Cuatro alicantinas en el Consell Valencià de Cultura

El 27 de noviembre de 1985 son nombrados los veintiún miembros del primer Consell Valencià de Cultura (CVC), elegidos por las Cortes Valencianas por mayoría de dos tercios de los diputados, entre personas de relevante prestigio en el ámbito cultural valenciano, propuestas por los grupos parlamentarios. Entre estos miembros estaba el escritor alicantino Juan Gil-Albert, elegido presidente del CVC el 20 de enero de 1986. Formaban parte también del primer CVC el crítico de arte Vicente Aguilera Cerni, presidente entre 1994 y 1996, y el científico Santiago Grisolía, cuya presidencia va desde 1996 hasta 2022. En la actualidad, la editora Dolors Pedrós Company es la presidenta en funciones, quien espera en este 40 aniversario, "continuar treballant des de la institució amb l’objectiu de ser útils per al món cultural valencià i que les nostres aportacions siguen escoltades i servisquen per a millorar les polítiques culturals que ajuden a crear més múscul en la indústria cultural valenciana i això revertisca en l’augment del consum cultural entre els valencians i valencianes".

Miembros del Consell Valencià de Cultura con Joan Lerma y Ciprià Ciscar; en el centro Juan Gil-Albert, 1986. | ANDRÉS CASTILLO / Andrés Castillo

Con un presupuesto de casi 35 millones de las antiguas pesetas, nacía el CVC como una institución consultiva y asesora de las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, para velar por la defensa y promoción de los valores lingüísticos y culturales valencianos, siendo una de las instituciones estatutarias de la Generalitat Valenciana. Los órganos de gobierno del CVC son: el Pleno, el máximo órgano decisorio, integrado por el presidente, vicepresidente, secretario y todos los restantes miembros de la institución; la Comisión de Gobierno y el Presidente. El Pleno del CVC, a propuesta de la presidencia y de acuerdo con la Comisión de Gobierno, o por iniciativa de la tercera parte de sus miembros, aprueba las comisiones permanentes y temporales; actualmente hay cinco: Jurídica y de Interpretación Reglamentaria, de las Artes, de las Ciencias, Legado Histórico y Artístico, y Promoción Cultural. Sus 770 estudios son accesibles a través de su web; gracias a un potente buscador se localizan fácilmente por fecha, tema, tipo de documento, comarca, provincia; así como la recopilación de todas las memorias, los cerca de 180 títulos editados y las noticias y actividades de la institución, en valenciano, con posible conversión a castellano.

Reunión del Pleno del Consell Valencià de Cultura este año. | ARCHIVO CVC

Paralelo al nacimiento de la web, entre 1999-2000, también llega la finalización de las obras de adecuación para la sede permanente del CVC en el Palacio de Forcalló, en Valencia, y el logotipo; su diseñadora gráfica Rossana Zaera Clausell explica que su simbología nace de la unión y simplificación de las iniciales del CVC y del acento abierto característico del valenciano, condensando en la "uve" acentuada la imagen de la institución.

Palau de Forcalló, sede del CVC. | ARCHIVO CVC

A lo largo de estos años se contabilizan un total de 72 consejeros y 25 consejeras. Pilar Faus Sevilla fue la primera mujer que formó parte del CVC en 1994. Tras ella, en 1998, entraron Enedina Lloris i Camps, Rosa Serrano Llàcer y Carmen Morenilla Talens; la primera alicantina, Pepa Frau, entró en 2011. En la actualidad hay 11 mujeres y 7 hombres; Dolors Pedrós considera que "la incorporació la veig amb normalitat. És imprescindible que al segle XXI el 50 % de la població (sovint som més del 50 %) estem en tots els espais públics. Les institucions i la societat en general es veu enriquida amb la diversitat".

En la actualidad, desde la Comisión de las Artes del Consell Valencià de Cultura se impulsa una acción transversal para conocer el impacto en la cultura de la dana acaecida en 2024 en Valencia; y para el futuro, Dolors Pedrós desea "continuar obrint les portes del Consell a la ciutadania per tal que conegueren la institució. En general les institucions estatutàries són poc conegudes i sovint no tenim el reconeixement i el respecte necessari".

