Fin a la "limpieza" del registro municipal de Alicante: 125 asociaciones se quedan fuera

El Ayuntamiento de Alicante finaliza la "limpieza" del registro municipal de asociaciones. El equipo de gobierno del PP inició en noviembre un proceso de "limpieza" para depurar el listado de entidades que llevaban varios años sin "demostrar actividad", una medida que genera sorpresa en distintos sectores. Este procedimiento, que contemplaba la baja de más de 150 asociaciones que, según la normativa municipal, no habían presentado la "documentación requerida", ha concluido con la exclusión de 125 entidades mediante decreto esta semana. Entre ellas se encuentran asociaciones festivas, vecinales, Ampas y colectivos empresariales.

Decisión municipal

Según un documento, emitido por el Servicio de Participación Ciudadana y Partidas Rurales, este procedimiento de baja fue iniciado en septiembre y se notificó electrónicamente a todas las asociaciones de las cinco juntas de distrito de que contaban con un plazo de diez días para que pudieran presentar la documentación pendiente antes de que se tomasen decisiones definitivas. Una medida que defiendió en su momento el equipo de gobierno argumentando que la revisión del registro municipal de entidades responde a una "normativa" que exige a las asociaciones informar anualmente sobre sus actividades mediante una memoria y actas, además de cualquier cambio en su estructura organizativa o número de socios.

El documento aprobado en la Junta de Gobierno Local de este martes especifica que, tras examinar la documentación, se comprobó que las asociaciones afectadas no cumplieron con este requisito. Pasado ese tiempo, al no recibir respuesta de las entidades afectadas, la Junta de Gobierno Local decretó su exclusión del registro municipal.

Asociaciones afectadas

Entre las entidades eliminadas, varias han manifestado su desconcierto, alegando desconocer la notificación o no haber recibido información clara sobre el procedimiento. Muchas de ellas han expresado su intención de regularizar su situación lo antes posible. Josu Retuerto, presidente del Ampa del colegio El Tossal, se mostró sorprendido: "Es la primera noticia que tengo, no nos han notificado nada desde el Ayuntamiento. La intención es solucionarlo y volver a inscribirse, tenemos que asegurarnos de que nos reconozcan y nos tengan en cuenta".

Por su parte, Vicente Alcaraz, portavoz de Vecindario por un Parque Central, denunció las dificultades para recibir notificaciones. "Nuestra entidad no cuenta con certificado electrónico y no hemos recibido ninguna notificación por correo postal. Nuestra intención ahora es corregirlo, pero si las notificaciones se enviaron electrónicamente, es posible que nunca nos llegaran. Vamos a hablar con el Ayuntamiento para ver cómo solucionarlo, ya que sin estar inscritos, no podemos participar en plenos ni hacer peticiones formales", afirma Alcaraz.

Elena de Isla González, portavoz de Jovempa, destacó la falta de información al respecto. "No sabíamos nada de esto. Revisaremos nuestra situación para ver si podemos recuperar nuestra inscripción. Es cierto que hay asociaciones que han desaparecido, pero nosotros seguimos activos, así que veremos qué tenemos que hacer para regularizarlo", destacó.

Casos concretos

En el caso de las asociaciones festivas, como la hoguera La Rambla, Mar Pina, su portavoz, explicó que en su caso no es necesario formar parte del registro municipal. "Al ser una hoguera no se considera necesario que formemos parte de este registro. Solo necesitamos estar registradas en la Federació de Fogueres y en la Generalitat como asociación cultural donde tenemos nuestro CIF y estamos legalmente constituidos", afirma Pina.

A diferencia de los casos anteriores, algunas entidades eliminadas del registro realmente dejaron de existir con el tiempo. Entre ellas, la antigua Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, que llevó años sin actividad, o la anterior Asociación de Vecinos de Alipark, que ha sido sustituida por otra entidad compuesta de forma reciente que sí figura en el registro de entidades.

Cómo volver a inscribirse

Para que las asociaciones eliminadas del registro municipal puedan volver a inscribirse, deben esperar un mínimo de un año desde su baja, según el Reglamento Orgánico de los Distritos y de Participación Ciudadana. Posteriormente, deberán presentar una solicitud de inscripción en el Registro General del Ayuntamiento, adjuntando la documentación requerida: instancia dirigida al alcalde, estatutos actualizados, número de inscripción en el Registro General de Asociaciones u otros registros públicos, certificación de los acuerdos de nombramiento de su directiva, domicilio social, presupuesto equilibrado y programa de actividades del año en curso, certificación del número de socios al corriente de pago y copia compulsada del CIF. Una vez presentada la solicitud, el Ayuntamiento dispone de un plazo de 30 días para resolver y notificar la inscripción.