De la carnisseria a la discoteca: el valencià més quotidià d’Alacant

Sense odi, por, ni vergonya. Vladimir, un rus de mitjana edat que mostra amb orgull la seua foto de militar soviètic, conta per què li va posar Chen que bo al seu bar del barri de Sant Blai. «La meua dona és xinesa i es diu Chen, vam conèixer la frase de ‘xe, què bo’ i vam pensar que era un bon joc de paraules», explica amb no poques bromes. Aquest és el millor exemple de l’exempció d’estigmes lingüístics amb què arriben els estrangers a Alacant. Com el Chen que bo, desenes de comerços de la ciutat conviuen amb el seu nom i la seua retolació en valencià, posicionant-se de manera original entre la multitud de negocis d’una Alacant que de tant en tant oblida les seues arrels.

«Ella i jo ens vam conèixer a Xàbia i ens vam adaptar a la llengua d’ací i ja parlem un poc de valencià», continua Vladimir. Des de fa vint anys la parella té bars pel barri i aquest ja és el huité aniversari del Chen que bo, un racó ubicat al carrer de vianants Màlaga, perpendicular a la plaça del Pare Fontova, que barreja tapes clàssiques espanyoles i menjar xinés per encàrrec. A cinc metres, al mateix carrer, hi llueix el Passatge, un altre negoci que guarda també una història d’estima al valencià.

Vladimir, davant del seu bar a Sant Blai, el Chen que bo. / Pilar Cortés

Cristian Benítez, el seu propietari, va passar els millors anys de la seua joventut a un bar a Argentina que es deia Passage. En arribar a Alacant, hi va sentir un amor a primera vista amb aquest carrer i va decidir obrir un bar amb el mateix nom, però modificat. «L’ambient li va transportar a aquella època i va retocar el nom en homenatge a la llengua d’ací», confessa Ruth Domínguez, encarregada de l’establiment, que diu ser «alacantina i samblasina». El Passatge és un dels bars més sòlids del teixit empresarial del barri, on porta amb una clientela fixa des del desembre del 2017.

Ruth Domínguez, encarregada del bar Passatge. / Pilar Cortés

Sense eixir de Sant Blai, al carrer del pintor Gisbert, destaca el rètol de la carnisseria i xarcuteria El Pinoser, íntegrament en valencià. «És un plaer despatxar en la nostra llengua, és més proper per a nosaltres», explica Carlos Garcia, propietari del comerç amb Beatriz Blanco, la seua dona. Ell és del Pinós; ella de Sant Blai. Ambdós canvien al valencià quan se n’assabenten del reportatge. «Molts dels clients d’ací el parlen», coincideixen. Dins de l’establiment hi cohabiten cartells en valencià i castellà, alguns d’una decoració de Fogueres que ja s’ha quedat instal·lada per sempre: «Bacores, embotits...». El Pinoser és una de les carnisseries de més qualitat de la ciutat, amb productes casolans i una xarcuteria de nivell. El local va acollir fa temps uns dels punts de trobada més emblemàtics del barri, la Peña Pacorro. Hui està completament reformat.

Carlos Garcia i Beatriz Blanco, propietaris de la carnisseria El Pinoser. / Pilar Cortés

No són els únics comerços d’alimentació on es llueix sense complexos el valencià a la capital alacantina. Les fruiteries L’Alqueria i L’Horta, a l’Albufereta i Vistahermosa respectivament, mantenen la llengua dels seus avantpassats. Són dos exemples de bon funcionament de negocis a dues de les zones amb major renda per càpita de la ciutat. «Som de Mutxamel i lluim amb orgull el valencià», conta per telèfon un dels treballadors de L’Horta.

