La UA reivindica la igualdad con el reconocimiento a la Asociación de Mujeres Abogadas y a Anna Bofill

Reconocimiento reivindicativo de la Universidad de Alicante para la Asociación de Mujeres Abogadas (AMA) de Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) y para la arquitecta Anna Bofill. La UA ha entregado este lunes los premios Igualdad de la UA 2025 en un acto en el que la rectora Amparo Navarro ha destacado “la responsabilidad de la Universidad de educar en igualdad y para la igualdad” y contribuir así a eliminar “las muchas brechas de género que aún perduran en nuestra sociedad”.

Con motivo de la celebración de este acto de reconocimiento, Navarro ha enumerado las situaciones de desigualdad con las que aún conviven las mujeres “en las tareas de cuidados, en los estudios, en los salarios”, así como en “la participación en puestos directivos y en los niveles superiores de la carrera académica”.

En este sentido, ha indicado que “de las 50 universidades públicas solo hay 9 rectoras”, pese a las exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que “refuerza el compromiso con la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la Universidad en todas sus dimensiones”.

Por ello, Navarro ha apostado por “conciliar la vida laboral, familiar y personal; garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los niveles de decisión y representación; prevenir, intervenir y acompañar a las víctimas ante cualquier situación de discriminación, acoso sexual o violencia machista que se produzca en el ámbito universitario”.

En esta misma línea, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, Carmen Vives, ha señalado que “pese a los grandes avances de los derechos de las mujeres desde la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing hace ya 30 años, el mundo está atravesando nuevas crisis que se acumulan y superponen a la erosión de derechos”.

“No hay duda de que el patriarcado, como sistema de desigualdad estructural, todavía persiste y con el paso del tiempo va adoptando nuevas formas de manifestarse mientras algunas de las más tradicionales nunca llegan a desaparecer”, ha incidido.

Un momento del acto / Jose Navarro

Por ello, ha defendido la necesidad de llevar a cabo “una estrategia de reconocimiento público que enlaza con el objetivo que la Universidad de Alicante también persigue a través de sus premios Igualdad, que este año alcanzan su decimotercera edición y que busca reconocer y visibilizar el trabajo de personas, colectivos, entidades e instituciones que han destacado en la defensa y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres”.

Galardones

Este año la Universidad de Alicante ha premiado a la Agrupación de Mujeres Abogadas (AMA) del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI), en la modalidad colectiva, y a la arquitecta, compositora e investigadora Anna Bofill, en el apartado individual.

AMA fue fundada en 1998 con el objetivo de promover la defensa de los derechos de la mujer y su integración plena con igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad. Ha sido pionera en la formación y especialización de la abogacía para la asistencia jurídica de mujeres víctimas de violencia de género, colaborando en la creación de protocolos de actuación y en la puesta en marcha de juzgados especializados.

De manos de la rectora, ha recogido el reconocimiento la presidenta de AMA, Isabel Moltó Miró, acompañada por Consuelo Collado, María García y Elena Reig, compañeras de la asociación. “Con mucha alegría y con un sobresalto de responsabilidad, así recibimos el premio, porque tenemos que responder con esfuerzo, trabajo, ética y mucha responsabilidad al hecho de que una institución con tantísimo prestigio como la Universidad de Alicante nos haya concedido este honor”, ha manifestado Moltó.

La presidenta de AMA ha recordado los inicios de la asociación, cuando “veíamos que las respuestas que se les daban a algunas clientas, aunque el derecho es igual para todos, no eran las adecuadas”, por lo que decidieron “aportar una perspectiva necesaria en la profesión”. También puso la vista atrás al rememorar la época estudiantil, que pasó para muchas compañeras en una UA donde “los profesores eran hombres, menos una mujer, los catedráticos eran hombres, todos, y alguno te preguntaba que para qué estudiabas Derecho si no ibas a ejercer, porque no se podía combinar con formar una familia”, ha manifestado.

La rectora con los premios, durante el acto en la UA / Jose Navarro

Finalmente, ha concluido diciendo que “sigue siendo habitual encontrarnos con mujeres que nos dicen que en su empresa no quieren embarazadas”, por lo que “aunque se ha recorrido camino, hay que seguir trabajando”. Esta asociación de mujeres abogadas destaca en sus labores de formación, educación y divulgación en la defensa jurídica de las mujeres y la igualdad de género y cuenta entre sus asociadas a mujeres referentes en puestos de responsabilidad en ICALI y en otras organizaciones, contribuyendo activamente a la promoción de la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres.

En la modalidad individual, Anna Bofill Levi ha sido galardonada por su activismo feminista. Entre sus múltiples compromisos con la igualdad de género, destaca la coordinación del proyecto Las Mujeres y la Ciudad, que tiene como objetivos adecuar las formas, los usos y la organización de la ciudad a la realidad social de las mujeres, y crear redes locales, nacionales y transnacionales de para definir los deseos y necesidades de las mujeres en lo que se refiere a los espacios doméstico y público, la planificación, ordenación y diseño de los barrios y de las ciudades, la movilidad, la accesibilidad, la seguridad y la participación en los procesos de toma de decisiones.

De manos de la rectora ha recibido el galardón Anna Bofill Levi, visiblemente emocionada, lanzando la frase “¡por las mujeres!”. En los agradecimientos, ha manifestado que “hay personas que asumen el reto de cambiar la forma de mirar, de escuchar, de transformar, de crear una sociedad mejor porque suman la perspectiva de las mujeres”, a lo que ha añadido que “os invito a aceptar y a continuar el reto, a no abandonar la lucha porque, aunque hemos crecido, se acercan vientos difíciles para la igualdad y no tenemos que abandonar la lucha".