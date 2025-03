El Colegio de Veterinarios de Alicante y el autonómico rechazan el proyecto de facultad en Ontinyent

El Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) rechaza el proyecto que nuevamente promueve la Universidad de Valencia para levantar en Ontinyent la tercera facultad de Veterinaria de esta provincia, la que sería la número 17 del conjunto de España. La entidad colegial autonómica advierte que, de salir adelante, contribuiría a alimentar la precariedad laboral de una profesión que, según las estadísticas oficiales y pese a la mejora experimentada en los últimos años, sigue siendo la licenciatura superior situada entre las tres peor pagadas, a mucha distancia de la del resto de profesionales sanitarios y de la salud y con unos salarios que son incluso 530 euros mensuales más bajos de la media global.

También afectaría a los veterinarios de Alicante pues "Ontinyent está más cerca de Alicante que de València. Y en Murcia hay otras dos facultades de veterinaria. El sector está saturado, precarizado por la sobreoferta universitaria y el epicentro de ese boom toca de lleno a los colegiados alicantinos", afirman desde la entidad.

Al menos 500 plazas

Con la apertura de esta nueva facultad, la provincia de Valencia dispondría de, al menos, 500 plazas (considerando que fueran, como mínimo, 80 las nuevas plazas de la pública, que sería la cantidad mínima necesaria para amortizar la inversión que se ha anunciado, de unos 50 millones de euros), siempre según la entidad colegial.

"Estas cifras situarían a Valencia con la mayor oferta universitaria de todo el país, por delante de Madrid (423 plazas) y más aún de Cataluña (175). Un dato resulta revelador sobre la inoportunidad del proyecto: esos tres centros con medio millar de plazas para Veterinaria, más las 150 de las dos facultades hoy existentes en Murcia suponen igualar en número de centros (5) y casi la misma cantidad de plazas que las hoy existentes en toda Francia (650 por las 724 del país galo)".

España ya lideraba en 2019 -con 13 facultades de Veterinaria y 1.638 plazas universitarias- la ratio de veterinarios en activo por millón de habitantes (entonces 606, hoy bastantes más) "y, lejos de estar reconduciendo esta tendencia, la seguía alimentando".

Fue entonces cuando la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Veterinaria de España (CDVE), recuerdan las fuentes, actualizó en un informe la situación, que ya había provocado en 2014 protestas por la sobreoferta generada.

Durante los últimos años, pese a la oposición de esa entidad, de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) o del mismo Consell Valencià, se ha venido especulando con la posibilidad de abrir la primera facultad pública de Veterinaria de la Comunidad por parte de la Universidad de Valencia -paralizada en 2015 por falta de fondos-.

Privadas en la provincia

También se habló de crear otras dos en la provincia: una privada en El Campello y otra pública en Orihuela. "Nada de ello salió adelante pero, a nivel nacional, sí se inauguró la pública de Lleida en 2015 -60 plazas-; en 2021 se materializó el proyecto de la Universidad Europea en Madrid (70), en 2023 comenzó a dar clases la nueva facultad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM, 60) y más recientemente, en octubre de 2024, la Junta de Castilla León dio su visto bueno a la decimosexta facultad del país, en Salamanca (170)".

Los veterinarios consideran que refleja la saturación en el área geográfica levantina -entre Valencia y Murcia median unos 200 km- la decisión tomada por el entonces director general de Universidades de Murcia, el catedrático en Sanidad Animal, Christian de la Fe, quien dimitió por su oposición manifiesta a tramitar los permisos para la facultad de la Universidad Católica de Murcia.

Un 188 % más de plazas en Valencia

Estos profesionales sostienen que en Valencia, durante este tiempo, la Generalitat ha dado el visto bueno para ampliar un 188% las plazas universitarias de las dos facultades privadas de la provincia: la Cardenal Herrera CEU logró en 2017 las autorizaciones para ser la que más plazas tiene de toda España -pasó de 120 a 300, mucho más que la segunda, la Alfonso X El Sabio de Madrid, con 198- y en 2022 la Católica de Valencia duplicó su oferta también (de 60 a 120).

La EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) y la FVE (Federation of Veterinarians of Europe) -máximas entidades comunitarias para asegurar la calidad en la formación y en los servicios de Veterinaria- han establecido que para mantener un estándar medio en estas dos cuestiones es suficiente con una facultad por cada 7-10 millones de habitantes.

"Es decir, en España sería bastante con disponer entre 4 y 7 facultades pero ya han sido aprobadas 16 y lleva camino de, si se confirma la de Ontinyent, llegar a 17. La sobreoferta en el caso murciano-valenciano sería, atendiendo a estos parámetros, más palmaria: entre ambas autonomías se acercan a los referidos 7 millones de habitantes pero ya dispondrían, con la hipotética de la capital de la Vall d’Albaida, de 5 centros para obtener este grado, es decir, multiplican por 4 y hasta 5 veces la ratio recomendada".

España con 15 facultades -a falta de sumarse la nueva de Salamanca- es hoy el estado miembro que, con mucha diferencia, más plazas universitarias dispone -1.848- y que más nuevos licenciados genera cada año, entre 1.500 y 1.600, señala la entidad colegial.

Universidades con facultad de Veterinaria / Colegio de Veterinarios

Precarización y burnout

Afirman los afectados que la profesión veterinaria es una de las más precarizadas. "Pese a la mejoría registrada desde la firma del primer convenio colectivo nacional de centros clínicos en 2020, las estadísticas del INE la sitúan sistemáticamente como una de las licenciaturas superiores peor pagadas, a una gran distancia de todas las sanitarias".

"Pese a la alta cualificación de los colegiados, según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral de 2024, el salario correspondiente al epígrafe de Actividades Veterinarias se situó en los 1.674,54 euros cuando el sueldo medio mensual de un trabajador en España -con o sin estudios- quedaba en 2.205,43 euros", indica la entidad.

"Son los jóvenes licenciados los peor parados: según el informe de Inserción Laboral de los Egresados Universitarios del Ministerio de Ciencia y Universidades, que analiza las tasas de afiliación y las bases de cotización de los estudiantes de España durante los cuatro años posteriores a terminar la carrera, Veterinaria sigue entre las carreras peor remuneradas a un año de terminar los estudios. Con salarios tan bajos y horarios y guardias tan complicados, esta profesión es una de las que más padece el llamado burn out (síndrome de estar ‘quemado’) y son también los jóvenes los que con mayor intensidad lo sufren", concluye en un comunicado Consell Valencià de Col.legis Veterinaris.