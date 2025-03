Un muro litoral "insuficiente" para contener al mar en la explanada de la Finca Adoc de Alicante

Un muro litoral en renovación que no convence. Las obras de la explanada de la Finca Adoc, en el barrio de la Albufereta de Alicante, se convierten estos días en motivo de preocupación entre los vecinos. Tras años de reclamaciones al Servicio Provincial de Costas y al Ayuntamiento de Alicante para la rehabilitación del muro litoral, el pasado mes de octubre el Consistorio adjudicó unas obras que, cuando parece que se acercan a su fin, comienzan a levantar críticas entre los vecinos quienes consideran que la estructura de hormigón construida incumple su objetivo principal: reducir la fuerza de las olas.

El proyecto, adjudicado a la empresa Pavasal S. A. por un importe de 302.258 euros y con un plazo estimado de ejecución de tres meses, buscaba, según los informes, "renovar un espacio actualmente deteriorado y aumentar su seguridad frente a las dinámicas marinas". Sin embargo, según Cristina Knutsson, presidenta de la Asociación de Vecinos Serra Grossa-Albufereta, el diseño del muro presenta deficiencias estructurales. "Los bloques de hormigón han sido enterrados de tal manera que la curva diseñada para disipar la energía del mar ha quedado anulada en su mayor parte", explica Knutsson. Esto, a juicio de la representante vecinal, hace que el muro pierda su función principal de rompeolas: "Parece que la mitad de esa curva ha desaparecido y, en algunos puntos, más aún", afirma.

La estructura de hormigón curva colocada a un nivel que no permite la reducción del impacto de las olas en el paseo. / HÉCTOR FUENTES

Problemas con la ejecución

El proyecto inicial en el que se basan las actuaciones contempla una estructura prefabricada de hormigón con una curvatura específica en su superficie inferior, diseñada para devolver la energía de las olas y reducir su impacto en el paseo. No obstante, los vecinos aseguran que el muro ha sido colocado a una altura que impide que esta función se cumpla correctamente. "Nos preguntamos cómo es posible que sea tan bajo", lamenta Knutsson. "Pensamos que debería haberse colocado a una altura en la que pudiera aprovechar la curva para devolver las olas al mar, pero ahora parece que simplemente se ha convertido en un banco", señala la representante vecinal.

A lo largo de la estructura, en la parte del arenal, los residentes han observado la colocación de grandes rocas que, según ellos, parecen haber sido ubicadas sin una planificación clara con la finalidad de frenar la fuerza del agua, aunque consideran que podría ser un grave peligro. "En algunas zonas, las piedras están bien puestas y permiten el paso, pero en otras están distribuidas de forma caótica y pueden convertirse en un peligro", explica Knutsson quien añade que entre sus preocupaciones se encuentra que "cuando baje el nivel del mar, estas piedras podrían ser un riesgo para quienes caminan por la zona".

Accesibilidad

Otra de las críticas de los vecinos es la falta de accesos adecuados en la zona. Antes de iniciarse las actuaciones, las entradas al arenal contaban con una zona rebajada que permitía el acceso de vecinos de todas las edades al arenal. Sin embargo, para permitir el acceso de maquinaria, estos espacios tuvieron que elevarse y ahora los vecinos temen que no vuelvan a quedar en las mismas condiciones. "Ahora mismo, no hay forma de bajar de manera segura, lo que supone un riesgo para niños y personas mayores", apunta la representante vecinal.

Los vecinos consideran que aún hay margen para mejorar el diseño y, por ello, han remitido un escrito al Ayuntamiento de Alicante para pedir soluciones. "Estamos a tiempo de corregir estos errores", concluye Knutsson.

Proyecto

El plan de rehabilitación forma parte de un proyecto integral que también contempla la mejora de la calle Sol Naciente y la reurbanización de otras vías cercanas con mejoras en las aceras y la accesibilidad, nuevo alcantarillado, actuaciones de movilidad urbana y peatonal. Sin embargo, para los vecinos, la preocupación inmediata sigue siendo el muro litoral. "El esfuerzo ha sido grande, tanto por parte del Ayuntamiento como de la empresa constructora", reconoce Knutsson, "pero si el resultado final no protege la costa como se prometió, habrá sido en vano".