Las alicantinas concilian gracias al esfuerzo de las abuelas y de las migrantes

En la provincia de Alicante residen 2.029.213 personas, de las que 1.025.432 son mujeres, lo que supone el 50,5 % de la población. De ellas, 728.017 son españolas, bien autóctonas o por nacionalidad, y 297.415 extranjeras, según datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2025. Muchas de estas últimas son migrantes: en ellas, y en otras mujeres en situación de precariedad, recae a menudo la responsabilidad de cuidar a los hijos o a los padres de las alicantinas que trabajan para que puedan conciliar su vida laboral y familiar.

También en las abuelas, apareciendo el «síndrome de la abuela esclava» pues asumen una tarea, la de cuidar a sus nietos, que no debe corresponderles, y que les provoca sobrecarga física y emocional. Esta es, en pocas líneas, la radiografía de cómo funciona actualmente la sociedad alicantina y, en general, la española. Algo que se ha convertido en una cotidianeidad que sale a la palestra cada 8-M.

"Externalizar" cuidados

La realidad es que las mujeres madres, o hijas, que deciden mantener sus puestos de trabajo «externalizan» los cuidados de sus niños y padres cuando estos son dependientes; y las que no pueden se ven obligadas a solicitar excedencias y reducciones de jornada. El 87 % de los permisos por cuidados los piden mujeres, especialmente entre los 35 y 59 años, edades en las que están en plena crianza o ya cuidando a sus progenitores. En esa franja de edad se encuentran 375.000 mujeres, el 37% del total provincial.

Ellas renuncian a la jornada completa si la familia no puede pagar extraescolares o residencias

«Muchos padres en crianza se mantienen en sus puestos de trabajo. A ellos no les importa si tienen que viajar, alargar la jornada o una nocturnidad (lo que supone además complementos que mejoran sus sueldos). Eso explica mucho de la brecha salarial porque las mujeres no mantenemos empleos si no te ven una disponibilidad. No podemos porque a las cinco de la tarde tenemos que ir a recoger a los niños al colegio y porque no hay una red adecuada de cuidados. Hay que mejorar el sistema de atención a la infancia y a la dependencia, que no llega ni por asomo a quienes lo necesitan», afirma Arancha Luque, secretaria de Mujeres e Igualdad y Formación de CC OO l’Alacantí-Les Marines.

Escuela matinera y extraescolares

Aunque la gratuidad en la educación en el tramo de 0 a 3 años desde este curso en la Comunidad es un avance, las plazas son insuficientes. Muchas familias no pueden pagar la escuela matinera para poder dejar a los niños a las 7 de la mañana en los colegios e irse a trabajar; y otras no pueden asumir el gasto de las extraescolares por las tardes para prolongar su jornada laboral. Todo esto tampoco ayuda a la maternidad, que se ve postergada.

«Insistimos en la necesidad de contar con permisos retribuidos para el cuidado familiar» Yolanda Díaz SECRETARIA GENERAL DE UGT L’ALACANTÍ-LES MARINES — Secretaria general de UGT l'Alacantí-Les Marines

Ellas son también las principales responsables de atender a las personas dependientes en las familias. A menudo tienen que pedirse una excedencia para asistir a sus padres cuando son mayores porque no hay plazas públicas en las residencias y no pueden pagar los entre 2.000 y 3.000 euros que puede costar llevarlos a una privada. «La responsabilidad máxima recae en las mujeres. Cuando las madres mantienen su puesto de trabajo, delegan en otras mujeres: hermanas, abuelas o en otras trabajadoras más precarias. La red de cuidados no puede recaer en mujeres más precarias como está pasando».

También hay más de 60.000 alicantinas mayores de 65 años que viven solas, según el INE, muchas viudas y con bajos recursos, lo que requiere atención.

INFORMACIÓNTV

La igualdad, objetivo "irreal"

CC OO urge políticas que garanticen la consecución de la igualdad, por ahora un «objetivo irreal». «Mientras seamos las responsables del cuidado de menores y dependientes vamos a seguir teniendo brechas laborales y cuando lleguemos a la jubilación va a manifestarse en las pensiones», un 35 % más bajas, afirma Luque. Sin olvidar el desgaste en salud: «somos pobres en tiempo porque mantenemos presencia en el mercado de trabajo asumiendo la responsabilidad casi total del cuidado».

