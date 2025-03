La «Geoyincana»: la UA tienta a los estudiantes para que cursen Geología

Averiguar la edad de las rocas, predecir terremotos o cómo es el movimiento de las aguas desde el subsuelo hasta el grifo de casa, son algunas de las pruebas de la «Geoyincana» 2025, que se ha celebrado en el Campus de la Universidad de Alicante (UA) en dos sesiones, con la participación de 530 estudiantes de bachillerato de 17 centros educativos de diferentes puntos de la provincia. ¿El objetivo? Atraer alumnos a la carrera de Geología de la propia universidad, con déficit de alumnos pese al alto nivel de empleabilidad.

«Nos llegan pocos alumnos, pero también por un problema de base. Y es que la Geología es una asignatura optativa en bachillerato y secundaria, y eso hace que en muchos casos esté prácticamente invisibilizada», se queja Jaime Cuevas, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la UA.

De ahí que estén llevando a cabo diferentes acciones de difusión, entre ellas esta «Geoyincana» desarrollada entre el pasado día 5 y este miércoles, con la presencia de estudiantes de centros de San Vicente del Raspeig, Alicante, Elche, Petrer, Monóvar, Orihuela y Cocentaina. Una propuesta para dar a conocer algunas de las principales disciplinas de la Geología, como son la Estratigrafía, la Paleontología, la Petrología, la Tectónica y la Hidrogeología, con un enfoque entretenido, pero que promueve el espíritu científico y el estímulo por la investigación.

La actividad h consistido en un itinerario guiado de unas tres horas de duración con actividades educativas donde, a lo largo de ocho paradas por el campus de la UA, se visitaron aulas, laboratorios, espacios e instalaciones como la Línea del Tiempo, el Jardín de Rocas o el Bosque Ilustrado.

El volcán de La Palma

Los estudiantes participantes han tenido la oportunidad de deducir la edad de las rocas por medio del estudio de los fósiles, conocer las estrategias usadas en la predicción de terremotos, tocar lavas de la reciente erupción del volcán de La Palma, experimentar con el agua subterránea y su función como recurso hídrico, o ver cómo funciona un laboratorio real de investigación geológica.

Cada equipo ha recorrido las distintas paradas y llevado a cabo actividades prácticas tras las explicaciones ofrecidas por personal docente e investigador de la UA, junto con alumnado del grado en Geología y personal técnico del Departamento Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.

Desde su primera edición en 2012, el Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la UA ofrece anualmente esta actividad a institutos de toda la provincia. Tradicionalmente, la «Geoyincana» se realizaba en el entorno de la playa, pero, desde el año pasado, la propuesta se presentó con un nuevo diseño de formato y contenidos para aprovechar los recursos que ofrece el campus universitario manteniendo el espíritu divulgativo y educativo de las pasadas ediciones.

Actividad con lavas y fósiles. / Jose Navarro

Davinia Díez, profesora del departamento organizador, destaca la buena aceptación de esta iniciativa que, insiste, busca incrementar el alumnado en Geología. «Normalmente nos entran cada año entre 30 y 40 estudiantes, pero después muchos se pasan a Biología, aún a pesar de que nuestro ciclo tiene más empleabilidad».

Y esa labor de promoción es vista con buenos ojos por los institutos participantes. Este es el caso del Tháder de Orihuela, según señala uno de sus profesores, Paco García, quien indica que «es una forma de orientar los alumnos de una forma amena y que puedan acabar cursando esta carrera».

En parecidos términos se expresa Beatriz Moya, profesora del instituto Leonardo da Vinci de Alicante, quien pone el foco en que «se trata de una actividad muy interesante, por lo que ya hemos venido en otras ocasiones».

Por su parte, Ana Gallego, del instituto Pare Arques de Cocentaina, subraya que «motiva a los alumnos y también nos sirve de ayuda a los profesores».

Con todo, Astrid Esteban, del Leonardo da Vinci, no lo acaba de tener claro. «Es muy interesante -dice-, pero no sé qué terminaré haciendo, porque me gusta más la Biología». Parece, por tanto, que habrá que seguir insistiendo.

Suscríbete para seguir leyendo