Manuel Palomar: "La IA permite proyectar la Semana Santa de Alicante al mundo entero"

"La Semana Santa cobra vida, fusionando el peso de la tradición con el pulso vibrante de la modernidad". Con estas palabras, Manuel Palomar, ex rector de la Universidad de Alicante y actual director del Centro de Inteligencia Digital Alicante (CENID), arrancó su Pregón de Semana Santa en el Teatro Principal de Alicante. En su intervención, destacó la necesidad de combinar tradición y tecnología, dos conceptos que, a pesar de parecer distantes, se unieron con naturalidad en su discurso.

En un acto marcado por la solemnidad, el que fuera catedrático de la UA y profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos celebró un "punto de encuentro donde la fe y la innovación conviven", entrelazando la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo con la creciente influencia de la inteligencia artificial.

A primera vista, el ámbito de la informática al que pertenece Palomar podría parecer ajeno a la tradición y espiritualidad de la Semana Santa. Sin embargo, fue precisamente esta perspectiva la que permitió al pregonero invitar a la reflexión: "En el contexto del pregón de Semana Santa en Alicante, la inteligencia artificial puede ser una herramienta para enriquecer y difundir la historia y el significado de esta celebración. Puede ayudar a estructurar el discurso, mejorar su claridad y hacer que el mensaje llegue a más personas a través de los medios digitales".

Una reivindicación de cómo "la tecnología y la fe se encuentran", mostrando que la innovación puede "preservar y dar nueva vida a las tradiciones sin perder su esencia." Los asistentes, entre los que se encontraba por primera vez en un Pregón de Semana Santa el Obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, recibieron con atención una reflexión que ofreció una nueva perspectiva sobre el dominio de la innovación, sin desligarlo de la fe.

Fe y educación

La docencia también tuvo un papel especial en su discurso. Palomar reflejó en el Principal de Alicante la necesidad de que cada cofradía y hermandad "transmita los valores de generación en generación, como es el caso del legado que se transmite con esmero en las aulas de colegios y de la facultad de derecho de la Universidad de Alicante".

La ONCE, Abanderada de Honor de la Semana Santa de Alicante 2025 / Héctor Fuentes

Mencionó a varias cofradías y hermandades que llevan en sus cimientos la huella de la educación. Jesuitas, Franciscanos, Salesianos, Maristas y Agustinos fueron mostradas en su parlamento como guardianes de la enseñanza y sembradores de fe, recalcando con especial cariño a la Salesiana Hermandad de la Santa Cena.

"Soy salesiano de alma, no porque vistiera sotana, sino porque mi vida y la de mis hijos se ha visto iluminada por la pedagogía de Don Bosco, ese santo de la juventud que entendió que la educación y la fe son el binomio perfecto para cambiar el mundo", argumentó orgulloso. "Y ahí está la Santa Cena", prosiguió, "imagen de entrega, con su mesa repleta de pan y vino, pero también de esperanza y redención. Es un paso que no solo camina con solemnidad por las calles de Alicante, sino que nos enseña que la verdadera fe es servir, amar y compartir".

Religión en la era digital

El momento solemne del pregón dio un giro con la entrada en juego de la inteligencia artificial. Palomar se mostró optimista con las nuevas tecnologías y su capacidad de avanzar junto con la fe y la tradición: "En la era de la Inteligencia Artificial, nuestra Semana Santa no solo se vive en las calles de Alicante; hoy se proyecta al mundo entero, alcanzando a personas que, aunque distantes, pueden compartir con nosotros este tiempo de devoción".

En ese momento, fue la propia IA la que se sumó al pregón aportando unas palabras sobre esta celebración, entendida desde una perspectiva nueva y diferente. El pregonero oficial le pidió al ente digital que mostrase sus pensamientos en torno a la Semana Santa alicantina desde la imparcialidad de los algoritmos, incidiendo en su "profundo arraigo histórico y cultural" y prestando atención "a la belleza de la imaginería y la artesanía".

Una gala dinámica

El pregón mostró diversos vídeos donde se encontraban representadas todas las "almas" que hacen posible la Semana Santa alicantina. Era el eslogan elegido por la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante y se vio representado en todo momento el sentir de los que la hacen posible. Desde los costaleros hasta los que se encargan de ataviar e incluso crear las imágenes que salen a procesión. Y se representó a la gente que goza de ello, la sociedad alicantina que sale a la calle para honrar a su imagen, un vínculo traspasado de generación en generación.

El Obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, durante el pregón / Héctor Fuentes

Este año la Abanderada de Honor de la Semana Santa fue la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y recogió el testigo la directora de la ONCE en Alicante, Estela Medina. Por su parte, el Obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, también aprovechó para decir unas palabras para "celebrar el misterio de Jesucristo" y explicar al respetable que este pregón tiene la necesidad "de disponernos al combate", pues, según admitió, "ser cristiano supone mantener un pulso con la mundanidad de esta sociedad", asumiendo valores "que no son los de Cristo".

Con la mirada puesta en la dana

Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante quiso rendir homenaje "a todos los que participan en esta celebración", manifestando que la iglesia "es el principio vital de la conciencia humana". Y teniendo en cuenta esto, elogió a "los miles de personas, en su mayoría jóvenes, que hicieron de voluntarios para ayudar a las familias que sucumbieron arrastradas por el agua de la dana y que dieron inicio a los procesos de recuperación de los municipios".

Por ello, anunció que este año 2025, los desfiles procesionales estarán dedicados a todos aquellos que perdieron la vida por la dana, así como a los miles de voluntarios que ayudaron para revertir la situación. Un gesto de apoyo "ante una cicatriz que tardará tiempo en desaparecer". Un recuerdo íntimo en un momento donde se abre una nueva Semana Santa alicantina que volverá a salir a las calles para celebrar, todo sea dicho, el aumento de inscritos en sus hermandades, una cifra que, según el propio presidente de la Junta, "asciende a 11.000 hermanos".