El PP y Vox consuman el "tijeretazo" a Igualdad y dan luz verde al presupuesto de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante aprueba inicialmente el presupuesto del 2025. El PP y Vox repiten la fórmula del 2024 y consuman el "tijeretazo" a las partidas de Igualdad para dar luz verde a las cuentas municipales, entre reproches de la izquierda. El Consistorio a través de un pleno extraordinario celebrado este miércoles, ha sacado adelante el borrador con el apoyo de ambas formaciones y el rechazo del PSOE, Compromís y EU-Podemos.

Para el concejal de Hacienda, Toni Gallego, "son los mejores presupuestos para Alicante", ya que, pese a eliminar a petición de los ultras partidas para medidas de igualdad, "ponen en el centro de la acción política a las personas y son los más sociales de la historia del municipio".

El PP culpa al Gobierno de España

No obstante, el edil popular ha excusado la demora en su aprobación (la más tardía desde el 2020) en que han sido "difíciles de elaborar por la regla de gasto y falta de información del Ministerio de Hacienda", lo que ha catalogao como "una dejación de funciones histórica para un Gobierno de España". Además, Gallego también ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "imponer" la aprobación del tasazo de la basura, que también "retrasó la elaboración".

A pesar de esos "obstáculos", el concejal de Hacienda ha celebrado que "Alicante es una ciudad donde cada vez más turistas quieren venir, más personas quieren vivir y más empresas quieren asentarse". Tras ello, ha enumerado algunas de las inversiones incluidas en el borrador: la renovación del parque del Palmeral, inversiones para Policía Local y Bomberos o las obras del paseo de la avenida de Niza en Playa de San Juan.

Sobre las negociaciones, Gallego ha agradecido "la amplitud de miras" del grupo Vox, recordando que todas las formaciones tuvieron abierta la puerta para plantear sus propuestas al documento.

Vox: "Se elimina el gasto superfluo e innecesario"

Desde Vox, el socio del PP para los presupuestos, Carmen Robledillo ha reconocido que las cuentas no son las que su formación habría querido realizar si estuviese gobernando. "Debemos ser realistas, también podríamos haber presentado mil enmiendas vacías de contenido", ha apuntado la portavoz, en referencia a las propuestas inadmitidas a la izquierda.

Sobre el criticado recorte de las partidas de Igualdad, la líder de Vox ha sostenido que "se elimina el gasto superfluo e innecesario" por lo que se siguen "cambiando las políticas socialistas" para destinar esa financiación a medidas "provida" y de apoyo a las familias. "No es lógico derrochar nuestro dinero en propaganda feminista", ha defendido la de Vox.

Al margen de Igualdad, Robledillo ha recordado que también se han pactado mejoras en la Carrera Profesional de los funcionarios del Ayuntamiento, la reforma de la comisaría de Juan XXIII o un centro sociocomunitario en Benalúa y en Raval Roig. Además, la portavoz también ha asegurado que se acometerán medidas como la instalación de sombrajes en calles comerciales.

EU-Podemos: "Alicante merece inversiones que mejoren la vida de su gente"

Frente a los argumentos de Gallego, el portavoz de EU-Podeos, Manolo Copé, le ha recordado que Alicante invierte 967 euros por cada habitante, frente a otras ciudades similares como Bilbao o Valladolid, que invierten entre 1.400 o 2.000 euros por ciudadano. "Esto también son cifras récord", ha ironizado Copé, quien ha incidido en que Alicante sigue pagando intereses por préstamos bancarios (repetidamente criticados por el interventor) que no se han utilizado.

Respecto a las críticas al Gobierno central, el de EU-Podemos ha matizado que la regla de gasto que impide el uso de remanentes depende directamente de las cifras de ejecución del Ayuntamiento, por lo que es responsabilidad del ejecutivo municipal. "Podrán hacer la ingeniería fiscal que quieran para negarlo, pero el recorte del 46 % en las inversiones es lo que aparece en sus presupuestos".

