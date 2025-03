Médicos y enfermeras aprenden defensa personal para protegerse de los pacientes

Las agresiones de pacientes al personal sanitario han aumentado un 25 % en la provincia de Alicante en el último año, de ellas más de un centenar físicas. Ante esta situación, médicos y enfermeras aprenden defensa personal para protegerse de las actitudes agresivas. Unas medidas de autoprotección a cargo de la Policía Nacional que varios agentes han enseñado este miércoles en Alicante a personal de Atención Primaria, que es donde se registran la mayoría de estas situaciones, en el marco del "Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios".

Antes de que se produzca un ataque, lo mejor es prevenirlo, y para ello es esencial retirar tijeras, grapadoras y hasta bolígrafos de la mesa de la consulta y guardarlos en el cajón. Este es el primer consejo de Vicente Romero, interlocutor policial territorial sanitario de la provincia de Alicante, figura de enlace que se creó en 2017 para incrementar y mejorar la respuesta policial ante las agresiones a profesionales de la salud. Romero considera que una amenaza o ataque verbal, que son el 80 % del total, son el germen de la agresión física, por lo que anima a médicos y enfermeras a denunciar todos los casos: "si no lo hacéis estáis reforzando a los agresores, que van in crescendo y llegará el guantazo", ha dicho.

"Cuando las agresiones no son denunciadas se quedan silenciadas y sus responsables impunes, propiciándose la reincidencia" Vicente Romero — Interlocutor policial sanitario

El inspector ha afirmado que están aumentando las denuncias de profesionales sanitarios por agresiones verbales, sobre todo amenazas. "Cuando las agresiones no son denunciadas se quedan silenciadas y sus responsables impunes, propiciándose la reincidencia. Tenemos una cifra negra enquistada desde hace mucho tiempo porque los sanitarios eran reticentes a denunciar. A raíz de las campañas de sensibilización detectamos una mayor disposición. No obstante, nos queda mucho trabajo y hay que perseverar". Sobre agresiones graves, ha apuntado que no ha habido en el último año en la provincia, al menos que hayan llegado a denunciarse.

Delito de atentado

El policía ha informado a los sanitarios que ser zarandeado o recibir el lanzamiento de un objeto es ya un delito de atentado y conlleva detención, igual que la agresión física, ya que el Código Penal considera autoridad a los profesionales sanitarios que trabajen como funcionarios públicos. Una consideración que el Colegio de Médicos de Alicante reclama que se extienda también a los profesionales que trabajan en la sanidad privada. Cuando se produce una detención, sea en centro médico o fuera si el atacante ha huido, pasará a disposición judicial en 72 horas y se cita al sanitario a declarar.

El presidente de la entidad médica profesional, el doctor Hermann Schwarz, ha afirmado que cabría esperar que las penas para los agresores fueran más importantes, pero ha agradecido "la sensibilidad de jueces y fiscales" con las situaciones que están sufriendo, que van al alza, y que está causando, ha admitido, un aumento de las bajas de profesionales por depresión y otros problemas de salud mental. "Cada 10 horas se agrede a un médico en España, sobre todo en Atención Primaria, es intolerable". "No nos merecemos las agresiones físicas y verbales, no podemos interiorizarlas y asumirlas, la violencia no tiene cabida en el entorno sanitario".

"Cada 10 horas se agrede a un médico en España, sobre todo en Atención Primaria, es intolerable" Doctor Hermann Schwarz — Presidente del Colegio de Médicos de Alicante

Penas de alejamiento

"Solicitamos penas fundamentalmente de alejamiento, esto al profesional le da una ventaja. En un centro de salud, aunque a ese paciente conflictivo lo vea otro médico, va a estar paseándose por delante de la consulta del agredido. Eso se soluciona con penas de alejamiento, nos parecen muy interesantes y muy necesarias".

Sobre esto, el inspector Romero ha indicado que es una medida judicial que se está aplicando en los casos más graves, como amenazas con cuchillos, agresiones físicas, etc..."y es muy eficaz". En la provincia de Alicante hay casos en que se ha aplicado tanto en condenas como de forma preventiva, ha dicho.

El interlocutor policial, por otro lado, ha instado a los sanitarios a tener configurada su consulta, en la medida de lo posible, para poder huir sin tener que pasar por delante del agresor, con lo que lo mejor es que la mesa esté situada en un lateral; y a interiorizar el modo de pedir auxilio pulsando el código de alerta que tienen en el escritorio del ordenador en cuanto se sientan amenazados para que otros compañeros acudan en su ayuda.

Repeler una agresión

¿Cómo repeler o zafarse de una agresión física? Los agentes han mostrado de forma práctica algunas técnicas útiles para zafarse de lo que denominan "agarres", como intentar mover los brazos del atacante a un lado y al otro si el sujeto los somete contra la pared; intentar dar una patada para que los suelte, como puede ser con la rodilla en la zona genital; y en caso de que les cojan por el cuello intentar soltar la presión girando la cara, empujar a la persona y salir corriendo; servirse de caderas y hombros para bajar la presión; de las piernas para hacer palanca; y para quitarse la presión en caso de que les aprieten la garganta con las dos manos liberando un brazo y golpeando con la parte baja de la mano. Retorcer muñecas o golpes con la parte inferior de la mano en la cara son algunas técnicas más.

