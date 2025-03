Invisibles por partida doble

En las calles, en los centros de acogida, en habitaciones provisionales, bajo puentes o en tiendas de campaña. Ahí también viven personas sin techo seguro y cada vez más mujeres se encuentran en esta situación. Doblemente invisibilizadas, doblemente víctimas. Del olvido de buena parte de la sociedad y de la violencia que en muchos casos les echó de sus casas y que casi siempre les ha acompañado en la calle.

Las realidades son tan únicas como quien las vive, pero la sociedad ha repetido por muchos años patrones de género que empeoran la ya difícil tarea de construir un hogar cuando no se posee la suerte de nacer en uno sólido, o cuando habiéndolo tenido, todo se derrumba, muchas veces de repente.

Cristina García y Cristina Gologan ya han atravesado cada una el medio siglo de vida. Las dos llegaron a coincidir durante el último año en el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) de Alicante, más conocido por sus anteriores siglas, CAI. García tuvo la posibilidad de reordenar su vida y, ayudada por su pensión de viudedad, conseguir el techo de una habitación. Gologan sigue luchando día a día bajo la intemperie y contra sus propios tormentos.

Juntas han compartido un café para explicar cómo dos mujeres sobreviven en la calle, y cómo la violencia en la infancia y en el marco de la pareja han sido una pauta que ha condicionado sus vidas, al menos hasta que reunieron el coraje para decir basta.

El maltrato, constante en casa y en la calle

García nació en Alcalá de Henares y era la menor de cinco hermanos. «Por ser la pequeña me trataban como a una criada», confiesa. Recuerda que la mejor etapa de su vida fue cuando empezó a trabajar, a los 17 años: «Entonces me empecé a sentir adulta, independiente, y a los 22 me fui a Extremadura con mi hermana para salir de casa».

Ahí conoció, con 24 años, a quien fue su esposo, dos décadas mayor que ella. «Al principio de novios iba bien, pero luego cambió, no sé si por ser yo menor, él se creía más», comparte García sobre el maltrato psicológico al que le sometió quien se convirtió en el padre de su hija. En 1998 dio a luz, y justo a los 15 meses enviudó. En aquel momento García tenía 29 años y su único apoyo fue su madre.

No obstante, la vida volvió a golpearle con el fallecimiento de su progenitora, en el 2002. «A partir de ahí todo fue en picado», relata García. En aquel entonces encontró una nueva pareja que también le «salió rana», según ella misma confesó. Perdió la custodia de su hija cuando tenía 13 años por acusaciones de malos tratos que, asegura, fueron archivadas. Desde entonces no ha recuperado el contacto con ella.

Los años pasaron, atada sentimentalmente a su pareja, quien tenía problemas de adicciones y ejercía sobre ella violencia verbal. Pasó la pandemia en un albergue de monjas para mujeres víctimas, y, cansada de los inviernos de Madrid y en búsqueda del «Benidorm de Cuéntame», vino junto a su compañero sentimental a la provincia en junio de 2023.

Cristina Gologan y Cristina García, dos mujeres que coincidieron el último año en el CAUS. / Pilar Cortés

Entre las dificultades de vivir en la calle, chocando con los peligros de la vida nocturna benidormense y agotado su amor por el constante maltrato, en febrero de 2024 caminó toda una jornada hasta Alicante, llena de coraje y buscando un nuevo comienzo. Tras una etapa en el CAUS, consiguió establecerse en una habitación hace medio año.

Agradecida por haber superado una etapa en la que otras mujeres, como Gologan, siguen cautivas, García admitió que ahora «todavía es difícil afrontar la soledad». Gologan, por su parte, llegaba a la cita con la bolsa en la que traslada sus pertenencias. La lluvia de esta semana ha mojado los cartones que usa para dormir, en ubicaciones cambiantes entre las inmediaciones del CAUS y Rabassa.

Recorre la ciudad, sin dinero para el autobús, buscándose el pan entre las ayudas que le da la gente y la asistencia que puede encontrar en recursos como el CIBE de Cruz Roja, pese a no tener adicciones. Al CAUS, al que llegó hace cuatro años tras una primera etapa de pernocta en Alfonso El Sabio, no puede acceder libremente porque ahí está su maltratador, otro hombre sin hogar sobre el que pesa una orden de nueve años de alejamiento tras dos agresiones físicas que la enviaron al hospital.