Irene Ballester Buigues: "El liderazgo de las mujeres cambia el mundo"

Doctora en Historia del Artepor la Universitat de València

Irene Ballester Buigues en el patio interior del Palau de Forcalló. / Archivo CVC

El Informe sobre el Turismo Cultural en la Marina Alta concluía que "El CVC apuesta claramente por un modelo de turismo sostenible que no solo contemple el turismo de sol y playa, sino que tenga en cuenta y valore el turismo cultural y natural para cohesionar el territorio a través de elementos económicos, culturales, patrimoniales y ambientales, de acuerdo con su capacidad de acogida y vocación, generando sinergias y equilibrios a escala local, comarcal y también valenciana". Elaborado en 2023 por la Comisión de las Ciencias, de la que Irene Ballester Buigues es presidenta desde febrero de 2025, supuso "mucha satisfacción porque soy de allí; mi madre, Elvira, y toda su familia son de Teulada y, por parte de mi padre, Javier, de Pedreguer". La Marina Alta es «una zona complicada, con una de las rentas per cápita más bajas del País Valencià, con turismo masificado, sequía, muchísima construcción, que impide a la parte cultural de nuestra tierra, la vinculada a las tradiciones, lengua y conservación de terreno, calas y playas, su desarrollo». También en este informe se solicitaba un "tren intercomarcal que comunicara Denia con Gandía, que sería trascendental para la población de la Marina". Irene también es vocal en la Comisión de Promoción Cultural; entró "en 2018 con la renovación del CVC habida gracias al Botànic, lo que supuso un honor y una responsabilidad, pero también una alegría muy profunda; entendí que algo podía hacer por la lengua, el País Valencià y las mujeres, compromiso que intento mantener siempre".

Para la pedreguerense Irene su mayor ejemplo de vida es su madre, "con quien aprendí la sororidad feminista; otros modelos vitales me los han dado las mujeres que han conseguido ser libres y han trabajado contra el patriarcado y el machismo; cualquier mujer feminista siempre es digna de seguir". Irene no tiene hermanos, ni hijos, ha elegido "no formar una familia tradicional por convicción feminista, una decisión tomada con total libertad y en la que siempre me han apoyado mis padres". Así, cuando conversamos sobre conciliación, expresa "soy profesora en el departamento de Historia del Arte de la Universitat de València, es compatible con mi trabajo en el CVC y mi conciliación siempre está vinculada al cuidado de mis padres; cuando han estado enfermos, porque ya son mayores, resulta difícil porque la conciliación es todavía un derecho por el que las mujeres estamos trabajando". Sobre el liderazgo femenino, "es inspirador y esencial porque cambia el mundo, cambia el sistema patriarcal capitalista en el que estamos insertas; nosotras priorizamos los cuidados y la horizontalidad. No hay peor cosa que una mujer se comporte como un hombre" y que "las cuotas son necesarias, porque la deconstrucción de los privilegios patriarcales por parte de los hombres es muy complicada y que renuncien a sus concesiones es prácticamente una misión imposible".

Son múltiples las publicaciones de Irene, además de sus comisariados artísticos y su colaboración social; sus proyectos "siempre son transversales al feminismo". Para Irene "somos muchas mujeres trabajando por y para la cultura, aunque todavía no alcanzamos la cuota de visibilidad, porque la presencia masculina nos lo impide, nos cuesta alcanzar la igualdad en la cultura" y, a modo de deseo final, pide «más feminismo, menos machismo y erradicar la violencia de género y el feminicidio» y para lograr desde el CVC, "que las mujeres participáramos de las fiestas culturales en igualdad de oportunidades; aún hay fiestas en el País Valencià, donde las mujeres no intervienen con equidad" y también "que la cultura sea transversal y con mayor participación porque la cultura nos enseña, increpa, cuestiona, nos hace reflexionar y dialogar, y creo que a través de la cultura somos mejores personas y más democráticas".