Y si el agresor saca un palo o un instrumento cortante que pueda tener escondido, hacer uso de un método de contención como una silla para protegerse. Otra posibilidad sería, han explicado los agentes, tirarse encima del paciente y salir corriendo, todo ello para evitar estar en la trayectoria del objeto contundente.

"Lo importante es no dejarnos agredir", han enfatizado los agentes, ante las dudas de algunos sanitarios sobre si ellos pueden golpear sin tener consecuencias penales en caso de no ser golpeados previamente pero sí seriamente amenazados.

Dejar la puerta entornada

Otros consejos son dejar la puerta entornada en los casos de pacientes que con anterioridad hayan sido agresivos verbalmente; pedir la presencia de otro compañero cuando hay que comunicar a una persona que no se le va a dar la receta o la prueba que reclama; contención verbal cortando el tono de voz elevado del paciente y tocar el código de alerta del ordenador; y en general avisar también ante cualquier señal de nerviosismo.

También si se inicia la agresión intentar huir y se produce tocar también el código alerta para que otro sanitario acuda a separar; tener el teléfono del vigilante grabado en el móvil para avisarle; llamar directamente al 091; o descargarse la aplicación Alertcops, que permite pedir ayuda pulsando un icono en la pantalla principal del móvil y avisa instantáneamente a las fuerzas policiales más cercanas.

Sobre esto, Romero ha señalado que para comunicar una alerta SOS hay que pulsar cinco veces en menos de seis segundos este botón para que se envíe una señal de emergencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado junto con la posición del afectado. Con la alerta se enviará una grabación de 10 segundos de audio que permitirá ampliar la información de lo que sucede para ofrecer así una respuesta más rápida y precisa.

Botón del pánico

Hay centros sanitarios como el ambulatorio de Juan XXIII, situado en la Zona Norte de Alicante, donde se ha celebrado este taller organizado por el colegio profesional y el sindicato médico, que tienen un sistema de botones del pánico distribuidos en distintos puntos de sus instalaciones. En concreto, en la sala de extracciones o de cura, donde quedan lejos los ordenadores para accionar el código de alerta que tienen instalado todos los trabajadores, señala el coordinador médico, el doctor José Luis Martínez.



En este centro ha habido agresiones físicas, aunque "desde hace un año y medio no se han vuelto a producir. La última no fue por un paciente sino por un acompañante, que fue el que intentó agredir y la persona que acudió a socorrer al compañero sufrió los empujones, le tiraron al suelo y una patada".

"Nuestra seguridad prima por encima de todo y debemos responder del mismo modo ante determinadas prácticas que tienen los pacientes" Doctor José Luis Martínez — Coordinador médico del centro de salud Juan XXIII

En su opinión, lo que más disuade a posibles agresores es que "todo el personal del centro de salud actuemos de la misma manera. Nuestra seguridad prima por encima de todo y debemos responder del mismo modo ante determinadas prácticas que tienen los pacientes. Pueden pedir cosas que no les corresponden, a veces insisten e insisten, pero si todos decimos que eso no nos corresponde, la gente lo asume y no va a más. Lo más importante es prevenir la agresión".

Infrarregistro de agresiones

Juan Antonio Marqués, gerente del área de Salud de Sant Joan, a la que pertenece este centro de salud, ha apuntado que existe un infrarregistro de agresiones físicas y verbales porque "no todos los profesionales se sienten animados o con el respaldo suficiente". Estas situaciones son "algo inadmisible, en cualquier lugar y circunstancia, ellos trabajan cotidianamente para preservar y mejorar la salud de las personas, y no merecen esa respuesta en modo alguno".

"Los profesionales trabajan cotidianamente para preservar y mejorar la salud de las personas, y no merecen esa respuesta en modo alguno" Juan Antonio Marqués — Gerente del área de salud Alicante-Sant Joan

Sobre el perfil de los facultativos en el punto de mira, ha indicado que las más sufren estas actitudes son las médicas de tención Primaria.

En cuanto a las causas de estos comportamientos por los pacientes, apunta que "habitualmente es porque el médico niega alguna prestación que demandan porque considera que no lo necesita, sea una receta, una baja laboral, una consulta con otro profesional, la derivación a otro centro o no querer esperar cuando asiste al centro de salud sin cita previa".

Guardia Civil

Este año el Colegio de Médicos ha organizado, por primera vez, un taller con la Guardia Civil. El escenario elegido ha sido el centro de Salud Santa Pola. Allí el Interlocutor Policial Sanitario de la Benemérita, el teniente de la Jefatura de la Comandancia de Alicante, José Agustín Serna y su equipo, impartirán una interesante jornada práctica para los médicos y profesionales sanitarios el próximo 25 de marzo.

