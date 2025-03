Barcala cambia de versión: asegura al juez que sí convocó a Manolo Copé al pleno de Alicante

Del argumento político al judicial, nuevo giro en la polémica sobre si los concejales de baja tienen derecho a participar en el pleno de Alicante. Después de que, durante el tiempo que va de mandato, el equipo de gobierno de Luis Barcala haya defendido que los ediles de permiso no pueden sumarse a las votaciones, el ejecutivo local cambia de versión en el juzgado. Tras la denuncia del portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, por no haber sido convocado a la sesión de enero, el ejecutivo municipal sostiene ahora que "nadie le impidió participar".

Así se recoge en el escrito que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han hecho llegar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN. En él, los letrados municipales apuntan que la postura defendida por Copé "se ha movido en todo momento en el terreno de las suposiciones" y que el de EU-Podemos "fue convocado al pleno", pese a que en el decreto de convocatoria los únicos dos concejales a los que no se cita como miembros del mismo son, el propio Copé y Nayma Beldjilali (PP), que se encontraba igualmente de baja de maternidad.

Pese a ello, el texto apunta que se dio traslado al grupo municipal de EU-Podemos de todas las iniciativas presentadas al pleno y se convocó a Copé a la Junta de Portavoces a través del correo electrónico de la formación.

Por este motivo, aunque el edil progresista no aparece en el decreto de convocatoria, los servicios jurídicos entienden que "el demandante ha sido convocado en forma" tanto al pleno como a los actos previos preparatorios del mismo, las comisiones y la Junta de Portavoces.

El Ayuntamiento invalida ahora el informe del secretario

En el mes de noviembre, después de que se impidiese la participación otro concejal (Mario Ortolá, de Vox) por el mismo motivo, el alcalde Luis Barcala se escudó en la figura del secretario general del Pleno: "Él es el que vela por la legalidad y la normalidad jurídica dentro del pleno y él es el que determina las condiciones en las que participamos los concejales. No es una decisión de la presidencia", aseguró.

Un argumento que también tira por tierra ahora el documento presentado por el Ayuntamiento ante el juzgado, donde se afirma que este informe del secretario "no deja de ser un parecer jurídico" y que, para determinar la exclusión de un concejal "es necesario un acto formal de quien tiene esa competencia, que no es otro que el alcalde".

"Tergiversar los hechos"

Este giro en el argumentario que, hasta ahora, defendía el gobierno de Barcala ha indignado a EU-Podemos. Joan Petruschansky, letrado de la formación, ha señalado que el ejecutivo local "ha preferido tergiversar los hechos con el fin de conseguir una sentencia favorable", en vez de "sostener y argumentar su posición original". En este sentido, el abogado aprecia que "lo cierto es que el alcalde lo dejó fuera de la convocatoria mediante una actuación institucional deliberada, mal asesorado por el secretario general del Pleno".

Por su parte, Manolo Copé ha lamentado que el equipo de gobierno "busca justificar lo injustificable, distorsionando la realidad para evitar asumir su falta de acción". El portavoz municipal cree que "es inaceptable que una institución pública utilice argumentos engañosos para proteger su imagen, en vez de respetar el derecho a la participación política", especialmente al tratarse de un organismo que "debería ser un ejemplo de transparencia".

Unas declaraciones que se producen después de que, durante varios meses, el vicealcalde y portavoz municipal, Manuel Villar, haya insistido una y otra vez en que la postura del equipo de gobierno popular es la de que los ediles de baja no pueden acudir al pleno. Incluso el propio alcalde, preguntado por esta cuestión, lanzó un guante a la oposición recordando a sus concejales que pueden presentar modificaciones al Reglamento Orgánico del Pleno para cambiar la situación actual y permitir el voto telemático.

Otros ediles excluidos del pleno

Si bien es cierto que la exclusión de Copé no llegó a materializarse, ya que la convocatoria de la sesión fue anulada por el juez antes de que pudiera producirse, no se trata de la primera vez que el alcalde veta la participación de un edil de baja en este espacio de debate municipal. En el mes de noviembre, el secretario advirtió al inicio de la sesión al portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, de que no podía participar en el pleno por encontrarse de baja de paternidad.

En ese momento, Ortolá alegó que se estaría vulnerando un derecho fundamental, el de la participación política, y la portavoz del grupo, Carmen Robledillo, advirtió de que presentaría un recurso de reposición e impugnaría la sesión, algo que no hizo finalmente. Tras el tenso momento, el edil de Vox se vio obligado a salir del salón de plenos, no sin antes recibir la enhorabuena del alcalde junto con la advertencia de que ya se le había notificado previamente la imposibilidad de participar en la sesión.

Copé, entendiendo que esta misma situación iba a producirse en el pleno ordinario de enero, trasladó la polémica a los juzgados, donde el magistrado aceptó las medidas cautelares reclamadas por el de EU-Podemos y anuló la convocatoria de la sesión. Pese a que ahora el ejecutivo popular defiende que el edil siempre estuvo convocado, el auto también concedía al alcalde la posibilidad de convocar de nuevo el pleno, añadiendo a Copé a la lista de participantes, algo que el propio Barcala declinó, dando por perdida la reunión de enero.

Vox impugnará el pleno de ayuda a la DANA por no permitir votar a un concejal de baja por paternidad. / / JOSE NAVARRO

De hecho, una vez iniciado el procedimiento judicial, el decreto de convocatoria de la sesión de febrero incluyó de nuevo a Nayma Beldjilali, que seguía de baja. Una circunstancia que el vicealcalde Villar atribuyó a "un error" y que aseguró que sería subsanada. Entonces, el popular insistió en su posición, ahora abandonada en los tribunales: "Un concejal de baja no debe acudir a una sesión plenaria, la postura del equipo de gobierno no ha cambiado".

En lo que va de mandato, desde junio de 2023, hasta cinco concejales han estado de baja por permiso de maternidad, paternidad o acogimiento.