Prop de l’antic pas a nivell es troba el restaurant La Maçana, al carrer Ausó i Monzó, i al centre de la ciutat, al carrer Alemanya, triomfa des de temps pretèrits la cervesseria El Cantó, bar amb solera des de 1984. Al barri de La Florida també funciona amb èxit el forn de pa La Bamberia, al carrer Vicente Chávarri, front el centre de salut, que al seu rètol no amaga el valencià, sinó tot el contrari: «Pa i dolços». Al PAU 1 el negoci per excel·lència de menjars preparats també és una empresa familiar que va triar un nom en valencià: La cuina d’Anita. No se'n escapa tampoc Sant Gabriel, on una de les seues arrosseries es diu K la iaia.

Al carrer Colón, a esquenes de la plaça de la Montañeta, atén des de fa huit anys la tenda de moda No té nom, tot i que és un negoci veterà, amb dos dècades de ferma trajectòria a diversos punts d’Alacant. «Vam començar comprant col·leccions abans de tindre el local i sempre ens preguntaven que com es deia la tenda. Com que no en teníem encara, sempre contestàvem ‘no té nom’ i finalment així es va quedar», explica el propietari, Roberto Travel. De tant en tant algú pregunta què significa i gustosament ho detallen els propietaris. El que no va ser un camí tan amable fou la lluita perquè ningú els copiara el nom. Per tal de conservar la seua independència van haver de registrar el nom del comerç (paradoxalment No té nom) a l’EUIPO, l’oficina de propietat intelectual de la Unió Europea. «Ens el van intentar copiar», expliquen, encara que a Barcelona sí que hi ha una altra tenda amb el mateix nom. «Van ser després de nosaltres, però no passa res», aclareixen. No té nom és un comerç punter de la ciutat, des del 2000 és un referent en primeres marques de diferentes dissenyadors i també tenen col·leccions pròpies.

Un altre negoci de capçalera per a la moda d’home és Filant, al carrer Castaños. El nom el van decidir per diferenciar-se d’altres tendes de roba. «Volíem expressar que açò era sastreria i teixits de qualitat», diu Vicente Armengol, propietari i alhora president de Corazón de Alicante, associació de comerciants i afins. Filant va sorgir el 2001, primerament al carrer Velázquez, i en un origen eren dos negocis en un; es deien Filant la tardor perquè també hi havia una floristeria.

Des de fa un temps únicament és Filant i Armengol, originari de Busot, fa gala de la seua llengua. «A la gent que parla valencià li encanta vindre i sentir la llengua, diuen que se senten a casa, és tot un orgull perquè tirem de la nostra llengua», apunta.

El comerç Filant, al carrer Castaños. / INFORMACIÓN

Armengol reconeix que fa un parell de dècades la Generalitat va oferir una sèrie de subvencions a comerços que posaven els seus noms en valencià per a promoure la llengua. «Nosaltres no hi ens vam acollir», afegeix. Aleshores van eixir locals que se’n van aprofitar d’aquella mesura; un d’ells va ser el pub Carabassa, a la plaça Sant Cristòfol, al barri antic. Hui continua com un dels locals més concorreguts de la nit alacantina. El seu propietari actual és Rodi Hagi, que va obrir al costat del Carabassa el pub La Poma, també en valencià. «Em va agradar el nom, volíem un concepte més de xiques i va quedar molt bé», puntualitza.

Hui, amb la polèmica consulta lingüística als centres educatius promoguda por el PP a la Generalitat, molts comerços d’Alacant presumeixen sense ambages del seu nom en valencià, orgullosos dels seus orígens o, en altres casos, de la terra que els va acollir. «Una manera d'homenatjar com ens han tractat de bé», recorda Vladimir, del Chen que bo de Sant Blai, amb el seu castellà amb innegable accent rus i mentre cola paraules i expressions en valencià. Aliè a la consulta i, sobretot, a l’odi que alguns tracten d’imposar a una llengua que és part indissoluble d’una ciutat la platja de la qual és el Postiguet, el menjar típic de les seues festes és la coca amb tonyina i alguns del seus barris més tradicionals són el Pla del Bon Repòs o el Raval Roig.