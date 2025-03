Las mujeres que lideran el cambio: talento, desafíos y el compromiso por la igualdad

«Mujeres influyentes en la provincia de Alicante» reunió ayer a diferentes profesionales en torno a un mismo foco: el talento, la inspiración y el mérito femenino. Voces que contaron historias de experiencias, retos, barreras y éxitos. El Club INFORMACIÓN fue testigo de cómo aún es necesaria la labor reivindicativa cada 8M, «una fecha que alcanzará todo su significado cuando pase a ser un día más del año, cuando no haya nada que reivindicar», tal y como sentenció Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, en su bienvenida a esta jornada. Cabot puso la mirada en la importancia del papel de la mujer en los tres ámbitos protagonistas de este encuentro:educación, empresa y salud. «Tres de los pilares que sustentan a toda sociedad, tres pilares que no se sostendrían sin el trabajo y la presencia de la mujer».

Ana Poquet se encargó de la apertura de la jornada. / Rafa Arjones

Por su parte, Ana Poquet, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, destacó la importancia de la mujer en la sociedad y, en concreto, en el gobierno local, donde son mayoría. «En el Patronato Municipal de Turismo, el 75% del equipo directivo está compuesto por mujeres, reflejando una tendencia en el sector turístico, donde el 60% de la fuerza laboral y el 70% del alumnado son mujeres». Sin embargo, a pesar de la reducción de la brecha de género en este ámbito, aún hay desafíos, especialmente en la brecha salarial. «El Ayuntamiento de Alicante está comprometido con la educación, la empresa y la salud como pilares del desarrollo social», apuntaba Poquet, quien resaltó, entre otras iniciativas, la Escuela de Talento Femenino, que en ocho años ha formado a 3.000 mujeres y trabaja en la visibilización del liderazgo femenino. Para la edil es fundamental continuar trabajando por la igualdad y dar voz a las mujeres que lideran el cambio en la sociedad.

Clara Cervera es dueña de una cuenta en Instagram con 584.000 seguidores. / Rafa Arjones

El evento ha proseguido con la intervención de Clara Cervera, empresaria e influencer, dueña de la cuenta de Instagram, Clara Cervera Beauty con 584.000 seguidores. Durante la ponencia ha explicado como dió un rumbo radical a su vida: paso de estar trabajando durante 12 años en Caja Murcia, durante «la buena época de las hipotecas» al sector de la belleza. A raíz de la crisis bancaria e inmobiliaria, comenzó a realizar el trabajo de «tres personas a la vez», haciéndola sentir infeliz profesionalmente . Al finalizar su etapa en banca, Cervera decidió dedicarse en cuerpo y alma a lo que más le gusta: «siempre he sido muy diestra para la belleza, creo que tengo un don potenciando la belleza femenina». Decidió crearse una cuenta de Instagram y desde hace seis años su ascenso ha sido imparable: «El primer año gané 10.000 seguidores, el segundo 20.000, y ahora, en 15 días, 30.000 personas. Y no es de extrañar, porque la influencer sabe cuál es la clave de su éxito: «Siempre hablo de lo que funciona, soy totalmente sincera y mantengo mis valores, porque al final yo me considero una comercial, no influencer».

Cervera ha relatado cómo ha tenido que adaptarse a los constantes cambios de la plataforma y su algoritmo, e introducirse a nuevos formatos como el vídeo, a pesar de ser «cero tecnológica». Hoy en día cuenta también con su propia marca de cosméticos, Clara Cervera Beauty, todo ello compaginado con la maternidad. Al concluir su charla, ha querido recalcar la importancia de sentirse bien con uno mismo: «Os animo a que os dediquéis tiempo a vosotras, porque nadie va a cuidar de ti más que tu misma».