«Él un día se enfadó y me pegó en la boca. Lo conocí como amigo cuando vivíamos cerca del albergue, pero como pareja de repente fue un diablo», rememoró Gologan, quien asevera que este hombre le «gritaba, decía que estaba loca y que las trabajadoras sociales te comían la cabeza».

En su país de origen, Rumanía, Gologan tiene reconocida una discapacidad, «pero sin pensión», lamenta la mujer. Está aquejada por epilepsia y trastorno de bipolaridad, y su infancia fue difícil por el maltrato que le infligió su madre, quien sufría problemas mentales.

Café Violeta

Junto a la atención psiquiátrica y psicológica que recibe, una vía de escape para Gologan es la cita semanal que junto a otras mujeres, como García, y extrabajadoras del antiguo CAI, mantiene en la iniciativa Café Violeta. Una idea que nació en el albergue municipal y que se ha mantenido tras los despidos por el cambio de gestión del recurso de atención social el pasado año.

Cristina Jordá, trabajadora social del antiguo CAI por 21 años, forma parte de esta iniciativa y a través de ella sigue en contacto con García y Gologan. «Les ofrecemos un espacio seguro para que se desahoguen y tengan un apoyo», cuenta Jordá. Apoyándose en su experiencia, esta profesional sostiene que «el 90 % de las mujeres en la calle han sido víctimas de violencia de género», a lo que añade que es un problema mayor porque son violencias que ellas, afectadas en su autopercepción y acostumbradas a la invisibilización, no logran reconocer ni visualizar.

Otro problema que señala es que a veces «se compartimentan demasiado los recurso de ayuda y se acaba dejando gente por fuera», en referencia a épocas en las que las mujeres víctimas de violencia de género no podían acceder al CAI o mujeres con algún trastorno mental no podían acudir a centros de atención para víctimas de violencia de género.

El vacío de las migrantes

La exclusión residencial, sin embargo, no es un riesgo limitado a las mujeres con relaciones familiares y de pareja tormentosas. Las barreras socioeconómicas, junto al vacío legal y administrativo que la sociedad le impone a las personas migrantes, les empuja muchas veces a la calle.

Greisy Tineo lleva 14 días buscando un techo para que su hijo pase la noche. Hasta este miércoles pudo hacerlo en el CAUS, y la acción de Cáritas y el Secretariado Diocesano de Migración les ha permitido conseguir, a partir de este domingo y por un par de meses, una habitación.

Hoy, sin embargo, es otra jornada de caminar por toda la ciudad y levantar teléfonos para hallar, contrarreloj, la solución que evite que un niño de cuatro años pernocte en la calle. Tineo llegó desde Venezuela hace un año, momento en el que su esposo fue a trabajar en un chalet en la provincia donde pudo conseguir techo a cambio de jornadas de 12 horas, sin días de descanso y pagos permanentemente atrasados de 100 o 200 euros. Explotación y subsistencia que aceptaron para poder pagar los billetes con los que llegaron al país tras escapar de la severa crisis venezolana, que les dejó sin oportunidades.

Hace dos semanas llegaron al centro de Alicante para recomenzar. Solicitan asilo, pero la demora burocrática en Extranjería mantiene las llamadas en un continuo tono de espera. Para una pareja aún joven que a lo largo de su vida tuvo trabajo y no llegó a enfrentarse nunca a una situación de calle, hacerlo lejos de su país es aún más difícil.

«Es desesperante, no sabes a dónde ir. Una siente frustración y más con un niño que no debería vivir esto», reconoce Tineo. Como mujer y migrante, la invisibilización de su realidad es un problema que afronta, bien en su rol de madre, bajo un techo donde explotaban laboralmente a su marido, o bien en la calle, sin dónde poder pasar la noche, entre otras razones, por las dificultades que les pone la inoperancia de la Administración a la hora de dar los pasos necesarios en su regularización.