El portavoz ha lamentado que "Alicante merece inversiones que mejoren la vida de su gente", mientras que la tasa de pobreza (según un informe de la UA) supera el 23 % y, en el caso de los menores de edad, se sitúa por encima del 35 % en la ciudad. "Hay un problema evidente de desigualdad".

Compromís: "Barcala gobierna el Ayuntamiento sin contar con la gente"

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha iniciado su intervención criticando el retraso en la aprobación de las cuentas que, como pronto, entrarán en vigor en el mes de abril. "Si después contamos con Semana Santa, Hogueras y agosto, que es inhábil... Les queda muy poquito tiempo, de ahí que luego el interventor les saque los colores con la ejecución". Además, el valencianista también ha criticado que el borrador llegue a pleno sin haber convocado previamente los órganos de participación ciudadana municipal: "Barcala gobierna el Ayuntamiento sin contar con la gente", ha apuntado.

El edil ha centrado su intervención en recordar algunas de las actuaciones más impopulares del ejecutivo de Barcala durante el pasado ejercicio: desde el varapalo judicial con los macrodepósitos del puerto (para los que el alcalde ya ha abierto la puerta a una indemnización millonaria) a la futura ampliación de la zona azul, en la que se proyectan 3.000 nuevas plazas de estacionamiento regulado.

Respecto a la situación de la ciudad, Mas ha lamentado la falta de inspectores de limpieza, pese a la promesa del ejecutivo popular de incrementar el personal en este sentido. El de Compromís también ha puesto sobre la mesa el incremento del precio de la vivienda por el auge del turismo y ha pedido crear una brigada de policía específica para este fin.

PSOE: "Barcala recicla proyectos que siempre promete y nunca ejecuta"

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha criticado que "Barcala está instalado en el conformismo" y los presupuestos son "el fracaso de su gestión". Para la socialista, el regidor "trae de nuevo proyectos reciclados que siempre promete y nunca ejecuta" y las cuentas están diseñadas "para contentar a Vox y hacer propia la agenda ultra, que hace retroceder en derechos".

Barceló ha señalado que "no se puede decir que los presupuestos son expansivos cuando Alicante es la ciudad número 39 de España en inversión por habitante". Del mismo modo, ha defendido que el borrador no tiene encuenta demandas de la ciudadanía como la necesidad de más vivienda pública, mejor educación o combatir el cambio climático.

"Dicen que los presupuestos ponen a las personas en el centro, pero las cifras de los presupuestos no dicen eso". Para Barceló, el ejecutivo municipal "debería abochornarse" de los fondos públicos perdidos por no acometer proyectos a tiempo: "Se han perdido más de 900.000 euros para destinarlos a vivienda. No solo no construyen, sino que han perdido más de 5 millones en ayudas". Uno de los "mayores fracasos" de Barcala, según Barceló.

Aprobación inicial: la más tardía desde 2020

Finalmente, el borrador ha salido adelante con los votos del PP y Vox (17) frente al rechazo de la izquierda, que suma 11 concejales. Ahora, el documento pasará a exposición pública durante un mes, abriéndose el periodo de alegaciones para la ciudadanía y los colectivos.

Y es que se le sigue atragantando al ejecutivo popular de Luis Barcala la asignatura de los presupuestos. Este 2025, el pleno para la aprobación inicial de las cuentas se ha celebrado el 5 de marzo, la fecha más tardía desde el año 2020, cuando el gobierno local dio luz verde inicial al borrado el 30 de marzo.

De acuerdo con los plazos de tramitación, las cuentas no entrarán en vigor de forma definitiva, al menos, hasta el mes de abril. Todo ello, pese a que el objetivo inicial del ejecutivo popular era dar visto bueno a las cuentas a tiempo para el comienzo del 2025, algo que no ocurre desde la etapa de Sonia Castedo al frente del Consistorio.

Las pretensiones del gobierno de Barcala se rebajaron a finales de 2024, cuando el borrador llegó a manos del interventor a solo dos semanas de terminar el año, cuatro meses más tarde de lo que el alto funcionario aprecia necesario para cumplir con la ansiada meta del 31 de diciembre.