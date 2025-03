El centro de formación de adultos Alberto Barrios acumula cinco meses sin conserje

Cinco meses. Eso es lo que lleva prácticamente sin conserje el centro público de formación de personas adultas Alberto Barrios de Alicante, una ausencia que está teniendo efectos colaterales. Primero, porque son los integrantes del equipo directivo de la escuela los que tienen que asumir las funciones, incluidas las de apertura y cierre, y después porque, precisamente por eso, los alumnos que acuden a última hora están perdiendo tiempo de clase, ya que se ven obligados a abandonar antes las instalaciones. Y todo ello en medio de la indignación de los afectados, que critican que el Ayuntamiento siga sin cubrir la plaza pese a los numerosos requerimientos.

El centro Alberto Barrios depende de la Conselleria de Educación, si bien es el Ayuntamiento el que se ocupa del mantenimiento, incluido el de asignar el personal de conserjería. Así lo señala la directora, María Jesús Segura, quien destaca que los problemas empezaron en noviembre, cuando terminó su contrato el conserje que prestaba su servicio en el centro. Desde entonces, y según explica, el puesto solo ha sido cubierto de manera muy esporádica y puntual, con lo que los problemas se han ido acumulando a lo largo de todos estos meses.

De entrada, remarca, está siendo el equipo directivo del centro, compuesto por tres personas, el que está teniendo que asumir las funciones de conserjería de nueve de la mañana a nueve de la noche, tanto las de atención al público y mantenimiento, como las de apertura y cierre de las dependencias educativas. Y eso ha traído consigo un inconveniente añadido, dado que los alumnos que acuden al final de la jornada pierden alrededor de diez minutos de clase al tener que marcharse antes. «Aparte de cerrar -subraya la directora-, después tenemos que comprobar las luces, ventanas y ordenadores. Ya hacemos más horas de las que nos corresponden».

Oportunidades

Así lo corroboran algunos de los alumnos, muchos de ellos inmigrantes, que acuden para reforzar sus conocimientos en diferentes campos con la finalidad de tener mejores oportunidades de trabajo o de acceso a la universidad. Denuncian que la pérdida de clases puede ser de alrededor de un 20 %, lo que, aseveran, está afectando de manera negativa a su formación.

María Jesús Segura lamenta que no se le haya dado una solución al problema. Según sus palabras, «empezamos a advertir al Ayuntamiento de lo que iba a pasar antes de que se marchase el conserje en noviembre, y luego hemos vuelto a insistir de forma reiterada. Sin embargo, insisto en que salvo parches puntuales, continuamos igual». La respuesta que han recibido, añade, es que no hay personal. «La concejalía nos atiende bien, pero, de momento, no hay solución», indica.

Todo ello propicia, según la directora, que «estemos teniendo que asumir un papel que no nos corresponde, mientras que el Ayuntamiento sigue sin responder. Tenemos una sensación de abandono total y no podemos ofrecer un buen servicio, que es lo que más nos pesa».

El centro cuenta con alrededor de 900 alumnos, si bien los más afectados por la reducción del tiempo de clase son un grupo de 20 alumnos que reciben formación para el acceso a la universidad. La plantilla, asimismo, está compuesta por 16 profesores, aunque la responsabilidad de realizar las funciones de la conserjería recae en el equipo directivo.

Este diario ha intentado conocer ayer la versión del Ayuntamiento, aunque no ha habido respuesta al respecto.

