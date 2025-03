Sanidad tratará los trastornos mentales graves con estimulación magnética

La provincia de Alicante contará con cinco unidades para tratar trastornos mentales resistentes a los tratamientos convencionales que utilizarán neuromodulación asistencial. Esta modalidad emplea la técnica basada en la estimulación magnética transcraneal para beneficiar a personas que presentan cuadros afectivos como depresión o trastorno bipolar, así como trastornos obsesivos o psicóticos.

La depresión es una enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De los pacientes en tratamiento con fármacos antidepresivos, hasta un 30% del total se consideran resistentes a la terapia farmacológica y acumulan importantes tasas de discapacidad. Entre ellos, la población con trastorno bipolar sufre episodios depresivos más graves con limitaciones a la hora de utilizar tratamientos farmacológicos por el riesgo de desarrollar episodios de exaltación anímica o manía.

Casos graves y complejos

Según explica el director general de Salud Mental y Adicciones de la Conselleria de Sanidad, Bartolomé Pérez Gálvez, estas unidades abordarán trastornos mentales resistentes a los tratamientos convencionales, por tanto de carácter grave y casos complejos.

Para la provincia de Alicante está prevista la compra de un equipo por agrupación sanitaria interdepartamental (ASI) en una primera instancia, que estarán ubicados en las áreas de Sant Joan, Elche y Elda; y está previsto que se liciten este mismo año. Además, se contemplan otras dos unidades para el departamento de Alicante y los de Orihuela-Torrevieja a medio plazo, para dar cobertura a todo el territorio desde cinco hospitales de la provincia. Tendrán tres técnicas: estimulación magnética transcraneal; estimulación transcraneal por corriente directa (ETCD o tDCS) y terapia electroconvulsiva (TEC).

El Consell quiere implantar este servicio también en el área de Alicante y en Orihuela/Torrevieja

«No podemos sacarlo hasta que esté el presupuesto nuevo (de la Generalitat) aprobado. Entonces saldrá la licitación y en un año o dos estarán todas las unidades. Es un tema en el que creo firmemente como psiquiatra», señala.

Este equipamiento vendrá a ampliar el que empieza a instalarse en la Comunidad tras la primera unidad de neuromodulación dirigida fundamentalmente a la asistencia en salud mental inaugurada hace unos días en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, que arranca con dos psiquiatras. Así, «los pacientes con trastorno depresivo mayor que no responden al tratamiento convencional de combinación de antidepresivos y psicoterapia podrán recibir tratamiento en esta unidad, que tendrá una capacidad asistencial de hasta casi 300 sesiones entre los diferentes tratamientos», explicó Pérez Gálvez.

"Los pacientes con trastorno depresivo mayor que no responden al tratamiento convencional de combinación de antidepresivos y psicoterapia podrán recibir tratamiento en esta unidad" Bartolomé Pérez Gálvez — Director general de Salud Mental y Adicciones

Modificar la actividad neuronal

La neuromodulación consiste en la modificación de la actividad de las neuronas a través de la aplicación de estímulos magnéticos, eléctricos o bioquímicos con el fin de corregir patrones neuronales anómalos que pueden estar relacionados con distintos trastornos mentales. De esta manera, en estas unidades se aplicarán «técnicas eficaces y seguras» como la estimulación magnética transcraneal, la estimulación por corriente continua, la terapia electroconvulsiva o la administración de medicamentos como la esketamina.

El uso de esta fármaco fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a finales del año 2022 para los casos de depresión resistente con fracaso previo de al menos dos líneas de tratamiento antidepresivo adecuado. Se trata de un derivado de la ketamina, un compuesto químico utilizado habitualmente en anestesia general, que se ha demostrado que genera cambios positivos en el cerebro con depresión.

