El nuevo "Peret" de Alicante ya no se llamará Peret

Habrá una nueva heladería en la Explanada de Alicante donde aún se encuentra el Peret y venderá los típicos productos veraniegos que todavía ofrece el Peret, pero ya no se llamará Peret. El Ayuntamiento confirma que el icónico establecimiento centenario perderá su nombre con la nueva concesión, una vez se «desaloje» al actual propietario por deudas acumuladas con la Administración y los trabajadores.

«Hasta donde yo sé, el nombre está registrado en la oficina de marcas y patentes. Quiosco Peret tiene dueño, así que no podríamos utilizarlo», ha reconocido este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, a preguntas de INFORMACIÓN. De esta manera, será el nuevo adjudicatario (aún por determinar) el que escoja el nombre de las futuras instalaciones, que han permanecido ligadas al paseo alicantino desde principios del siglo pasado, en 1916.

Nuevo concurso público

Por lo que respecta al concurso público para designar al nuevo propietario, no podrá ponerse en marcha hasta que se resuelva la actual concesión. Un trámite que aún puede demorarse al menos una semana. Para hacerlo, el Ayuntamiento necesitaba un informe del Consell Jurídic Consultiu que, pese a haberse emitido en el mes de julio de 2024, todavía no ha sido oficialmente puesto en conocimiento del ejecutivo local: «La comunicación formal no nos ha llegado y necesitamos resolver ese expediente primero para poder licitar de nuevo», ha lamentado Villar.

Una vez se efectúe la notificación, el vicealcalde confía en que la puesta en marcha «inminente» de la licitación. «Es una concesión, no es una cuestión que tengamos que tener presupuestariamente contemplada», ha señalado el dirigente popular, confiando en que se agilicen los trámites necesarios. Pese a ello, el propio Villar asume que será imposible que el nuevo «Peret» esté operativo antes de Hogueras: «Tres o cuatro meses no los quita nadie. Correr más es complicado» , ha apuntado.

Adiós definitivo

En los próximos días, el Ayuntamiento prevé firmar la resolución que supondrá la anulación definitiva de la concesión. Y es que la propiedad está ahogada por las deudas. Mientras sus empleados denuncian atrasos e impagos por más de 200.000 euros, el Ayuntamiento reclama otros 130.000 euros.

Tras un periodo de negociación a principios de 2024 en el que el propietario manifestó su intención de ponerse al corriente de pago (algo que finalmente no sucedió), el gobierno local optó por resolver la concesión. Para poder hacerlo era necesario el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu, dada la oposición del contratista. Una validación que ya ha sido confirmada por el organismo autonómico, por lo que ya nada frena el «desalojo» del Peret.