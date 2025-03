Alipark mantiene la puerta abierta a las movilizaciones contra la zona azul en Alicante

Oposición total a la nueva zona azul y naranja en Alipark. La Asociación de Vecinos de Alipark continuará adelante con la recogida de firmas y la presentación de alegaciones ante el Ayuntamiento de Alicante contra la nueva zona de estacionamiento regulado tras una reunión mantenida este miércoles entre residentes del barrio. Además, la posibilidad de convocar movilizaciones sigue abierta, dado el creciente malestar entre los vecinos que constata la entidad.

Propuestas alternativas

A pesar de que en otras zonas de la ciudad las protestas vecinales lograron frenar la medida, Alipark y el barrio de Princesa Mercedes serán los nuevos afectados por la ampliación del estacionamiento regulado. El equipo de gobierno defendía la medida alegando que la futura Ciudad de la Justicia incrementará la demanda de aparcamiento en la zona, justificando así la necesidad de regular las plazas disponibles. Según el plan municipal, de las 3.000 nuevas plazas previstas, 2.500 serán gratuitas para los empadronados y 500 corresponderán a la zona azul, de pago.

No obstante, los vecinos expresaron su descontento, argumentando que la regulación no solo no resuelve el problema de aparcamiento, sino que también introduce un coste adicional para los residentes y comerciantes de la zona. "Esto es un impuesto encubierto para los vecinos, no soluciona el problema del aparcamiento y perjudica gravemente al pequeño comercio", denunció Diego Ardanaz, presidente de la asociación. Además, criticó la falta de diálogo previo por parte del Ayuntamiento, señalando que una decisión de este calado no podía tomarse sin consultar a los afectados.

Movilizaciones y presión

Durante la reunión, los vecinos plantearon diferentes alternativas a la implantación de la zona azul y naranja. Entre las propuestas destacaron la creación de más plazas de aparcamiento público, la mejora del transporte urbano y la posibilidad de establecer acuerdos con parkings privados para que los residentes puedan beneficiarse de tarifas reducidas. "Los vecinos han dejado claro que no quieren pagar por aparcar en su propio barrio y que esta medida no resuelve los problemas de movilidad. Vamos a seguir luchando para que se paralice su implantacióny se busquen soluciones reales y consensuadas", añadió Ardanaz

Ante el respaldo mayoritario de los vecinos, la Asociación de Vecinos de Alipark ha decidido seguir adelante con su estrategia de presión al Ayuntamiento. "Continuaremos con nuestra hoja de ruta, que incluye recogida de firmas, presentación de alegaciones y posibles movilizaciones para exigir que el Ayuntamiento escuche y atienda las demandas del barrio", apuntó el líder vecinal. Asimismo, indican que la "movilización vecinal" seguirá activa en los próximos días con nuevas acciones para visibilizar el rechazo a esta medida e instar al Ayuntamiento a reconsiderar su decisión.

Princesa Mercedes

El conflicto por la implantación de la zona azul en Alicante no es un caso aislado. En el otro barrio afectado, Princesa Mercedes, la portavoz de la Asociación de Vecinos, Isabel Molina, expresó su sorpresa ante la reunión celebrada en Alipark en contra de la implantación de la zona azul y naranja. "Nos sorprende mucho porque en Alipark no hay asociación de vecinos desde hace años. La Asociación de Vecinos de Alipark está dada de baja, aunque ellos dicen que está activa, no están en el registro. Me sabe mal que personas que no son nadie en el barrio se dediquen a realizar este tipo de reuniones", afirmó Molina.

Molina ha explicado que el próximo sábado 15 de marzo a las 12.30 horas su asociación tiene prevista una reunión en la que se informará a los vecinos sobre la zona naranja y la Intermodal. "Las asociaciones, además de nuestras actividades, tenemos que rendir cuentas para informar a los vecinos sobre lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. Yo tengo que ver qué quieren mis vecinos y, a partir de ahí, tomaremos decisiones respecto a la zona azul", señaló Molina.