Mujer y educación

«En la educación empieza todo», tal y como hizo referencia la moderadora del evento, Mª José Marcos, directora de Comunicación del grupo CYMA, y es que es la base del desarrollo de la sociedad, donde nace el germen de ella y emana el futuro. Es por ello que la primera mesa del encuentro contó con tres profesionales que aportaron su perspectiva sobre las diferentes etapas educativas. Comenzando por el primer eslabón de la cadena, el colegio, Malén Ferrer, subdirectora de Newton College, esclareció cómo los niños desde bien temprano empiezan a entender lo que son los valores, los estereotipos y cómo comienzan a adoptar ciertos roles. Por ello, desde Newton College, ya desde edades muy tempranas, trabaja en igualdad y sobre todo ofrece oportunidades para que todos sus estudiantes puedan participar y desarrollar habilidades y todo su potencial. En la etapa de la adolescencia «se potencia el pensamiento crítico brindando oportunidades, en este caso a todas las niñas, en materias que quizás la presencia femenina no esté tan patente como el liderazgo, la ciencia o el deporte».

Las ponentes destacaron la educación como la base del desarrollo de la sociedad. / Rafa Arjones

Unos peldaños más arriba en la educación se encuentra el camino hacia el mundo laboral, contemplando la formación profesional como una vía más para el acceso al mercado laboral. Rosa Sánchez, secretaria general de FEMPA, abogó por la importancia de «empezar desde pequeños a normalizar cualquier oficio, porque hoy en día las barreras físicas ya prácticamente han desaparecido, tenemos avances tecnológicos que prácticamente han posibilitado que la mujer pueda acceder a prácticamente cualquier trabajo». Sin embargo, Sánchez recordó las cifras que delatan que aún se siguen perpetuando estereotipos en los oficios considerados femeninos y masculinos: «Existe un 80% de presencia femenina en disciplinas de cuidados personales, administración, materias muy transversales, y nos vamos a un 3,7%, por ejemplo, cuando hablamos de FP de mecánica y electricidad».

Otro factor crucial son las redes sociales, que impacta de forma muy potente en los jóvenes, a lo que Aitana Gema García, psicóloga de Aspanion, aconsejó que «como padres se deben dar los conocimientos de lo que está bien y lo que está mal a nuestros hijos, habrá una pequeña parte en la que ellos tienen que equivocarse, puesto que somos personas diferentes, pero tenemos que encaminarlos en unos valores». E hizo alusión a esos niños y niñas que a lo mejor «no van por el mejor camino, y pensar qué situación familiar o qué han vivido en su vida que no están a favor de igualdad».

Mujer y empresa

Esther Guilabert, secretaría general de la CEV, comenzó abriendo la mesa de mujer y empresa, en la que se ha puesto el foco en el papel fundamental de la mujer en el liderazgo, la innovación, y el crecimiento económico. En su intervención, Guilabert destacó la realidad de la mujer en el mercado laboral, ofreciendo datos reveladores: «Actualmente, la participación femenina en el mercado laboral es del 54,7 %, pero su tasa de empleo es del 44 %, lo que marca una diferencia de diez puntos respecto a los hombres». En cuanto a la brecha salarial, aunque ha disminuido del 12 % en 2012 al 8,7 % en 2022, la brecha sigue siendo un desafío pendiente. Además, señaló la escasa presencia femenina en puestos directivos, con un 39,2 % de mujeres en cargos del Ibex 35, pero solo un 16,4 % en la Comunidad Valenciana. Según Guilabert, los obstáculos a la ascensión profesional están en gran parte relacionados con las desigualdades en las responsabilidades de cuidado, que afectan principalmente a las mujeres. “El 37 % de las mujeres se hacen cargo de tareas de cuidado, mientras que solo el 5,6 % de los hombres asumen estos cuidados”, destacó, enfatizando también que muchas veces las mujeres mismas se imponen limitaciones. En cuanto a soluciones, propuso medidas como la flexibilidad horaria y la corresponsabilidad en tareas de crianza como claves para superar estas barreras.