Pepa Frau Ribes: "Legalmente somos iguales, pero una cosa es la igualdad legal y otra la real"

Exalcaldesa de Gandía, diputada autonómica, senadora nacional del PSOE y licenciada en Derecho

Pepa Frau Ribes en el CVC, ante el cuadro "En el hombre existe mala levadura", de Elena Negueroles Colomer. / Archivo CVC

"Ante los riesgos de usos comerciales y privatizadores que contribuyan a acrecentar la desigualdad entre los seres humanos, así como a la mala utilización de los neurodatos que dañen la identidad personal, apoyamos los cinco principios como neuroderechos —privacidad mental, identidad personal, libre albedrío, acceso justo al aumento mental y protección contra el sesgo— a incluir en la Declaración Internacional de Derechos Humanos". Así se recoge en una de las conclusiones del Informe sobre los Neuroderechos en la Declaración Internacional de Derechos Humanos de la Comisión Jurídica y de Interpretación Reglamentaria del CVC, que dirige la benisera Pepa Frau Ribes, también vocal en la Comisión de Legado Histórico y Artístico. Frau espera que "los derechos conseguidos en este país y en el mundo no se pierdan con las nuevas tecnologías y la nueva visión social donde parece que valores como solidaridad, justicia, igualdad de oportunidades, cuidado del planeta, que tantos años han ocupado y preocupado a mis contemporáneos, se mantengan en el futuro" para las generaciones venideras, como la de sus hijas Teresa y Rosana, y sus nietos Laia, Sara, David y Lucía. En cuanto al CVC, cree Pepa que "ha de mantener su auctoritas, y demostrar con cada informe y cada actividad, siempre dentro del consenso, la tolerancia y la unión, que el CVC mejora la sociedad a través de la cultura".

A los diez años, Pepa, nacida en 1950, conoce "por propia experiencia" lo que en su casa siempre se defendió: "Cuando terminé en la escuela pública pude seguir estudiando, pero mis amigas no, aunque fueran más inteligentes que yo. Aquello me marcó mucho; era verdad lo que decía mi familia; había que trabajar por la educación y la igualdad de oportunidades". Mi abuela Teresa fue mi gran ejemplo, "mi símbolo, representaba a todas las mujeres anónimas valientes y decididas que hicieron de este país lo que es". Su abuelo, alcalde republicano, fue a la cárcel y "mi abuela acogió a toda la familia en su casa; con la democracia volvió a ser feliz". En 1976 "entré en el PSPV-PSOE, tengo el carné número 16 después del Congreso de Suresnes. Mi padre, José, no era político; él me decía ‘Tin coneixement’, y mi madre, Teresa, y su hermana, que no habían podido dedicarse a la política, me animaban: ‘No tengas miedo, sigue, desarróllate, estudia, trabaja’". De hecho, agradece y recuerda Pepa que "mi madre me aguantó todo; sin ella no hubiera podido acabar la carrera, ni dedicarme a la política, que era y es mi pasión".

Pepa fue miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE (1990-2000) y del Comité Federal hasta 2011; entró como concejala de Educación, Cultura, Deportes y Fiestas en 1983, después fue teniente alcaldesa y alcaldesa del Ayuntamiento de Gandía entre 1991-2003; diputada autonómica del Grupo Socialista en las Corts Valencianes (2003-2011), senadora en las Cortes Generales españolas (1987-2000) y ha participado, entre otras, en leyes como la LOGSE o la del Deporte. Así, cuando entró a formar parte del CVC, pensó que era una "bonita manera de terminar mi vida política; podía seguir haciendo cosas por la sociedad". Pepa cree que "durante mucho tiempo tenías que esforzarte muchísimo más que cualquier hombre, porque haciendo lo mismo que ellos no llegabas", que el liderazgo «se tiene y no posee género, aunque el femenino es mucho más práctico y eficaz", y que las cuotas "han sido necesarias; aunque yo al principio era contraria". Resume Pepa que "hemos avanzado muchísimo en derechos, legalmente somos iguales, pero es mentira; una cosa es la igualdad legal, y otra, la real, donde estamos aún muy lejos. La mujer ha de tener independencia económica, ser libre y poder elegir".

