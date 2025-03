La disparidad de votos desata el agobio en los centros para reorganizar las clases

La consulta sobre la lengua base ha generado escenarios variopintos en los centros educativos de la provincia de Alicante y ha sembrado el desconcierto entre los profesores y directores. Tras el plebiscito del Consell se ha pasado de tener colegios e institutos con un modelo único de enseñanza, predominante en castellano o en valenciano, a tener dentro de un mismo centro cursos con los dos idiomas.

La preocupación y la incertidumbre para reorganizar las clases, traducir o adaptar las propuestas educativas, cambiar los libros y distribuir a los alumnos en función de la opción escogida y del porcentaje de voto ( incluidos los que no han participado), se ha apoderado de la comunidad educativa. Y es que aunque seis de cada diez familias han elegido castellano en la provincia, las votaciones han dado un vuelco al modelo único que había hasta ahora porque la planificación educativa se tiene que hacer en base a lo que la mayoría de los progenitores haya dicho.

Entre los ejemplos, en un colegio de Elche donde la enseñanza era mayoritaria en español van a tener en dos de los tres cursos de Infantil dos líneas (una en castellano y otra en valenciano), lo mismo que en primero y tercero de Primaria, pero el resto de niveles el castellano tendrá más peso en el horario lectivo. También hay casos de centros de Alicante que han conservado la lengua base en castellano, excepto en quinto de Primaria que tendrán un aula para cada idioma. Igual de particular es lo que ha ocurrido en un colegio de Xàbia donde el valenciano ha arrasado, excepto en segundo de Primaria que va a tener una clase de castellano. Algo similar se ha dado en otro centro de esta localidad donde han salido cuatro clases en castellano, pero el resto del centro va a tener el valenciano como protagonista. Todas estas situaciones llevan aparejada una irremediable separación de los compañeros, una cuestión que ha preocupado mucho a los progenitores, aunque la mezcla de alumnos ya se produce al cambiar de etapa educativa.

Lo inusual han sido los centros que van a tener todas las clases con una misma lengua base, situación que se ha dado en diferentes municipios como en Elche o en Alcoy donde hay colegios que seguirán manteniendo la única línea en valenciano.

Ante este panorama, desde la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad (Adep -PV) han constatado «lo mucho que han trastocado los resultados en los centros educativos por todos los cambios que van a suponer para el curso que viene», asegura su presidenta, Isabel Moreno. Lo que más les agobia en los colegios es que las clases tienen que estar organizadas para el proceso de admisión, que tiene lugar entre abril y mayo, mientras aseguran que siguen sin recibir directrices de la conselleria.

Una madre viendo los resultados en un colegio de Alicante / Pilar Cortés

Quejas

Y a ello se suman todas las reclamaciones que van a presentar las familias que no hayan podido emitir su voto, que hayan marcado mal los criterios de preferencia o las de alumnos que entren en una lengua que no ha sido escogida por sus padres. Y es que según el porcentaje que haya votado una opción se determina el número de aulas que habrá de una lengua u otra. Es la letra pequeña de la Ley de Libertad Educativa, lo que implica que no todos estudiantes van a tener garantizada su plaza en la opción que elijan sus progenitores.

Ante estos casos, Educación ha prometido que «si hay demanda no satisfecha, se puede hacer oferta en otros centros de la localidad y también se pueden utilizar los recursos adicionales del centro para desdoblar asignaturas, dado que es un modelo equilibrado».

De ahí que, los equipos directivos se temen que cuando se subsanen las reclamaciones puedan producirse cambios respecto a los resultados que ahora han salido y que un aula acabe teniendo otra lengua base.

De momento, las asociaciones de padres y madres de alumnos integradas en la Federación Enric Valor, así como la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, Escola Valenciana o Famílies pel Valencià están canalizando las quejas de los progenitores que han tenido dificultades técnicas para poder elegir o que han detectado errores en los resultados publicados en los tablones de anuncios de los centros. Las reclamaciones se están presentando a través de la plataforma ciudadana de la Generalitat Valenciana en el apartado de «Solicitud General Única».

Colas de familias a la espera de votar en la consulta de la lengua en Alicante / Pilar Cortés

Diversas lecturas

Ante los resultados que han dibujado un escenario dividido tanto en los municipios, como en muchos de los colegios e institutos, las lecturas e interpretaciones que se han hecho sobre esta inédita y polémica consulta también son diversas.

La Asociación de Directores de Infantil y Primaria aseguró que el valenciano «ha salido reforzado en la provincia, pero se ha demostrado que la consulta era innecesaria porque solo ha servido para confrontar».

En la misma línea que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, se ha expresado esta semana, el jefe del Consell, Carlos Mazón, habló este viernes de «éxito» y de que ha «ganado el pluralismo, frente al pensamiento único. El presidente de la Generalitat quiso «dar las gracias a las 340.000 familias que han votado en libertad por la educación de sus hijos» y sacó pecho de que la Ley de Libertad Educativa es «un compromiso moral y de convicción que se demuestra con una extraordinaria participación».

Al hilo, recalcó que el 60 % de las familias han participado, «es la primera vez que en España se produce una participación así». Y por último, el máximo responsable autonómico reiteró su argumento de haber puesto fin a la «imposición donde varios partidos políticos querían imponer su ideología desde un despacho a las familias, por un modelo de libertad porque las familias son las que tienen la última palabra en la educación de sus hijos».

Por su parte, la plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística celebró «con todos sus peros que se haya llevado a término la consulta porque borra del mapa la situación anterior, en la que las familias estábamos indefensas».

Desde la Federación de Ampas Gabriel Miró también aplaudieron el plebiscito del Consell al defender que las familias deben de participar en el aprendizaje y enseñanza de sus hijos , aunque advirtieron que les hubiera gustado que la participación fuera mayor.