Según el informe «La situación de las mujeres en el mercado laboral de la provincia de Alicante», elaborado por UGT con datos de la EPA, el Sepe y Labora, hay 390.600 mujeres ocupadas frente a 471.800 hombres; y la tasa de temporalidad en ellas es del 19,4 % y en ellos del 13,5.

Informe socio laboral de las mujeres 2025 de UGT Informe socio laboral de las mujeres 2025 de UGT

Por tipo de contrato, 56.979 mujeres trabajan a tiempo parcial por 33.270 hombres, es decir, casi el doble; mientras el salario medio de las alicantinas es de 18.291 euros anuales frente a los 21.867 de sus compañeros, una diferencia de 3.576 euros.

Más universitarias

Llama la atención la diferencia de sueldo negativo para las chicas de 25 a 34 años (-2.597 euros) pese a tener la misma o mayor cualificación que los hombres y a que a esa edad no están mayoritariamente en tareas de crianza. De hecho, en la provincia hay 18.500 universitarias frente a 14.000 universitarios.

«En crianza muchos padres se mantienen en sus puestos y no les importa viajar o alargar la jornada» Arancha Luque — Secretaria de mujer e igualdad de CC OO Alicante

Todo ello porque históricamente hay sectores feminizados con salarios base bajos a los se les daba poco valor social.

«Insistimos en la necesidad de contar con permisos retribuidos para el cuidado familiar, en que se eliminen los obstáculos en el acceso al empleo por esta causa y que abocan al abandono temporal del trabajo o a la renuncia a una promoción profesional por parte de las mujeres por dedicarse al cuidado; e invertir en educación en igualdad, con la coeducación como norma, para conseguir una sociedad libre de estereotipos de género, revisando libros de texto e incorporando referentes plurales y diversos, con especial hincapié en mujeres de profesiones STEM», finaliza Yolanda Díaz, secretaria general de UGT Alicante.

Mayor protección para las víctimas de maltrato Mejorar las medidas de protección a las víctimas de violencia de género y de violencia vicaria, el abolicionismo de la prostitución, la prohibición de la pornografía, que el patrón diagnóstico de la medicina se adapte a la mujer y, por supuesto, mayor igualdad en los cuidados son las principales demandas del colectivo de Mujeres Feministas de Alicante para este 8M. Su portavoz, la abogada Emilia Caballero, afirma que existe «una falta impresionante de medidas de protección» para las mujeres que sufren maltrato, e igual para sus hijos en lo que respecta a la violencia vicaria. «Dicen denuncie usted, pero con qué seguridad. No tenemos ninguna seguridad. El sistema no funciona y tendrán que revisarlo para solucionarlo de una vez por todas». En cuanto a la pornografía, señala que los adolescentes aprender de la sexualidad a partir de la objetivación de la mujer «a unos niveles espantosos y así es imposible que tengamos una generación sana». Sobre la prostitución, indica que «es increíble que en esta época de la vida siga habiendo esa tara tan brutal como es que las mujeres puedan vender su cuerpo y los hombres puedan comprarlo». Emilia Caballero también quiso hablar de los cuidados, que están «en una desigualdad brutal. Hemos llegado a un sistema de mercado al que las mujeres se incorporaron hace un siglo y no ha cambiado la organización del trabajo asalariado, que tenía que haber cambiado teniendo en cuenta que antes el cuidado solo lo prestaba la mujer y el hombre era el proveedor. ¿Qué pasa que todo lo que tiene que ver con la mujer está bajo mínimos siempre?». Caballero alerta del retroceso de los derechos de las mujeres y con ello de la democracia en el actual «sistema patriarcal. En tres siglos hemos avanzado pero poco». Critica que el Ayuntamiento de Alicante haya quitado una «irrisoria» partida de 15.000 euros a Igualdad «para dársela a la oficina antiaborto de Vox».