La mesa Mujer y empresa puso el foco en el papel de la mujer en el liderazgo, la innovación o el crecimiento y abordó la problemática de la conciliación laboral. / Rafa Arjones

La mesa continuó con la intervención de Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, quien abordó el valor del talento femenino en el mundo laboral. Montes defendió que el «talento, el trabajo y el esfuerzo es lo que distingue a hombres y mujeres en una empresa» y recordó sus inicios en un entorno predominantemente masculino. Aunque no experimentó discriminación directa, reconoció que el problema del talento sigue siendo relevante. Montes destacó la importancia de la mujer en la competitividad empresarial, especialmente ante una población envejecida: «No podemos prescindir del talento de 25 millones de mujeres», aseveró, resaltando también la importancia de fomentar la educación en STEM entre las niñas para garantizar su presencia en sectores clave. En cuanto al sector turístico, destacó que, aunque el 60 % del empleo es femenino, solo el 35 % de los puestos directivos están ocupados por mujeres, lo que refleja una desigualdad persistente.

La siguiente ponente fue Eva Toledo, presidenta de El Círculo-Directivos Alicante, quien hizo hincapié en que «el talento no tiene género». Toledo subrayó la importancia de la formación para no quedarse atrás en el mercado laboral y mencionó que en Alicante el 40 % de los directivos son mujeres, destacando la equidad en la Junta Directiva de El Círculo- Directivos. No obstante, también advirtió sobre los desafíos que enfrentan las mujeres para conciliar trabajo y familia, afirmando que la decisión de «dedicar más tiempo a la familia no debe ser penalizada». Aseguró que las nuevas generaciones tienen un enfoque distinto sobre el esfuerzo necesario para lograr el éxito, y que en el ámbito directivo, las renuncias y el sacrificio son inevitables.

Por su parte, Laura Ortiz, directora y desarrolladora de negocio en CIVICA, reflexionó sobre la escasa presencia femenina en el sector de la construcción. Aunque reconoció que en el sector inmobiliario hay más mujeres, en la obra la cifra es mínima, destacando el machismo persistente en el sector de la construcción. «En los consejos de administración soy la única mujer», expresó Ortiz. Subrayó que la educación en igualdad es fundamental para generar cambios, además de promover la corresponsabilidad en la crianza para que las tareas familiares no recaigan solo sobre las mujeres. Afirmó que la sociedad debe cambiar su percepción sobre los trabajos asociados tradicionalmente a los hombres, como la fontanería o la carpintería, para permitir la inclusión de mujeres en estos campos.

Maite Antón, presidenta de AEFA, cerró la mesa destacando el peso de la empresa familiar en la Comunidad Valenciana, donde representa el 94 %. Antón recordó la trayectoria emprendedora de su abuela desde 1910 y afirmó que las mujeres siempre han tenido empuje, pero necesitan un entorno que las apoye. Subrayó que en AEFA hay más mujeres que hombres en el comité de dirección y concluyó con una reflexión poderosa: «El éxito no es ser una alta directiva, sino desarrollarse profesionalmente, ser una buena persona y mejorar tu entorno», recalca Antón.

Mujer y salud

La última mesa de diálogo la abrió Andrea Bernabeu, directora médica de Instituto Bernabeu, que resaltó el papel fundamental de la medicina reproductiva en lo que a la libertad de la mujer se refiere, pudiendo decidir cuándo y cómo tener hijos. Esta especialidad médica no solo responde al desafío que implica el retraso de la maternidad, sino que también se adapta a las nuevas estructuras familiares. «Cada vez tenemos más parejas de mujeres o que no tienen pareja y optan por llevar el camino de la maternidad en solitario como una decisión propia. Pero también nos encontramos, cada vez más, mujeres jóvenes que quieren conocer cómo están ellas a nivel reproductivo, es decir su reserva ovárica, y que deciden que ahora no es el momento de quedarse embarazadas, pero sí lo desean en un futuro, y por tanto toman la decisión de congelar sus ovocitos», señaló Bernabeu. En definitiva, «la medicina reproductiva tiene que acompañar a la mujer según sus deseos».

