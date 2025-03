Barcala mantendrá "sí o sí" el recorte del ocio nocturno en Alicante pese a la sentencia del TSJ

El Ayuntamiento de Alicante celebra que el TSJ anule la sentencia que obligaba a decretar Castaños como Zona Acústicamente Saturada, aunque asegura que impulsará la medida igualmente para resolver el "problema de convivencia". Así lo ha confirmado el vicealcalde, Manuel Villar, a preguntas de INFORMACIÓN, después de que el tribunal autonómico diese la razón al gobierno local y a los hoteleros, en un varapalo judicial para los vecinos de la zona.

Las ZAS se mantienen

"Estamos muy satisfechos con la decisión del TSJ. Habíamos interpuesto este recurso porque el Consistorio no había vulnerado los derechos fundamentales de nadie", ha celebrado Villar, quien sostiene que la decisión de la sala "no ha hecho más ni menos que convalidar la postura que siempre ha defendido este Ayuntamiento".

Respecto a las consecuencias que la nueva decisión judicial pueda tener en la aplicación de las ZAS, Villar argumenta que "con independencia del resultado, hay un problema de convivencia" por lo que las medidas se implantarán "sí o sí". No obstante, el vicealcalde abre la puerta a modificar las normativas impulsadas recientemente (ahora en periodo de exposición pública) y reconoce que "lo que la sentencia implica es un elemento nuevo que puede ser planteado en las alegaciones que el Ayuntamiento puede valorar".

No hubo mediciones en el interior de las viviendas

Para tumbar la sentencia que obligaba a limitar el ruido del ocio nocturno en la conocida calle Castaños de Alicante, el TSJ ha considerado que no se ha acreditado que la contaminación acústica afectase a la salud de los residentes y que tampoco se han aportado mediciones tomadas en el interior de las viviendas.

Una decisión que supone un varapalo para los vecinos y un balón de oxígeno para el Ayuntamiento (que temía recibir reclamaciones económicas masivas) y los hosteleros. El tribunal autonómico aprecia que la decisión previa del juez no aclara de qué forma se han vulnerado algunos de los derechos de los vecinos, además de que no aprecia que existan pruebas médicas de una posible afección del ruido en la zona a la salud de los residentes. Además, la sala incide en que los niveles de contaminación acústica no se han acreditado en el interior de los domicilios de los afectados.