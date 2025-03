«El obstáculo principal es la falta de referentes femeninos en puestos de alta dirección»

Aunque reconoce haber sacrificado tiempo personal y familiar, su implicación profesional -y desde hace cuatro años también colegial- sigue siendo la misma que recién salida de la carrera. Estudió Ingeniería Industrial en la Politécnica de València y desde 2005 ocupa distintos puestos de alta dirección en Hidraqua-Aguas de Barcelona. El año pasado asumió la dirección de Aigües d’Elx, un nuevo reto de los que no llegan de la noche a la mañana...

Yo creo que se llega trabajando y esforzándose mucho, y siendo valiente y apuntándose y diciendo casi siempre que sí a las cosas. Siempre me ha gustado tener retos nuevos. Al acabar la carrera estuve un tiempo de becaria en la universidad y a continuación entré en el Grupo Agbar. Desde entonces llevo muchos años ya desarrollándome profesionalmente aquí. Cada vez cogiendo más responsabilidades, lo que me ha permitido al final llegar a esta posición que ocupo hoy.

¿Y cómo fue su llegada al Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana?

Siempre he pensado que colegiarse era una necesidad y una manera de velar por la profesión, pero mi implicación de verdad ha sido ahora, siendo la primera mujer en llegar a la presidencia. Además, ahora mismo nuestra decana es mujer, Nieves Romero. Y otro apunte, este año fue el 75 aniversario del Consejo de Ingenieros Industriales de España y una manera de celebrarlo fue publicando el libro «Persiguiendo Sueños», en el que un montón de ingenieras cuentan su experiencia. Entre ellas tenemos la suerte de contar con la directora del aeropuerto de Alicante, Laura Navarro.

"Ingeniería masculina"

La ingeniería y la gestión del agua son materias tradicionalmente dirigidas por hombres. ¿Ha tenido que esforzarse más que los hombres para llegar a su puesto?

Realmente no he sentido que me haya tenido que esforzar más. Lo que he hecho es siempre dar el máximo que he podido. Me he implicado mucho en todas las responsabilidades que he tenido. He sido siempre responsable y he trabajado al máximo. Y ese esfuerzo creo que es el que me ha llevado a la posición en la que hoy día estoy. A veces, la gente puede decir te: «¡Ay, has tenido suerte!», y muchas veces he pensado que así era. Pero luego, comparándome con mis compañeros, me he dado cuenta de que nada de eso. Porque o he estado siempre entre los que más han dado o he conseguido los mejores resultados. He estado al nivel del resto de compañeros, que sí que es verdad que durante muchísimos años han sido casi todos hombres. Hoy en día puedo decir que en alguna reunión somos todas mujeres, casi todas ingenieras. Aunque también es verdad que esto se da en puestos intermedios. En la alta dirección de las empresas no sucede tanto.

María José Toledo, directora de Aigües d'Elx, en la sede de la empresa durante la entrevista / ÁXEL ÁLVAREZ

¿Qué obstáculos encuentran las mujeres en general para acceder a esos cargos de liderazgo?

El obstáculo principal es la falta de referentes de mujeres en puestos de alta dirección. Afortunadamente cada vez hay más, pero todavía son pocos. Entonces, los que tienen que tomar las decisiones sobre a quién van a ubicar en esos puestos a veces es difícil que nos vean, aunque tengamos la misma cualificación, hayamos pasado por las mismas formaciones, etc. Suelen ver a la mujer como algo extraño. Quizás piensen que podemos, pero a menudo no se les ocurre. A veces pienso que no es algo que hagan conscientemente, no les viene a la cabeza porque no tienen referentes. Esta es la barrera de cristal que tenemos por arriba. Lo que no nos deja crecer. Pero también internamente nosotras tampoco nos vemos, porque no tenemos esos referentes y muchas veces nos vamos poniendo mochilas cuando llegamos a unos niveles de responsabilidad.

El trabajo y la familia

En su caso, ¿ha sido difícil la conciliación familiar?

La verdad es que he de dar las gracias a mi marido, que ha tenido también un trabajo con más disponibilidad y ha podido en muchos momentos dedicar más tiempo a nuestros hijos. Esto siempre con un poquito de complejo de mala madre, que es lo que tenemos las mujeres cuando no llegamos a todo y a todos.

En la empresa en la que trabajo siempre he tenido flexibilidad. Me han ayudado personal y profesionalmente. Nuestra empresa ha fomentado que se pueda conciliar. En Aguas de Elche somos líderes en conciliación, cuidamos mucho a las personas, aunque siempre se puede mejorar. Es esencial que las empresas se den cuenta de que tener a gente contenta hace que aumente mucho la productividad y que al final es bueno para todos.

Según lo que comenta de su marido, ¿se podría decir que se está viendo un cambio?

Considero que no hay que plantearlo en términos de género. Hay que avanzar más en analizar la posición y profesión de cada uno o ver quién está más disponible. Y, claro, yo creo que ahí sí que cada vez las mujeres nos estamos soltando de esa responsabilidad de que parecía que todo lo teníamos que hacer nosotras, que los hijos solamente eran de las mujeres, que la familia en general era cosa nuestra. Ahora, cada vez más, y mucho más la gente joven, los trabajos de familia, los cuidados, son compartidos.

Avances en igualdad

En sectores como la ingeniería, ¿se está avanzando hacia la igualdad o queda mucho por hacer?

Queda mucho por hacer. Se van dando pasos positivos, pero, por ejemplo, yo cuando estudiaba a finales de los años 90, a mí me da la sensación de que había más mujeres en ingeniería. Hubo un boom, un bajón y ahora parece que otra vez repuntamos. En Valencia las ingenieras están ya en torno al 20-25 % en el máster de industriales. Al menos ese mínimo de un 25 %; es que me parece sano y necesario; en estas áreas también, como la ingeniería o la dirección de empresas. Es necesario tener mujeres.

María José Toledo, directora de Aigües d'Elx, en la sede de la empresa en Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

¿Cómo se puede potenciar que haya más mujeres en este tipo de carreras o en puestos directivos?

Con referentes. Hay que explicar bien las profesiones técnicas, fomentarlas tanto para chicos como para chicas y luego que las chicas vean que tienen referentes, que un ingeniero lo que hace es transformar, mejorar procesos para potenciar el desarrollo económico y social. Hay una parte también social de la ingeniería, y medioambiental, que pueden ser una motivación extra para que más mujeres quieran ser ingenieras.

¿Podría ser usted el referente?

No soy un referente popular, pero sí me considero un referente de personas a las que conozco, a escala más familiar o personal. He podido motivar a varias mujeres hacia carreras técnicas. Soy la primera directora gerente mujer, la primera presidenta de la demarcación de Alicante. Soy la primera y no es por gusto, sino porque realmente ha habido que ir rompiendo muchas barreras. Las mujeres que llegamos estamos igual de preparadas o más que los hombres.