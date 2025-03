Aprender a "revocar" para reparar la vida profesional en Alicante

En la iglesia de los Desamparados, en el barrio de Colonia Requena, diez mujeres se enfundan su ropa de trabajo, cogen sus herramientas y comienzan a aprender un oficio que históricamente ha estado dominado por hombres: la rehabilitación de fachadas y revestimientos interiores. Es decir, se convierten en revocadoras, mujeres capaces de enlucir cualquier pared o fachada con cal, pastas o morteros. Pero en este proyecto el objetivo no es solo aprender a rehabilitar edificios, estas diez aprendices están reconstruyendo su propio futuro. Todo ello gracias al proyecto "Asertos & las Revocadoras" que ofrece a estas mujeres formación y empleo en bioconstrucción,una alternativa sostenible que promueve el uso de materiales naturales y técnicas tradicionales.

Un proyecto con impacto social

Este programa, que cuenta con una duración aproximada de dos años, está impulsado por la organización Asertos en colaboración con la red internacional de mujeres bioconstructoras "Moradas en Construcción" y cuenta, además, con fondos europeos. Su objetivo principal es capacitar a mujeres en situación de vulnerabilidad en el sector de la construcción sostenible y ofrecerles una salida profesional.

Elisa Rodríguez, coordinadora del proyecto, explica que la idea de desarrollar este proyecto surgió tras años de trabajo en los barrios de la Zona Norte de Alicante, donde detectaron una gran demanda de formación y empleo entre sus residentes. "Siempre encontrábamos personas con mucha voluntad de aprender nuevos oficios, pero que los diferentes cursos después no contaban con oportunidades reales de empleo", explica Rodríguez quien describe como las mujeres que acudían a los talleres eran siempre las que más interés mostraban en continuar formándose y creciendo profesionalmente. "Con esta convocatoria, presentamos un modelo de escuela-taller enfocado en la formación y contratación de mujeres que cumple con muchos de los objetivos que nos habíamos marcado a lo largo de los años", comenta Rodríguez.

Aprender desde la práctica

Desde las primeras sesiones, las participantes aprendieron que revocar no es solo una técnica constructiva, sino también un acto de recuperación de los barrios a los que pertenecen. De esta forma, en la primera fase del programa, esas diez mujeres realizan un itinerario que consiste en tres meses de formación teórica que se combina con un parte práctica en las inmediaciones de la propia iglesia de Colonia Requena. "No se trata solo de embellecer los edificios, sino de hacerlos más saludables y eficientes", explica Rocío Merlos, formadora del programa.

Durante este primer periodo, estas mujeres aprenden a utilizar materiales naturales como el barro, la cal y la paja para crear revestimientos sostenibles. "Estamos aprendiendo cosas nuevas de construcción y nos encanta", comenta Cintia Montesinos, una de las participantes del proyecto. "Hace unos meses hicimos un pequeño trabajo en el barrio, pintamos algunas paredes de los edificios más deteriorados y dimos los primeros pasos en decoración. Ahora estamos aprendiendo mucho más", afirma Montesinos.

Precisamente, las técnicas que aplican provienen de la bioconstrucción, un método que también supone una mejora para la calidad de vida de las personas. "El problema de muchas viviendas es la humedad atrapada por materiales industriales que no permiten la transpiración. Con los revestimientos naturales que vemos durante estas sesiones, logramos que las casas ‘respiren’ mejor'", detalla Merlos. Además, la formadora señala como la cal utilizada en muchos revestimientos cuenta con propiedades antibacterianas, ayudando a prevenir la proliferación de moho y hongos en las paredes.

Capacitación y empleo con un propósito

El proyecto no solo transforma fachadas, sino que también fortalece el tejido comunitario. Las participantes no llegan al programa por casualidad; muchas de ellas han estado vinculadas previamente a iniciativas vecinales o han participado en talleres de oficios. Tamara Rodríguez, otra de las participantes, destaca cómo su interés por la pintura y la decoración la llevó a sumarse al proyecto. "En mi barrio, Arquitectura Sin Fronteras y Asertos ayudaron a rehabilitar la casa de mi abuela. Viendo su trabajo, me di cuenta de que esto es algo que también podríamos hacer nosotras", comenta Rodríguez.

Uno de los mayores logros del proyecto es la creación de un espacio seguro donde las mujeres pueden formarse y trabajar en un entorno de confianza. En un sector como el de la construcción, históricamente dominado por hombres, este programa rompe barreras y demuestra que las mujeres pueden desempeñar un papel clave en la construcción. "Dar este espacio a las mujeres está generando un clima de confianza y apoyo mutuo. Es un grupo sano, humano y muy enriquecedor", señala Rodríguez.

El futuro de las revocadoras

Cuando terminen la fase formativa, las participantes comenzarán su contratación en obras reales, unas prácticas en las que trabajarán en empresas durante un año. "La idea es formar cuadrillas de mujeres que aprendan este oficio y que nos permitan contar con personal suficiente y bien formado para regenerar los barrios desde dentro", explica Myriam Gutiérrez, también coordinadora del proyecto. Para muchas de ellas, este programa es la puerta de entrada a un empleo digno y estable en un sector en crecimiento como es el de la rehabilitación de fachadas y revestimientos interiores: "Las mujeres han sido siempre las principales cuidadoras de sus hogares y de sus barrios. Ahora están trasladando ese cuidado al espacio público, contribuyendo a embellecer sus calles y creando lazos con sus vecinos”, señala Gutiérrez.

La idea es que, al finalizar el programa, puedan continuar trabajando de manera independiente o dentro de cooperativas. Para ello, al finalizar la parte práctica de un año de duración estas mujeres recibirán cursos sobre cómo crear su propia empresa, darse de alta como autónomas o se les pondrá en contacto con diferentes empresas de la provincia de Alicante que realizan estas tareas para su posible contratación. "Nos gustaría que estas mujeres se conviertan en referentes dentro del sector de la bioconstrucción. Hay una demanda creciente de estos servicios y muy pocos profesionales especializados", comenta la coordinadora del proyecto Elisa Rodríguez.

Por este motivo, Tamara Rodríguez, otra de las participantes, ve en este proyecto una gran oportunidad de formarse y de conseguir una buena oportunidad laboral. "Yo no me había planteado trabajar en esto, pero me gusta mucho la decoración y la pintura. En mi barrio, la gente de Asertos ayudó a arreglar la casa de mi abuela y de una vecina, y fue cuando me di cuenta de que me gustaría hacer algo parecido. Creo que tenemos la capacidad para lograrlo y que podremos trabajar en esto sin problemas", afirma Rodríguez.

Un modelo replicable en otros barrios

“Asertos & las Revocadoras” no es solo un proyecto de rehabilitación urbana, sino que sus creadores lo consideran como una "declaración de intenciones" sobre cómo construir ciudades más sostenibles. Asimismo, la combinación de capacitación, empleo y regeneración urbana ha demostrado ser una fórmula efectiva para mejorar las condiciones de vida de los barrios más vulnerados.

A largo plazo, los impulsores del programa esperan que esta experiencia sirva como modelo para otras iniciativas en diferentes comunidades. "Nos gustaría que esta idea pudiera replicarse en otros lugares, porque realmente funciona. No solo estamos rehabilitando edificios, estamos creando oportunidades para muchas mujeres que antes no las tenían", destaca Rodríguez.