Begoña Martínez Deltell: "Las cuotas son necesarias para conseguir la igualdad"

Gestora cultural, editora y escultora

Begoña Martínez Deltell, en el CVC. / Archivo CVC

"Mi primera colaboración para el CVC es el Informe sobre la refinería 'La Británica' Alicante desde la Comisión de las Artes —donde Begoña es vocal— porque creía que era fundamental que se conozca la existencia de La Británica y la situación en la que se encuentra". Este dosier se presenta en 2019 durante el pleno del CVC realizado en el Ayuntamiento de Alicante; ahí se recoge que es «una construcción única en su tipología en Europa en su sistema constructivo, una espectacular instalación industrial excavada en la montaña, con grandes galerías capaces para el tránsito de vagonetas y enormes recintos abovedados, que conserva la larga tradición histórica de las arquitecturas subterráneas», catalogada por "The International Commitee for the Conservation of the Industrial Heritage como uno de los cien elementos del Patrimonio Industrial en España", y Begoña Martínez Deltell añade: "Es única en el mundo, puede ponernos en el mapa; ya no es necesario construir un Guggenheim, lo tenemos, y su puesta en marcha cambiará todo". Relata Begoña que fue invitada a ser miembro del CVC en 2018, algo que considera "un honor y un privilegio" y donde entra "con la voluntad de defender el arte y la cultura", también en la Comisión de Promoción Cultural —nombrada secretaria en 2025—. Para Begoña, el arte forma parte de la cultura y esta tiene "capacidad de transformación de las sociedades"; por eso le gustaría que "el gran esfuerzo que se realiza desde el CVC en pro de la cultura tuviese un efecto visible en la sociedad" para las nuevas generaciones de artistas. Pide "atención igualitaria para todos, sin discriminación de ningún tipo, que haya libertad de expresión, porque hay muchísima censura en el arte", así como evitar la fuga de talentos, porque "la cultura la hace el ciudadano, pero se necesitan medios".

Begoña nace en Alicante; sus mayores modelos fueron sus padres, Juan, alicantino y Francisca, monovera, "mi madre dibujaba y diseñaba de maravilla" y mi padre, ingeniero e inventor, "dibujaba planos donde la tornillería o los engranajes parecían obras de arte, me fascinaba"; todos en casa dibujábamos. Con tres meses se mudan a Onil, donde años más tarde Begoña diseña para las fábricas de muñecas. En 1985 se licencia en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia; "en Escultura, mi especialidad, el porcentaje de hombres era muy bajo"; más adelante decide emprender y funda y dirige diferentes iniciativas artísticas, fotográficas, expositivas, priorizando a las nuevas generaciones, también algunas en colaboración con entidades públicas, además de impartir clases en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. En 2001 nace Aural, la única galería alicantina de arte contemporáneo que abrió sede en Madrid y compartían programación. Para Begoña, con dos hijas, Aurora y Alba, conciliar fue fácil porque contó con la ayuda de toda su familia y especialmente la de su marido, el artista Cayetano Ferrández Azorín, "que me ha permitido brillar y que mis ideas se pudieran ejecutar», aunque a veces me he sentido "un poco mala madre"; después ese sentimiento "se ha desvanecido; sé por mis hijas que lo hicimos bien".

Begoña cree que "la mujer es creadora, no solamente de vida, sino también de ideas, y necesita realizarlas; en general, las mujeres somos muy emocionales y capaces de sacrificar nuestra vida por los demás; el liderazgo lo tenemos de nacimiento" y explica que "las cuotas son necesarias, aunque son muy criticadas, no existe otra fórmula de generar la igualdad. Las mujeres necesitamos ese empujón para poder estar ahí y mantenerlo, porque si no podemos ir para atrás. Generación tras generación, las mujeres hemos ido resolviendo; grandes mujeres han dejado su impronta; reconocerlo es también nuestra tarea".

