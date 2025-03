Una propuesta para la reubicación de la estación de bombeo de la Albufereta en Alicante

Avances y obstáculos en el proyecto de protección costera de la Albufereta. La Asociación de Vecinos SOS Albufereta de Alicante mantuvo esta semana una reunión con representantes de la Subdelegación del Gobierno, un encuentro en el que la entidad vecinal aprovechó para consultar acerca del estado del proyecto del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) Serra Grossa-Rocafel, elaborado en 2021, y sobre los pasos necesarios para que estas actuaciones puedan materializarse. Entre los principales retos que se pusieron encima de la mesa para que este proyecto pueda avanzar se encuentra la reubicación de la estación de bombeo de aguas residuales, la eliminación de las pistas de tenis situadas en dominio público y la mejora de los accesos a la costa.

Estación de bombeo

El portavoz de la Asociación de Vecinos SOS Albufereta, Rafael Pinilla, explicó que durante el encuentro se trasladó a la Subdelegación del Gobierno la importancia de seguir adelante con esta iniciativa de forma prioritaria, ya que consideran que podrían optar a fondos europeos. "En el pleno del Ayuntamiento de febrero se aprobó una declaración institucional en la que se instaba al Ministerio de Transición Ecológica a acometer el proyecto siguiendo el informe del CEDEX", señaló Pinilla. Desde la Subdelegación confirmaron que la petición sería trasladada al ministerio, pero recalcaron que, por su parte, no tienen competencias directas sobre el tema.

En el encuentro también se revisó la hoja de ruta trazada en 2022 con Costas, el Ayuntamiento de Alicante y los vecinos de Albufereta, en la que se identificaron tres cuestiones fundamentales para el desarrollo del proyecto y para la mejora integral de la zona. Uno de ellos es la reubicación de la estación de bombeo de aguas residuales, que actualmente se encuentra en un lugar inadecuado. Según Pinilla, se ha acordado que la nueva ubicación será en el espacio más amplio situado al final del edificio Alacant 2, lo que permitirá su instalación de forma subterránea. Esta localización facilitaría un acceso más rápido para el mantenimiento y acercaría la infraestructura a Alicante.

Sin embargo, el problema reside en la necesidad de construir un aliviadero que funcione en caso de avería, que tendría que contar con una salida al mar. "Costas considera que esto requiere un estudio ambiental en el que debe intervenir la Generalitat, lo que está ralentizando el proceso, habría que ver en qué punto se encuentra", explicó el portavoz vecinal.

El futuro de las pistas de tenis

Por otra parte, la desocupación de las pistas de tenis en dominio público es otro punto clave. La mayoría de las comunidades afectadas ya han aprobado en junta su retirada, excepto una que aún no ha convocado su reunión. "Nosotros no nos oponemos a la eliminación de las pistas, pero pedimos que no se deje la zona como un descampado. Queremos un proyecto de mejora que integre ese espacio en el barrio", destacó Pinilla. Por ello, destacan que la colaboración entre las administraciones es esencial para que esta transformación no se convierta en un problema adicional para los vecinos.

Accesos a la costa

Otro de los asuntos discutidos fue el acceso a la costa, un problema histórico en la Albufereta. En estos momentos está sobre la mesa el proyecto reurbanización de la calle Sol Naciente, una zona donde la distinción entre terrenos públicos y privados es compleja, pero falta la creación de otros accesos. "El Ayuntamiento ha decidido dividir la reurbanización en dos fases. Primero, la reforma de la calle, cuyo proyecto se espera terminar a principios de este año para ejecutarse a finales. La segunda fase, que abordaría la apertura de accesos a la costa, no cuenta con una fecha concreta", explicó Pinilla. La dificultad radica en determinar el mejor procedimiento legal para la cesión de estos accesos, ya sea mediante un documento de cesión por parte de las comunidades o mediante una expropiación declarada urbanísticamente.

Celeridad en la protección costera

El encuentro con la Subdelegación ha servido para clarificar el estado de cada uno de estos temas y los pasos que deben seguirse. Sin embargo, los vecinos insisten en la urgencia de agilizar los trámites administrativos, especialmente en lo que respecta a la protección costera. "Si no se avanza rápido, perderemos la oportunidad de acceder a los fondos europeos y la Albufereta seguirá sufriendo la degradación de su litoral", advirtió Pinilla.

En concreto, el proyecto, elaborado en 2021 por el Cedex, incluye la construcción de nuevas vías de comunicación, la ampliación de infraestructuras existentes y la optimización de los servicios públicos esenciales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el barrio y garantizar la sostenibilidad del litoral. Este plan contiene la reforma del litoral con la creación de playas artificiales y replanteo de los espigones, reduciendo su número, lo que significaría la solución a largo plazo para los problemas de daños por temporales y cambiaría la imagen de la costa alicantina, haciendo más accesible y amable la zona de las calitas de la Serra Grossa.