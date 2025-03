Isabial recluta pacientes con desfibrilador automático implantable por arritmias

Un proyecto en el que participa el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), dependiente de la Conselleria de Sanidad, ha demostrado el beneficio de una nueva forma de realizar la ablación de taquicardias ventriculares en pacientes que tienen un desfibrilador automático implantable a través de medicina de precisión. El estudio ha sido publicado en la revista científica internacional Journal of the American College of Cardiology (JACC) y supone un cambio en la práctica clínica que repercute en la mejora del sistema asistencial.

El centro de investigación alicantino participa en este estudio de Cardiología, impulsado por el doctor Jesús Almendral, del Grupo Hospitalario HM Hospitales, con un equipo encabezado por el cardiólogo especialista en arritmias en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante e investigador del grupo de Patología Cardiovascular de Isabial, José Luis Ibáñez Criado. El equipo de este centro alicantino ha sido el principal centro reclutador de pacientes de entre los 15 centros españoles que han participado en este proyecto.

El equipo de Cardiología de Isabial / INFORMACIÓN

Señales eléctricas

El investigador José Luis Ibáñez ha explicado que “el corazón late gracias a señales eléctricas que lo hacen funcionar como un reloj”, y que “a veces estas señales fallan, se producen arritmias, y como consecuencia el corazón no late adecuadamente”.

En este sentido, José Luis Ibáñez ha indicado que “si esta arritmia hace que el corazón se acelere hablamos de taquicardias, y si lo enlentece se llaman bradicardias. También pueden clasificarse según dónde ocurran, si esta arritmia afecta a las cámaras superiores del corazón, son arritmias auriculares, y si afecta a las cámaras inferiores son arritmias ventriculares”.

Las taquicardias ventriculares son las más peligrosas ya que pueden causar problemas muy graves e incluso la muerte. Es por ello, que muchos de estos pacientes llevan un dispositivo especial llamado desfibrilador automático implantable, que puede detectar y corregir las taquicardias con terapias que incluyen las descargas eléctricas.

Catéteres

Un procedimiento poco invasivo para tratar las arritmias es la ablación, que consiste en una técnica para eliminar el tejido del corazón donde nacen estas señales eléctricas anormales mediante catéteres, con una complejidad que se acentúa cuando se trata de taquicardias ventriculares. En los últimos años la investigación sobre la ablación de taquicardias ventriculares ha avanzado mucho, llegando a demostrar incluso una disminución de la mortalidad en los pacientes con esta enfermedad tan grave.

Beneficios

De ahí la importancia de los resultados de la investigación llevada a cabo, ya que han demostrado el beneficio de una nueva forma de realizar el procedimiento de ablación de taquicardias ventriculares en pacientes portadores de desfibrilador automático implantable.

El doctor Ibáñez explica que “hemos aprovechado la información que guarda el desfibrilador sobre los episodios de taquicardia del paciente, para realizar la ablación de forma más precisa, y lo hemos comparado con el método de ablación habitual”.

Cambio de la práctica clínica

“Los resultados han sido muy positivos”, ha asegurado el investigador, que ha indicado que “los pacientes que han sido tratados con la información del desfibrilador tuvieron menos episodios y menos tormentas arrítmicas, que son eventos en los que las taquicardias aparecen en cascada una detrás de otra, y ponen en grave peligro la vida del paciente”.

De esta forma, la investigación publicada en Journal of the American College of Cardiology (JACC) supone un cambio de estrategia en la forma de realizar este tipo de ablaciones y mejora la calidad de vida de los pacientes con este tipo de enfermedad grave.