Inmaculada Vidal Bernabé: "Recordaba a mis alumnas cómo otras mujeres facilitaron su camino"

Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Alicante

Inmaculada Vidal Bernabé, en el CVC. / Archivo CVC

Seis consejeros forman la comisión temporal que se constituye a mediados de noviembre de 2019, dos meses más tarde de la devastadora dana que asoló la Vega Baja. Son los alicantinos Irene Ballester, Begoña Martínez, Gerardo Muñoz, Joaquín Santo (Alicante, 1953-2022) e Inmaculada Vidal, a quienes se unió voluntariamente José María Lozano. Desde la primera reunión de diciembre en Orihuela hasta la última, en Guardamar del Segura, celebrada la víspera del decreto de Estado de Alarma por el covid-19, contactaron con los 27 ayuntamientos de la comarca y mantuvieron reuniones en Alicante, Almoradí y Torrevieja con representantes de 22 de ellos para elaborar el informe La Cultura como elemento de progreso en la Vega Baja a fin de realizar un diagnóstico sobre la cultura en esta comarca y una propuesta de medidas encaminadas a convertirla en elemento de progreso social y económico.

Inmaculada Vidal Bernabé recuerda con este informe y otros más cercanos, cómo son todos los que realizan, "con criterios rigurosos", y que "aunque los informes del CVC no son vinculantes sí tenemos interés por conocer el alcance de las recomendaciones aportadas". Vidal es monovera, como toda su familia, "magnífica, la mejor que me podía haber tocado en la vida»: sus padres, Isidro y Marita, y su hermana Maritina, doctora, y docente e investigadora en Biología Celular de la Universidad de Granada. "Mis padres eran personas luchadoras, con ilusiones y con visión de futuro; supieron guiarnos para que estudiásemos una carrera y así poder ser independientes". Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Alicante (UA), rememora Inmaculada que "al licenciarse en la Universidad Complutense de Madrid había bastante paridad, pero al sacar la cátedra, la proporción de mujeres catedráticas en la UA sólo éramos la cuarta parte respecto al número de varones del mismo colectivo"; dirigió y coordinó el área de Historia del Arte de la UA hasta su jubilación en 2013, y ejerció casi cuatro décadas, "como docente e investigadora, facetas ambas que han sido muy gratificantes". Solía recordar a las alumnas "el camino que otras mujeres abrieron para facilitar el de ellas", como el suyo propio pues, aunque "ser mujer no me abrió ni me cerró puertas, seguramente sí resultó más difícil, como el de todas las mujeres en aquellos años".

De su madre destaca su afición por la música y el teatro; Marita había estudiado solfeo y piano, y "le encantaba el teatro desde que tenía cuatro años, cuando mis abuelos la llevaban en Madrid". De su padre, periodista en INFORMACIÓN, que llegó a ser presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante, "su gran honestidad y vitalidad, que amaba profundamente la vida y su profesión y confiaba en el ser humano de manera extraordinaria". Isidro Vidal entrevistó hasta en tres ocasiones a su paisano Azorín, quien viviera en la que se convertiría en la Casa-Museo Azorín y que Inmaculada dirigió en 1980, en paralelo a su vida académica. Años más tarde, entre 1995-1999 fue directora de Documentación e Investigación del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y vocal de su Junta Rectora. Tras ser presidenta del Congreso Nacional Arte y Semana Santa en 2014, es invitada a ser miembro del CVC en 2018, "formar parte de esta institución tan relevante y poder aportar mi experiencia y trabajo" para Inmaculada es "un gran honor"; desarrolla su labor como vocal de las comisiones de las Artes y de Legado Histórico y Artístico y considera que "el trabajo que se realiza desde el CVC debería tener mayor difusión y llegar a toda la sociedad para que se conozca la labor de la institución en beneficio de la cultura valenciana".