Avance médico: una nueva lente intraocular con autoenfoque permite dejar de usar gafas tras una cirugía

La última innovación en el campo de la oftalmología ha permitido mejorar la visión de pacientes que se someten a cirugías de cataratas y presbicia. Hasta ahora, las lentes eran multifocales, siendo las únicas que permitían restaurar la visión de lejos y cerca tras la operación de cataratas o presbicia. Pero estas lentes no son fisiológicas y no enfocan a ciertas distancias, es decir, no acomodan. Así, gracias a la nueva lente intraocular acomodativa (AIOL) " Lumina " podrán recuperar el rango completo de visión y la acomodación sin tener que usar gafas, permitiendo también ver imágenes nítidas a todas las distancias, incluido de cerca.

El doctor Jorge Alió ha participado durante 14 años como investigador principal y director de los estudios que han llevado al desarrollo de esta nueva tecnología. En España, es el único oftalmólogo homologado que ha implantado esta lente patentada por AkkoLens, empresa de Países Bajos dedicada al desarrollo de lentes intraoculares. Desde 2024, ya se comercializa en Europa con el marcado CE. El catedrático de Oftalmología e Investigador de Honor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ya ha implantado más de 250 lentes en los sucesivos estudios clínicos realizados.

Avance científico

“Es un gran avance científico para la recuperación total o parcial de la acomodación fisiológica, siendo el paso final en la rehabilitación de la cirugía de cataratas tal y como se realiza actualmente”, explica el doctor Alió. La novedad está en su implantación en el surco ciliar, a diferencia de otras lentes intraoculares acomodativas (AIOLs) que se realiza en la bolsa capsular.

De este modo, se ha avanzado en la recuperación de la acomodación real en pseudofaquia (la situación en que queda el ojo de un paciente al cual se le ha extirpado el cristalino y se ha sustituido por una lente intraocular), que "hoy en día era el principal objetivo que la cirugía moderna de cataratas con implantación de lentes intraoculares no había logrado".

La lente ‘Lumina’, con óptica variable de alta calidad, se basa en el principio óptico de Álvarez, quien fue premio Nobel de Física en 1953. Los ensayos clínicos han confirmado su seguridad y eficacia óptica, siendo la alternativa a lentes multifocales (MIOLs) y lentes intraoculares de profundidad de foco extendida (EDOF) en la corrección de la afaquia. “‘Lumina’ es la primera AIOL que ha demostrado de manera consistente un aumento en la respuesta acomodativa durante al menos 48 meses del estudio, con la acomodación preservada tras la capsulotomía con láser YAG”, detalla Jorge Alió.

Se adapta al paciente

Otra de sus ventajas es el diseño de lentes adaptadas con precisión al paciente gracias a un software propio de cálculo de su potencia óptica. Y es que el diámetro de la lente se personaliza para cada ojo a través del dispositivo especializado AkkoScope®, un método que ya ha demostrado su eficacia. La precisión al medir el diámetro del borde del iris es tal, que tras aplicar pequeños factores de corrección, determina con exactitud el diámetro del surco.

Para el estudio, recientemente reportado en medios científicos, el Prof. Jorge Alió incluyó 50 ojos de 25 pacientes, entre 40 y 81 años, diagnosticados con catarata clínica. “Se observó una capacidad superior a la esperada en tareas a distancias cercanas e intermedias según la respuesta acomodativa medida. Este hallazgo sugiere la presencia de un cierto grado de pseudoacomodación, además de una acomodación real”, confirma el director de los ensayos clínicos. Los resultados de sensibilidad al contraste también confirmaron el buen rendimiento visual, ya que no se presentaron complicaciones durante el seguimiento postoperatorio.

Agudeza visual