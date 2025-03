Tod@s somos Belén: trabajadores sociales de Alicante protestan por su indefensión

"Estamos aquí para reivindicar nuestros derechos laborales y por la precariedad que sufrimos en nuestros puestos, desde educación social a trabajo social, psicología, personas jurídicas y todo el equipo que formamos el sector social. Queremos unos derechos laborales dignos y protestar por el asesinato de nuestra compañera Belén en Badajoz".

Así se han expresado asistentes a la concentración de protesta celebrada este viernes en Alicante ante la sede en la Rambla de la dirección territorial de la Conselleria de Servicios Sociales, convocada desde la plataforma de profesionales de sector social.

Riesgo y precariedad

"Debido al último acontecimiento en el que nuestra compañera Belén, trabajadora de un piso tutelado en Badajoz ha sido asesinada por menores a su cargo, hemos tomado mayor conciencia del riesgo que corremos, de la precariedad general que sufrimos y la falta de personal en las instituciones tanto públicas como privadas", han abundado.

Asimismo, ha señalado que salen a la calle "en homenaje a nuestra compañera, con el fin mejorar las condiciones en las que diariamente trabajamos, para que se tomen medidas y nunca más haya que lamentar otro caso similar nos concentramos a fin de evitar que se silencien y se conozcan las condiciones en las que trabajamos y los riesgos a los que nos exponemos", rezaba en la convocatoria.

Durante la protesta, profesionales han abundado en que están atravesando un momento crucial en el sector, y han insistido en reclamar derechos y justicia. "Apagamos fuegos todos los días sin un traje que nos proteja, por una educación social digna", rezaba de hecho en una de las pancartas que han mostrado.

"Trabajamos indefensos"

Otros mensajes de los asistentes han sido "Si nos cuidan, cuidamos mejor", "No estamos solos, estamos juntos y en lucha", o "Trabajamos indefensos". Asimismo han coreado frases como "Todos con Belén", "No es vocación, es explotación", "Sin recursos no hay protección" o "Que trabajar no nos cueste la vida".

María Belén Cortés Flor, de 35 años, y educadora de un piso de cumplimiento de medidas judiciales de menores de Badajoz fue asesinada el domingo por la noche en la vivienda de la Urbanización Guadiana de Badajoz donde estaba al cargo de varios adolescentes. Tres de ellos, dos chicos y una chica, de entre 14 y 17 años, que huyeron después del suceso, fueron detenidos en Mérida como presuntos responsables del crimen, según confirmó la Policía Nacional.

Lucía Feijoo Viera

Terrible muerte

Primero se detuvo a la menor y posteriormente, a los otros dos. Por ahora, se desconoce el grado de implicación de cada uno de ellos en esta terrible muerte.

La mujer habría sido golpeada y estrangulada con un cinturón, que cuando llegó la policía continuaba en el lugar del crimen. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Fue otro menor quien avisó a emergencias de lo sucedido. Al parecer el chico corrió a refugiarse en otro piso similar que hay cerca y desde allí dio la voz de alarma.

La educadora, que llevaba varios años desempeñando este trabajo, ya habría tenido problemas anteriormente con los presuntos implicados en su muerte, a los que había denunciado en más de una ocasión. En el momento de la agresión, la víctima sería la única trabajadora que estaba con los menores en la vivienda