La soledad silenciosa de las viudas

Treinta años viviendo sola. Juli Azorín es una de las más de 2,3 millones de viudas que hay en España, frente al poco más de medio millón de hombres que se encuentran en esta situación. A los 55 años esta ilicitana se despidió para siempre de su marido tras una enfermedad que lo dejó tetrapléjico. Ahora tiene 86. «Si me quedo en mi casa, ya me hubiera muerto», afirma. La valentía, estar activa y en compañía son su particular receta de vida.

Ilustración sobre las viudas / Carmen Gómez Toril (Mantis) | | FACULTAD DE BELLAS ARTES DE ALTEA (UMH)

«No sacas nada estando en casa, hemos prosperado mucho. A veces preguntamos a los hijos que por qué no vienen y es porque nos gusta menos estar solos que acompañados, pero ellos tienen su trabajo y su vida, entonces sales a la calle y te olvidas», agrega esta mujer, una de las fundadoras de la Asociación de Viudas de Elche.

Juli Azorín, en un taller de costura en la Casa del Mayor. / MATÍAS SEGARRA / ÁXEL ÁLVAREZ

Diversos estudios confirman que la prevalencia de la soledad en las mujeres es especialmente superior a la de los hombres en las edades avanzadas. Esto está relacionado, según un informe de la Fundación Once y Axa, con la mayor esperanza de vida entre las mujeres y la tendencia cultural de que ellas se casen con hombres de mayor edad, lo que tiene como consecuencia un mayor nivel de viudedad entre ellas.

Asunción Pérez y Marisa Pareño jugando con sus amigas a las cartas. / Matías Segarra / Áxel Álvarez

«Las viudas han cambiado, pero todavía hay una generación silenciosa, la que nació en la posguerra y en la Guerra Civil, con 80 y 90 años», explica José Antonio Rabadán, investigador que lidera el Observatorio de la Soledad de la Universidad de Alicante (UA), quien a esta generación la describe como «muy sufrida ». El especialista apunta a la vulnerabilidad de este colectivo porque son más propensas a estar solas por la sencilla razón de tener más esperanza de vida que los hombres, mejores condiciones e independencia.

«Se trata de mujeres que generalmente han convivido medio siglo con la misma persona a su lado y cuando se quedan viudas, muchas se sienten desamparadas, hay algunas muy mayores que se quedan en casa perdiendo facultades y hay casos extremos de que nadie las llama hasta que mueren solas en casa», advierte el gerontólogo y profesor de la UA. El experto está convencido de que la generación que nació con el Baby Boom afrontará la soledad de otra forma al haber recibido una educación más abierta.

Estigma

Aunque no existe un patrón único que defina la forma de vivir la viudez, el contexto social cobra especial incidencia a la hora de combatir el aislamiento y lo cierto es que ya se observa cómo las mujeres que se ven en esta situación con edades de entre 70 y 80 años ya están rompiendo con ese estigma que les acompaña.

«Antes una mujer viuda no salía, se encerraba en casa con sus hijos, era muy diferente. Todos los manuales del vivir te dicen que tienes que salir de casa, cuanto menos estés sola, mejor», afirma Asunción Pérez, mientras se echa una partida de chinchón con sus amigas de toda la vida en la Casa del Mayor de Elche. Allí acuden dos tardes por semana. Las dos horas que están se les quedan cortas. El momento que pasan juntas es un mundo para ellas. «Lo primero que me dijo mi médica fue el bolso y a la calle», confiesa desde el otro lado de la mesa Marisa Parreño. Ambas tienen 76 años y llevan, respectivamete, cuatro y un año viudas, tras medio siglo casadas con sus maridos.

Ellas son de las que han optado por plantar cara a la soledad haciendo diferentes planes cada día. Desde ir al gimnasio, andar, desayunar y merendar juntas, ir a talleres de costura, de móviles, baile, cocina y viajar... Incluso ir a la Universidad para mayores de 55 años. Sin embargo, advierten de que la atención psicológica es clave para no sentirse solas, pero lamentan las barreras que existen para pedir este tipo de ayuda.

«Hay poca costumbre de pedir ayuda, que te abran los ojos, porque hay muchas personas que se encierran y no ven más. Y enseguida se creen que están enfermas», señala Asunción Pérez. Sin embargo, el otro freno que hay para acceder a salud mental son las eternas listas de espera. «A nadie le viene bien pagar habiendo cotizado. Tengo una amiga en Suiza que, apenas se murió el marido, al psiquiatra, le dieron tratamiento y al mes la llaman. Aquí hay meses de espera. Necesitamos eso y más políticas de integración de personas que realmente se sientan solas o no tengan dónde acudir», sostiene.

Problema colectivo

Según Rabadán, el gran inconveniente que rodea a las personas mayores, y en particular a las viudas, es que se está enfocando la soledad como algo puntual, cuando es un problema colectivo por la estructura social. «Las mujeres reducen las jornadas laborales para cuidar a los niños, pero es insignificante el número de permisos que se piden para cuidar a los mayores. Es un síntoma que hace reflexionar», apunta el investigador de la UA.

Diversos estudios han demostrado que cuando se cruza el género con la edad hay más incidencia en la soledad. Según la investigación «Percepción y vivencia de la soledad no deseada y sus respuestas en el ámbito comunitario», realizada por la Fundación Iseak para Cruz Roja, al analizar su intersección con la edad, se muestra que tener entre 70 y 80 años incrementa el riesgo de sentir soledad únicamente para las mujeres, mientras que el resto de los grupos de edad presentan riesgos de soledad similares, también en hombres.

Las mujeres viudas y de bajos recursos son las más afectadas. Desde Cruz Roja indican que afecta ya al 20% de los mayores de 65 años en la provincia de Alicante. Pese a estas dificultades por el hecho de ser mujeres, las viudas quieren romper un silencio que durante décadas han cargado a sus espaldas, quieren desmontar perjuicios y para ello reclaman más políticas de acompañamiento y recursos contra la soledad no deseada.