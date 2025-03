Seis meses para reparar la calle de Alicante que lleva un año cortada

Arrancan las obras para solucionar el socavón de la calle Pintor Otilio, en el barrio de Altozano. El agujero en la calzada, que mantiene la vía cortada desde hace un año, debería estar resuelto en seis meses, según aseguraron desde el Ayuntamiento a los vecinos en una reunión celebrada este lunes para informar a los residentes de la zona sobre las próximas actuaciones a desarrollar.

El contrato, con un presupuesto de casi 700.000 euros, espera solucionar de una vez por todas el hundimiento de parte del asfalto, que ya acumulaba quejas por grietas y baches registradas previamente al socavón que ahora se pretende reparar.

Para dar explicaciones y tranquilizar a los vecinos de la zona, hartos de no poder atravesar el vial junto a la avenida Conde Lumiares desde hace más de un año, el ejecutivo local organizó este lunes un encuentro con comerciantes y residentes de la zona. Allí, tanto el vicealcalde, Manuel Villar, como la concejala de Infraestructuras, Cristina García, expusieron las condiciones del contrato. Este miércoles, según señalaban los vecinos, ya han comenzado las comprobaciones del estado del suelo.

Testimonios de los vecinos

Una vecina, Juana Tripiana, está expectante con la reurbanización de la calle, pero espera no tener que esperar muchas semanas más para que inicie. «¿Cuándo lo van a arreglar? Este problema no es de hace un año solo, viene de mucho atrás. Han tardado mucho en darle respuesta», afirmó.

Aunque las obras empezasen mañana mismo, el contrato establece un plazo de seis meses para su ejecución, por lo que, fácilmente, los habitantes de esta calle del barrio de Altozano cumplirán el año y siete meses sin poder transitar con sus coches -ni aparcar- frente a su casa.

Un caso curioso es el de Alberto Botella, vecino reciente, pues se mudó hace medio año a Pintor Otilio. «Desde que llegué la calle ha estado cerrada», aseguró, para luego confesar que no afectó en su decisión de buscar casa, puesto que no posee vehículo. No obstante, aseguró estar esperando verla abierta «por primera vez».

Algo más de prisa, por verse mucho más afectados, tienen en el taller de coches, único establecimiento comercial y de servicios de la calle. A pesar de que han sorteado este año, moviendo las vallas para que los vehículos pudieran acceder hasta el taller, Junior Ceballos entiende que ahora deberán cerrar mientras dure la obra. Su reclamo, no obstante, apunta a la poca información e interés que dijo haber recibido: «Hace dos semanas vino el alcalde con su equipo y ni nos dijeron nada. No nos han avisado cuándo tendremos que cerrar el taller». Asimismo, comentó que de lo poco que se entera es porque una vecina le cuenta «que va a haber una reunión pronto y que serán ocho meses de obra».

Como un descampado

Otra vecina, Gumersinda Álvarez, expresó a las puertas de su casa que desean que la calle sea arreglada lo más pronto posible. Se quejó de que, al estar la calle cerrada y «como una sábana» por los hundimientos, da una sensación de abandono que alienta a otros habitantes del barrio -y de la propia calle- a llevar a sus mascotas a hacer sus necesidades, para en muchos casos no recogerlas. «Se creen que esto es un descampado», lamentó Álvarez.

En la bocacalle que da a la avenida Conde Lumiares, una valla impide el paso con una señal sobre la que está pintarrajeado el mensaje «no aparcar, solo taller». Ahí dejó su coche Andrés Navarro, padre de un vecino de Pintor Otilio. Le traía varias bolsas con la compra, y esperaba a que su vástago bajase a ayudarle para llevarlas hasta el portal.

Navarro manifestó que no entiende por qué una calle puede permanecer más de un año cerrada. «Para mí todos los políticos son iguales, arreglan lo que arreglan, la Explanada, el centro... ¿Y esta calle qué?», declaró.