia que parte de este fenómeno supone que las nuevas generaciones, nacidas y criadas en el Raval Roig, prefieren mudarse fuera del barrio. "Las nuevas generaciones prefieren no vivir en el barrio. La falta de infraestructuras adecuadas y las escasas oportunidades laborales son dos de los principales factores que están empujando a los jóvenes a abandonar la zona. Muchos de ellos solo vuelven al barrio durante las fiestas patronales, que es uno de los momentos en los que regresan al que fue su hogar", afirma Javier Ortega.

Una situación a la que se suma la falta de respuesta institucional. Mientras la vida comunitaria pasa por un momento dificil, también debido al incremento de fiestas y botellones, los vecinos lamentan la falta de acción del Ayuntamiento de Alicante en esta cuestión. "Las calles siguen siendo estrechas y difíciles de transitar, la limpieza es deficiente y no hay servicios comunitarios adecuados. Lo que buscan los vecinos es convivir, y no es lo mismo convivir con turistas que con personas que han vivido toda su vida en el barrio", señala Ortega.

Sin alquileres de larga estancia

Uno de los factores clave en esta transformación es la especulación inmobiliaria. Muchos propietarios, en su mayoría herederos que no residen en el barrio, optan por convertir sus viviendas en alojamientos turísticos, dejando de lado la opción de alquilarlas a largo plazo. "Antes venía gente a pasar el verano entero, pero ahora se nota que solo se quedan cuatro o cinco días y ya está", cuenta Maite Company, propietaria de una panadería en el Raval Roig. "Aquí somos como un pueblo, nos conocemos todos, pero con gente que entra y sale cada semana no es lo mismo, para eso, mejor un hotel", apunta Company.

"Es el precio del incremento del turismo en la ciudad", comparte Juan Valentín Ruzalen, otro residente que reconoce el problema, pero entiende lo que está ocurriendo. "Los que vienen se les ve por las calles, es fácil sabe que cada vez hay más turistas, eso significa que necesitan más sitios donde dormir y los apartamentos son más baratos que los hoteles", aunque reconoce que lo que le gustaría es que "no hubiera abusos" inmobiliarios en el barrio.

Resistencia

El cambio es perceptible para todos, a todos los niveles. María Jesús Redondo, dueña de una farmacia, también percibe la transformación en su clientela. "Antes teníamos gente mayor que venía regularmente. Ahora, la mayoría de quienes entran son jóvenes, extranjeros y de paso. Muchos preguntan por medicamentos para indisposiciones leves, pero pocos son clientes habituales". Además, la afluencia de turistas genera una confusión constante en el barrio: "Nos pasamos el día indicándoles dónde está el ascensor del castillo", comenta Redondo con resignación.

Aunque, como siempre, a pesar del panorama, hay quienes resisten. "Están llegando nuevos vecinos, jóvenes con hijos, que tienen una visión diferente. Quieren integrarse en las tradiciones del barrio y, a través de las AMPAS, están reivindicando mejoras para el barrio. Esto nos da esperanza, porque la situación, aunque no es fácil, puede cambiar si conseguimos cohesionar a los nuevos residentes con los de toda la vida", señala Ortega.