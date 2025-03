La UA destinará el 70 % de la ampliación del campus a industrias tecnológicas

Poco a poco, paso a paso, pero el proyecto para la ampliación del campus de la Universidad de Alicante (UA) va avanzando. Y es que la institución académica y el propio Ayuntamiento de Alicante están ultimando el plan urbanístico para desarrollar esta ambiciosa iniciativa. Será en los 800.000 metros cuadrados de terreno situados junto a las instalaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, una superficie que la institución académica va a destinar en un 70 % a la ubicación de industrias tecnológicas, y el resto a dependencias docentes y de investigación. El objetivo que se persigue es que antes del verano puedan iniciarse los trámites para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), procedimiento imprescindible para poder llevar a cabo la actuación.

Salvador Ivorra, vicerrector de Infraestructuras de la UA, explica que las conversaciones para elaborar el plan especial de modificación del planeamiento se iniciaron hace ya dos años, y que en estos momentos están a punto de cerrarse de manera satisfactoria. "Se trata -señala- de un proceso complejo, en el que hemos ido elaborando todos los estudios que nos pide la legislación, de tráfico, de inundabilidad e incluso arqueológicos, entre otros, para lo cual hemos recurrido en muchos casos a compañeros de universidad que trabajan en los departamentos adecuados".

La ampliación se desarrollará en lo que se ha dado en denominar el campus oeste, es decir, un espacio de alrededor de 800.000 meros cuadrados situado junto al Consorcio Provincial de Bomberos, donde ya se ubican los edificios del Parque Científico. En la zona ya hay urbanizados alrededor de 150.000 metros cuadrados, pero ahora hay que abordar el resto.

Lo que busca la universidad es que la gedtión del suelo sea pública, aunque para ello habrá que llegar a un acuerdo con los dueños de una parte de los terrenos que son privados. En la actualidad se barajan diferentes alternativas, aunque una de las más factibles pasaría por la constitución de una comunidad de propietarios, que tendrían que decidir si se suman al desarrollo o venden el suelo.

En lo que respecta a los contenidos de esta ampliación, Salvador Ivorra explica que lo que se pretende es que el 30 % de la superficie sea de carácter dotacional, de manera que pueda albergar centros docentes, institutos de investigación, cafeterías universitarias e, incluso, un colegio mayor. El resto de los terrenos, es decir, sobre el 70%, estarían destinados a la ubicación de empresas de carácter tecnológico. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que no serían 800.000 metros cuadrados limpios, dado que en los mismos habrá que incorporar todo lo que ocupen los viales y otras infraestructuras urbanísticas.

El plan especial está prácticamente terminado, de manera que la previsión es que antes del verano se registre la solicitud de cambio de PGOU en el Ayuntamiento, para que pueda debatirse en pleno e inicie su recorrido de cara a su aprobación. Un proceso que el vicerrector de Infraestructuras ya anticipa que será bastante largo, debido a su complejidad. De hecho, será la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio la que se encargue de estudiar y evaluar la propuesta, antes de confirmar su aprobación.

Otra cosa será el inicio de las obras. Salvador Ivorra no esconde las dificultades a nivel de financiación. "La universidad -indica- no tiene recursos, con lo que debería ser la Administración pública la que invirtiera en este proyecto. Otra opción podría ser la venta de terrenos, pero es algo que ahora mismo está en el aire". De momento, en cualquier caso, no se manejan plazos más o menos concretos, aunque el dirigente universitario habla de entre diez y quince años.

Suscríbete para seguir leyendo