La directora médica de Instituto Bernabeu destacó que es fundamental eliminar los tabúes en torno a la maternidad, tanto para aquellas mujeres que deciden no ser madres como para las que desean serlo pero enfrentan dificultades. «Es clave diferenciar entre quienes optan libremente por no ser madres y aquellas que no pueden serlo por razones biológicas». La experta concluyó con una reflexión, y es que “para lograr una verdadera libertad de elección, es necesario que las mujeres tengan acceso a información honesta, transparente y realista sobre su fertilidad».

Las profesionales subrayaron el empoderamiento femenino en la salud. / Rafa Arjones

Por su parte, Andrea Ferrer, directora Médica de IMED Alicante, trató el envejecimiento y sus estigmas sociales, y con ello la menopausia, una fase vital de toda mujer y que se visibiliza muy poco en la sociedad, «algo que contribuye a que muchas mujeres se sientan invisibles en esta etapa de su vida», afirmó Ferrer. «Según datos del INE, en España casi 13,5 millones de mujeres tenían entre 46 y 55 años el año pasado, una cifra que demuestra que esta etapa no puede seguir siendo ignorada. Es fundamental tratar la menopausia con naturalidad y educación, ya que solo así se podrá quitar ese estigma», apuntó.

Para Rosa Verdú, farmacéutica comunitaria especialista en cosmética de SkinClinic, «todo lo que acontece en el organismo trasciende al estado de la piel. Cualquier problema que tengamos, cualquier estrés, viene manifestado en la piel. Es importante tener una piel cuidada, una piel hidratada». Los cambios que experimenta nuestra piel son diferentes a los que experimenta un hombre: «No es una cuestión solamente de mujeres, pero sí que es cierto que la mujer lo sufre por esa bajada drástica de estrógenos».

Concluyó este debate Paula Rodríguez, gerente y directora médica Quirón Salud Alicante, recordando que el 75% de los profesionales sanitarios son mujeres, «aunque esta cifra se reduce en el personal médico y aún más en especialidades tradicionalmente dominadas por hombres, como traumatología, cardiología o cirugía plástica». Esta realidad se refleja en Quirón Salud Alicante, donde, a pesar de que las mujeres representan un 60% en puestos de responsabilidad, la proporción disminuye en los niveles más altos de dirección y gerencia. Para abordar esta brecha, destacó la importancia de los planes de igualdad, que han pasado de ser percibidos como algo lejano a convertirse en una estrategia clave para equilibrar los porcentajes en la toma de decisiones dentro del sector. Rodríguez subrayó que estos planes son esenciales porque «nos ayudan a potenciar el talento de todas las personas, independientemente de que sean hombres o mujeres», promoviendo un acceso más equitativo a la formación y a los puestos de alta gestión.

Marcela Fernández, presidenta de AEPA, clausuró el evento. / Rafa Arjones

La jornada de Mujeres Influyentes se cerró con las palabras de Marcela Fernández, presidenta de AEPA, quien destacó la importancia de este evento como un espacio de reflexión y compromiso hacia la igualdad de género. Fernández resaltó que la jornada no solo visibiliza los logros de las mujeres, sino que impulsa cambios estructurales para convertir la igualdad en una realidad cotidiana. “Hoy no solo celebramos lo conseguido, sino que reafirmamos la necesidad de seguir impulsando el cambio”, afirmó.

El broche de oro lo puso Anabel García, vocalista del grupo MAILERS. / Rafa Arjones

Además, subrayó la responsabilidad de las presentes en seguir abriendo caminos para las futuras generaciones. Cerró su intervención invitando a las mujeres a ser influyentes de verdad, “creando entornos inclusivos y apoyando a otras para romper barreras”. El broche de oro lo puso, Anabel García, vocalista del grupo MAILERS, que ofreció una emotiva actuación a capella, dejando un cierre musical cargado de mucha sensibilidad.