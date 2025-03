Trabajo, familia y libertades: confesiones de tres generaciones de alicantinas

La vida corrió deprisa en el 48 de la céntrica calle Navas. A Victoria Ivars Milán se le amontonaron las circunstancias. Primero la guerra civil interrumpió su infancia, después una enfermedad respiratoria taló sus aspiraciones universitarias. Pese a ello, fue feliz, formó una familia numerosa de cinco hijos que todavía gira en torno a ella y con motivo de este 8M charla con una de sus hijas y una de sus nietas sobre el papel de la mujer en casi un siglo de experiencias en Alicante.

A finales de los cuarenta Victoria acabó el último curso de instituto. «Fuimos sólo nueve mujeres las que acabamos en Alicante», cuenta hoy, a sus 93 años, consciente de aquella rareza. Su anhelo, cursar la carrera de Farmacia en Granada, para lo que hubo de presentarse a un examen de Estado que aprobó con buena nota. Sin embargo, un dolor repentino en el pecho mientras tocaba el piano le frenó en seco. «Visitamos a Manero y me dijo que tenía una herida en el pulmón y que debía guardar reposo», recuerda. Era la época de la tuberculosis y toda precaución era poca.

Lorena Masó Cardona, Victoria Ivars Milán y Mª Victoria Cardona Ivars; tres generaciones de alicantinas. / Alex Domínguez

La buena situación económica de sus padres (Juan Ivars y Victoria Milán) le permitió incluso descansar en un lugar alejado de un centro de la ciudad del que también se marcharon durante la guerra. Quién sabe si aquello les salvó del atroz bombardeo del Mercado. A finales de los cuarenta, con el diagnóstico de su hija Victoria, el constructor Juan Ivars Font decidió que su familia pasara el verano en un chalet de Ciudad Jardín para respirar aire fresco. Aquel descanso se extendió durante más de un año y la ilusión universitaria de Victoria se fue diluyendo. «Yo ya festeaba con el que luego fue mi marido y me dijo que ya no me fuera, él tenía ganas de casarse», explica.

Aun así, el novio [Miguel Cardona] tuvo que pasar por el filtro de un suegro de los años cuarenta, no todo valía para una hija. «Mi padre fue a la Diputación, que era donde trabajaba mi novio y preguntó por él», relata Victoria. A la vista está de que pasó el examen. En seguida vinieron los hijos, cinco en total, y Victoria trabajó mucho en casa, aunque siempre tuvo la ayuda de su madre y hermanas, que vivían en la casa familiar de la calle Navas, donde todavía vive, y también de su marido. «Nuestro padre se preocupaba mucho por nuestros estudios, lo recuerdo liado con los trabajos que hacíamos con tinta china», cuenta emocionada Mariví Cardona Ivars, la hija mayor del matrimonio.

Trabajo, familia y libertades / Sonia González García | Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH)

A mediados de los sesenta, Miguel, sabedor de la espina clavada de su mujer con los estudios, le propuso a Victoria presentarse a unas oposiciones, pero ella no lo vio oportuno. «Dudé, pero ya tenía cinco hijos y vi que si trabajaba tenía que pagar, con el dinero que yo ganara, a alguien para que me los cuidara». Sin embargo, años más tarde, con los hijos más mayores, fue una de las primeras estudiantes del laboratorio de idiomas que abrió la Diputación. «Me apunté a francés e hice amigas que lo fueron ya para siempre», confiesa.

Mariví, una de sus tres hijas, sí que pudo estudiar en la universidad. Optó por Económicas y hubo de hacer los últimos dos años en Valencia porque en Alicante no existía esa posibilidad. Aun así, la libertad de la mujer era relativa, incluso siendo universitaria. «En Valencia yo corría delante de los grises, pero cuando volvía el fin de semana a Alicante no podía salir a partir de las 22 horas», recuerda.

Tres generaciones de mujeres de una misma familia. / Alex Domínguez

Fue una alicantina pionera, en 1980 aprobó una oposición para el recién creado Cuerpo de Gestión de Hacienda y fue una de las primeras subinspectoras. «Entonces, creo que eran 20 hombres y sólo cuatro mujeres; sin embargo, ahora predominan las mujeres», indica.

Su hija, Lorena Masó Cardona, nacida en 1983, gozó de más libertades y oportunidades que no dispusieron sus predecesoras. «Aun así mi hermano podía salir más de fiesta que yo», le recuerda a su madre. Estudió Arquitectura, un oficio eminentemente masculino en la época de su madre y abuela. Durante su época universitaria disfrutó de una beca Erasmus, algo que agradece a sus padres por el esfuerzo económico que supuso vivir fuera un año. «Mi generación tuvo acceso a programas internacionales que las anteriores no tuvieron», señala. «Es una de las cosas que me hubiera gustado probar a mí, aunque nosotros tuvimos también la barrera del idioma», cuenta su madre.

La urgencia que tuvo Victoria en los años cuarenta por ser madre no la siente la generación de su nieta Lorena. «Ahora las carreras se toman más relajadas porque se quieren vivir más experiencias», cuenta Mariví, que sí que notó la presión por aprobar curso por año. «Queríamos tener independencia económica cuanto antes», cuenta. «Nosotros hemos alargado los procesos, hemos viajado más y hemos sido madres más tarde», explica Lorena, que hoy tiene 41 años.

Sin necesidad de un hombre (padre o marido) que firmara documentos importantes o que revisara horarios, Lorena reconoce que las mujeres alicantinas, por norma general, tienen ya las mismas oportunidades, pero advierte: «Noto que la gente más joven tiene relaciones más controladoras, donde la chica vuelve a darle más valor a lo tradicional y el chico controla las salidas y las amistades».