El director general de Salud Mental, Bartolomé Pérez Gálvez, en la unidad de Castellón recién inaugurada / INFORMACIÓN

Corriente eléctrica

La terapia electroconvulsiva (TEC) utiliza una corriente eléctrica para tratar la depresión y otras enfermedades mentales, es de uso mundial y tiene que ofrecerse de forma obligada en todos los servicios de salud desde hace más de 20 años, según explicó el director general de Salud Mental.

La estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS) es una técnica que utiliza una corriente eléctrica de baja intensidad para estimular áreas específicas de la corteza cerebral. Se realiza aplicando electrodos en el cuero cabelludo, a través de los cuales se pasa una corriente continua de baja intensidad; y también es más superficial la estimulación magnética como la que ofrece ya la nueva unidad de Castellón.

Para el primer centro de neuromodulación, la Conselleria de Sanidad ha adquirido un equipo tecnológico para la estimulación magnética craneal valorado en 100.000 euros que permite ampliar la cartera de servicios de la unidad y ofrecer a los pacientes todos los tratamientos disponibles actualmente. Esta técnica consiste en la aplicación de pulsos de energía electromagnética sobre el cuero cabelludo, con la intención de inducir corrientes eléctricas en la corteza cerebral.

Los pacientes necesitan entre 20 y 30 sesiones de tres minutos para completar el tratamiento, que se administran normalmente de forma diaria cinco días a la semana.

INFORMACIÓNTV

Tratamientos innovadores

Tal y como indicó Pérez Gálvez, el objetivo es que los terapeutas referentes «deriven a aquellos pacientes que puedan beneficiarse de alguna de las técnicas incluidas en la unidad y, atendiendo a sus características clínicas, se les ofrecerá un tratamiento personalizado con una u otra de las técnicas disponibles, buscando la máxima eficacia y tolerabilidad». «La aplicación de terapias de neuromodulación en el área de la salud mental contribuirá a la implementación de tratamientos más personalizados e innovadores y, por consiguiente, mejorará la calidad de vida de la ciudadanía».

De ahí el objetivo de que cada agrupación sanitaria tenga una unidad, e incluso que haya más en la provincia, como que el área de Alicante cuente con la suya, así como alguno de los hospitales más al sur, «y el de Dénia el día de mañana».

Primero, no obstante, habrá que formar a los profesionales que manejarán esta tecnología para salud mental asistencial, y buscar los espacios idóneos. «Van a tener protocolos que vamos a comprobar que son los adecuados y que no haya cruce de intereses, porque estos aparatos cuestan mucho dinero», apunta el psiquiatra alicantino sobre un sistema que no es novedoso aunque sí que se compre para salud mental. Aun así, todo está supeditado a la aprobación, de nuevo sin fecha, de los presupuestos autonómicos, en los que afirma que se ha respetado la partida necesaria para su funcionamiento.

El 60 % de los pacientes tratados mejora El servicio de Psiquiatría del Hospital La Fe de València fue el primero público de la Comunidad en incorporar para el tratamiento de la depresión resistente la técnica basada en la estimulación magnética transcraneal. Fue en septiembre de 2021, con fines de investigación para valorar la eficacia de este tratamiento aplicado de forma intensiva en pacientes con depresión bipolar o unipolar grave. Emplea la técnica denominada «Theta Burst», una modalidad que permite reducir la duración de las sesiones de tratamiento a 3 minutos frente a los 30 minutos de los protocolos convencionales. Según la doctora Pilar Sierra, psiquiatra de la Unidad de Trastornos Bipolares, «se está aplicando a pacientes con depresión resistente y los resultados están siendo positivos, ya que es un tratamiento no invasivo que tiene muy pocos efectos secundarios y cuya administración no requiere ingreso en el hospital, ni anestesia. La aplicación de la estimulación magnética permite reducirlos y es una técnica ambulatoria, es decir, los pacientes tras recibirla pueden marcharse a casa». En 2023 se hizo una valoración que concluyó que el 60% de los pacientes con depresión resistente tratados con estimulación magnética transcraneal presenta mejoría.

