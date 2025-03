Inteligencia artificial contra el estrés en fibrosis quística

«Llevar adelante una enfermedad como la fibrosis quística supone muchísimo estrés. A veces es incompatible con una vida normalizada, con los estudios, el trabajo, salir con amigos. En momentos donde te puedes ver desbordado la aplicación te puede ayudar. Puedes hacer consultas, porque a veces simplemente necesitas una orientación y es suficiente. Otras veces, es un pequeño inicio y luego tienes que ir a buscar la ayuda de un profesional. En estos casos, el bot también te lo dice».

Cristina Esclapés, una alicantina de 44 años que padece esta patología, ha incorporado a su rutina a LUZ-IA, el primer asistente virtual al servicio de la salud emocional de afectados por esta grave dolencia pulmonar rara y crónica de toda España.

Se trata de un innovador recurso digital con inteligencia artificial (IA) generativa diseñado por la startup alicantina 1MillionBot, líder en IA conversacional, en colaboración con la Federación Española de Fibrosis Quística. El objetivo de este bot es mejorar el bienestar emocional de las personas afectadas y de sus familias.

El proyecto ha contado con la colaboración del Grupo Español de Psicología para la Fibrosis Quística y el voluntario y experto en IA Ismael Orquín, quienes, junto con el equipo de psicólogas especializadas y profesionales de 1MillionBot, han trabajado en la documentación y entrenamiento del asistente virtual, «garantizando la rigurosidad y adecuación del contenido a las necesidades específicas» de los afectados, explican desde la startup alicantina.

La fibrosis quística es una enfermedad genética por la que el cuerpo produce un líquido anormalmente espeso que afecta principalmente a los pulmones, y en menor medida al páncreas, hígado e intestino. Esta acumulación de moco ocasiona infecciones pulmonares potencialmente mortales y serios problemas digestivos. Es una patología de nacimiento y con una esperanza de vida, hasta hace poco, en torno a 40 años, que está alargándose cada vez más gracias a nuevos tratamientos.

Como dolencia genética, está incluida en la prueba del talón que se hace a los bebés. En la Comunidad Valenciana este cribado analiza hasta 400 mutaciones frecuentes en la población

Con la creciente demanda de atención psicológica en asociaciones de fibrosis quística, Luz-IA nace como un apoyo complementario, accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar, para apoyar emocionalmente a quienes conviven con esta enfermedad.

Su nombre simboliza la búsqueda de luz en momentos difíciles. A diferencia de otros asistentes virtuales genéricos, este está entrenado en el contexto de la fibrosis quística, asegurando respuestas personalizadas y alineadas con la realidad de pacientes y familiares.

Qué hace el bot por el paciente La Federación de Fibrosis Quística ha facilitado información al bot para que pueda dar respuestas correctas a la patología y su manejo. Así, se adiestra a la IA para que esté muy especializada en la temática de la enfermedad y en las dudas que puedan surgir a los afectados: si un niño está recién diagnosticado los padres pueden consultar dudas mientras van asimilando esta nueva realidad; y lo mismo cuando los pacientes han de enfrentarse a los estudios, a un entorno laboral, a una recaída o un trasplante. Sin olvidar que cubre la faceta psicológica de apoyo emocional.

Este asistente está disponible en la web de la Federación Española. Cristina Esclapés la conoce desde febrero, y opina que «está bastante bien para casos donde tengas un malestar». La paciente, que era psicóloga en Cocemfe, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, ya no ejerce pues «no puedo compatibilizar mi enfermedad con el trabajo». Ahora es la presidenta de esta confederación que engloba a 45 entidades.

«Yo lo he probado y me ha gustado mucho. Hay síntomas que son inespecíficos y a lo mejor la gente más joven no sabe expresarlo del todo bien, porque hay veces que simplemente estás mal y no sabes por qué o te encuentras raro en determinadas situaciones. Entonces, el asistente te da una orientación especializada porque al final la han diseñado psicólogos. Es una primera aproximación, un consejo que en ocasiones ayuda. Pero en otras hay que buscar a un profesional».

Aunque la aplicación va destinada a personas afectadas por fibrosis quística, en cualquier patología crónica los rasgos de estrés son similares. Esclapés afirma que los síntomas de esta enfermedad son muy pesados de llevar. «Son muchas horas dedicadas a simplemente no encontrarte peor».

Según explica Juan Da Silva, presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística, el proyecto surgió como resultado de estudios internos realizados dentro de la organización, «en los que vimos un incremento de problemáticas a nivel psicológico derivadas de la pandemia, como ha pasado en la población en general con más demanda de asistencia psicológica. Y por otro lado, por el hecho de que la propia patología es una enfermedad genética que se detecta en los primeros meses de vida. El diagnóstico temprano afecta al entorno familiar».

Además, se está produciendo un cambio en el paradigma con la llegada de nuevos medicamentos que, si bien no curan la enfermedad, frenan el deterioro que se genera.

«Son personas que en un principio vivían ya con la idea preconcebida de una limitación a nivel de años de supervivencia y de la propia calidad de vida. Con la llegada de estos nuevos tratamientos esto está cambiando de forma radical y estamos viendo que hay personas que ahora mismo se encuentran mejor. Hasta el punto de que estaban en lista de espera para trasplante bipulmonar y que han salido de esas situaciones. Esos cambios inesperados también han provocado una necesidad de saber. Son personas que estaban abocadas a un camino y ahora hay otro por hacer. Esa necesidad de ayuda muchas veces no se canaliza correctamente».

La Federación de Fibrosis Quística decidió buscar una herramienta que ayudara a los pacientes que necesitan orientación.

«Al final también tenemos que trabajar con personas con barreras que se generan en la parte de decir que necesitan atención o apoyo psicológico. Buscábamos algo que fuera cercano, amigable y que al mismo tiempo sirviera de puerta de entrada al profesional sin sustituirlo ni reemplazar su figura, y que al mismo tiempo contribuyera a bajar los niveles de ansiedad que puede generar en el enfermo de fibrosis quística la preocupación de no saber con quién hablar ni con quién comentar", señala Da Silva.

Con este asistente se pretende tener de primera mano una información rápida y documentada "porque no son respuestas enlatadas a preguntas predefinidas sino que va más allá con toda la tecnología disponible en el mercado» y que ha preparado 1MillionBot. El asistente ofrece orientación hacia recursos psicosociales y servicios de apoyo en las asociaciones; guía sobre cuándo y cómo buscar ayuda profesional; y respuestas personalizadas a dudas frecuentes.

