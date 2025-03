Manuel Fernández Blanco: "Desde que ser feliz es un deber, la depresión se ha convertido en una epidemia"

«¿Yo soy lo que digo que soy?». Ese es el título del libro de Manuel Fernández Blanco que presenta este viernes a las 20 horas en el Club INFORMACIÓN de Alicante el psicoanalista Óscar Ventura en presencia del propio autor. Un volumen en el que se analizan temas de gran actualidad.

¿Por qué este título del libro?

El libro es una compilación de artículos y textos que tocan temas de actualidad desde el punto de vista del psicoanálisis. Intento adentrarme en las razones que llevan a las personas a ser políticamente incorrectas y los fundamentos para entender por qué el yo es el lugar de mayor desconocimiento de uno mismo. En el trabajo también se encuentran las razones por las que, desde que ser feliz ha pasado a ser un deber, la depresión y la angustia se han convertido en una epidemia, y los síntomas más regresivos relacionados con la impulsividad y las dependencias han desplazado a los síntomas derivados de la interdicción paterna. También intento analizar los cambios en las relaciones familiares, el modo de vivir el amor y las relaciones, y reflexiono sobre la violencia sexual y el feminicidio.

Desarrolle el motivo por el que esa búsqueda de la felicidad lleva hacia la angustia y la depresión.

El problema se sitúa en la omnipotencia del yo. El síntoma que aparece es lo que el yo no domina, aquello con lo que no me siento a gusto y, sin embargo, se me impone. Y en esto tienen mucho que ver los eslóganes comerciales, todo lo relacionado con que nada es imposible, si quieres puedes o simplemente hazlo. Todo eso ha llevado a un estado de frustración generalizada, porque llegas a la conclusión de que, si no tienes éxito, eres el culpable de tu fracaso. Esa es la casuística de la depresión actual y generalizada.

¿Hay remedio para ello?

Como digo, ese empeño en construir una vida maximizando la felicidad es lo que lleva a que el fracaso genere un sentimiento de culpabilidad, sumiendo al individuo en un baño de lágrimas. Pero las personas tienen que ser conscientes de que ser feliz no ocurre tan a menudo. Eso es imprescindible para no caer en este estado.

Y esa epidemia depresiva de la que habla se está dando, paradójicamente, en la época en la que existen más fármacos para combatirla. ¿Es partidario de su utilización?

Los psicoanalistas defendemos un uso ético de la medicación, porque las personas deben tener un límite en su sufrimiento. Pero el recurso masivo a estos tratamientos sin investigar las causas de esa angustia puede llevar a un estado de cronificación. Por tanto, a los pacientes les hace falta ayuda, que se distingan sus diferentes problemas clínicos y, en general, posibilitar que el sujeto se interrogue a sí mismo sobre las verdaderas causas de su sufrimiento.

¿Influye en esta angustia colectiva la forma frenética de vivir y la competitividad?

La competitividad es una fuente de angustia, y eso se ve también en el plano laboral, cuando se pide una maximización de resultados o la consecución de unos objetivos imposibles. Hace unos años hubo una empresa de telecomunicaciones que prácticamente registró una epidemia de suicidios de empleados. La exigencia continua de innovación llevó a algunos trabajadores que no la conseguían a verse caducos y prescindibles, hasta el punto de llegar a tener tendencias suicidas. Así que esa lógica puede tener consecuencias.

En el libro también aborda cuestiones como las relaciones familiares y el modo de vivir el amor...

Efectivamente, se han registrado mutaciones en el terreno del amor. También hay una idealización de la pareja y de la felicidad, y eso, a veces, es la antesala de la insatisfacción. Por otro lado, se están instituyendo nuevas formas de hacer familia. Antes, tener un hijo era la consecuencia de formar una familia, y hoy en día se ha convertido en el centro de todo, especialmente en familias recompuestas o reestructuradas. De hecho, no es tan infrecuente que se regularice la situación familiar a partir del nacimiento de un hijo.

Una de las lacras que no parece que haya manera de frenar es la violencia machista...

Es cierto que hay una impotencia social y colectiva. Se adoptan medidas, pero la lacra no desaparece. Estamos ante un fenómeno que llama la atención a quienes trabajan en la protección de las mujeres, las dificultades que encuentran para salir del vínculo del maltratador, o la decisión de regresar junto a él con consecuencias fatales. Pero, al contrario de lo que se pudiera pensar, no hay masoquismo en ese fenómeno. Algunas mujeres sienten la necesidad de reiniciar una relación allá donde falló, y por eso vuelven y se instalan en una cadena de maltratos.

¿Y hay solución para eso?

Sería importante que esas mujeres se interrogaran sobre los motivos que les impiden salir de una relación tóxica desde el primer momento. Y para eso, más allá de las políticas de protección, sería interesante que contaran con una asistencia profesional, alguien que las ayude a reflexionar y a salir de ese infierno.

Otro tema de actualidad es la deriva que está habiendo a nivel internacional con el apoyo de los ciudadanos a la ultraderecha. ¿Cuáles son los motivos?

En un Estado de derecho y garantías, que hoy representa Europa, aparecen zonas de descontento que son explotadas por personajes que se presentan como líderes autoritarios, no solo fuertes sino temibles, que además parecen tener todas las soluciones. Eso suscita un fenómeno hipnótico que es capaz de ganar elecciones, porque desgraciadamente suscita sistemas de adhesión masivas. Y eso casi es una pulsión de muerte colectiva, sustentado por la tendencia del ser humano a sucumbir al impulso destructivo, a situarnos al borde del abismo.

¿Hay forma de parar esa tendencia?

Realmente, espero que la rectificación no llegue a partir del desastre, pero lo que tengo claro es que hay que rectificar antes de que sea demasiado tarde.