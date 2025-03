Egor Chelkov, primer pianista con autismo con título superior: "Me siento muy feliz cuando toco"

Egor Chelkov llegó hace 25 años con su familia de Rusia después de que le diagnosticaran autismo. Y se afincó con su familia en la provincia, primero en San Vicente del Raspeig y después en El Campello. Su interés por la música comenzó cuando era muy pequeño y en ella ha encontrado un canal para expresarse.

"Desde su nacimiento le gustaba y sus primeras palabras no fueron mamá ni papá. Él empezó a hablar con frases de canciones, modernas o canciones familiares rusas", explica su Larisa Chelkova, que siempre le acompaña y a la que Egor abraza con amor cada vez que termina una interpretación al piano. Ella se mantiene a pocos metros, cerca, en su línea de visión porque le da toda la confianza.

Así lo ha hecho este jueves hasta cinco veces pues cinco han sido las obras que ha tocado en el Hospital de Sant Joan, dentro del ciclo "Latidos armónicos", una serie de microconciertos organizada por la comisión de humanización del centro, en colaboración con la Sociedad Musical La Paz, el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, ADDA Sinfónica y la UMH. Se han programado para el primer jueves de cada mes hasta junio entre las 12.30 y las 13.30 horas.

La música como expresión

Egor ha encontrado en la música una forma de expresarse. "Mi hijo tiene 27 años. Acabó la carrera superior de piano. No sabe hablar mucho, entonces la música le permite sacar sus emociones que están ahí. Tiene discapacidad, es autista. Da conciertos. Es un niño muy bueno, es muy educado, estamos muy contentos, yo estoy muy orgullosa de él", afirma la madre. A su lado, el pianista responde que "me gusta mucho" la música. "La música es para mi alegría. Me siento muy feliz cuando toco", asegura. Cuando al público que le escucha le gusta lo que toca y aplaude, Egor se siente contento porque "la música es sentimiento".

Por ello, momentos como el vivido este jueves en el Hospital de Sant Joan son para su madre de felicidad. "Desde el momento en que me dijeron que no iba a poder hacer nada, ahora es un orgullo". El joven pianista, que se graduó en la Escuela Superior de Alto Rendimiento (Esmar) de València tras 14 años de estudios musicales, ha tocado en esta ciudad y en Barcelona, entre otras.

Tiene pendiente el extranjero y afirma el joven que le gustaría tocar en Austria. Mozart y Bach son los compositores que más le gustan y que se le dan mejor, confiesan entre madre e hijo. Sus profesores dicen de él que "es una persona que tiene predisposición a todo y con un gran talento”.

Héctor Fuentes

Valses y boleros

En el Hospital de Sant Joan, el joven pianista de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan ha interpretado para pacientes, familiares y trabajadores el "Vals para Cristian"; un estudio de Sibelius; "Capuletos y Montescos", de Prokofiev; "What a wonderful wolrd", de Louis Armstrong; y "Noche de Ronda", un bolero compuesto por Agustín Lara en 1935.

Además de Egor Chelkov, que se ha centrado en tocar en vestíbulos y lucernarios de la planta baja para pacientes psiquiátricos, entre otros, han participado en esta sesión otros músicos que se han dividido en tres grupos y recorrido diversas unidades del hospital. Las flautistas Lucía Suárez y Blanca Martínez han interpretado su repertorio en la zona de consultas de Oncología y en el Hospital de Día, donde los pacientes reciben sus tratamientos durante muchas horas. Después han ido a la UCI.

Hugo Ramos y Rubén Rubio, coordinadores de la sociedad, han intervenido como dúo de clarinete y trombón. En el repertorio ha habido de todo, adaptándose a las circunstancias del lugar y el momento, desde el Akuna Matata de película animada a piezas del barroco, con piezas melódicas y otras más rítmicas. “Para nosotros es una satisfacción poder acercar la música a quienes no pueden ir a un concierto y demostrar los beneficios que tiene en un hospital como éste”, indican.

"Latidos armónicos"

Sonia Sánchez López, secretaria de la comisión de humanización, profesora de la Unidad Pedagógica y musicoterapeuta, ha indicado que "hemo creado una subcomisión que se llama Latidos Armónicos, para que la música ayude a que las esperas de los pacientes en el hospital sean más cálidas, que no tengan esos procesos de ansiedad y desesperación mientras están esperando las consultas".

Es algo que también puede beneficiar a familiares y al propio personal, dando un "poco más de alegría y ayudar un poco a calmar, al clima y al contexto hospitalario".

"Agradezco a los músicos que colaboran con nosotros, al voluntariado del hospital y a todos los profesionales implicados su esfuerzo para que pacientes, familiares y profesionales puedan disfrutar de los beneficios de la música en directo”, ha finalizado el gerente del departamento de salud Alicante-Sant Joan d’Alacant, Juan Antonio Marqués.

Suscríbete para seguir leyendo