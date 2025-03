El Gobierno se pone de perfil ante la exigencia de pasos provisionales al Parque del Mar en Alicante

El Ministerio de Transporte arguye estar «a la espera» del Ayuntamiento de Alicante para avanzar con la desafectación de las vías de Casa Mediterráneo, pero se pone de perfil sobre el reclamo vecinal de construir pasos provisionales que atraviesen los rieles y unan el Parque del Mar con la avenida de Elche, separados desde la misma creación del espacio verde por el escollo de los carriles ferroviarios.

Son las dos principales lecturas que se extraen de la respuesta del Gobierno a la pregunta parlamentaria que hizo el senador Enric Morera, de Compromís. En ella, el Ejecutivo central se ratifica en su compromiso con la integración urbana de los terrenos de la playa de vías de la antigua Estación de Benalúa, en desuso desde hace 50 años y hoy sede de Casa Mediterráneo.

En tal sentido, recuerda que en 2012 ya se suscribió un convenio, en el cual Adif cedió provisional y anticipadamente 22.455 metros cuadrados al Ayuntamiento, sobre los cuales se reurbanizó la avenida de Elche y se creó la cinta peatonal del acceso sur de la ciudad. Como antecedente más cercano, asegura el Gobierno que el pasado noviembre el ministerio y el administrador ferroviario se reunieron de nuevo con el Consistorio para retomar la operación urbanística, y que desde entonces están a la espera de que el Ayuntamiento complete un estudio de viabilidad económica y de edificabilidad.

Por tanto, Adif y el Ministerio de Transporte ponen la pelota en el tejado de la Corporación local alicantina sobre los trámites pendientes para firmar el esperado convenio urbanístico. Unas conversaciones que, no obstante, parecían estar bastante avanzadas a inicios de 2023, cuando el interlocutor de la ciudad con las otras administraciones era el entonces concejal de Urbanismo Adrián Santos Pérez.

En aquel momento se solucionó la continuidad de las operaciones ferroviarias, que se trasladaban a las vías del puerto y permitían, por tanto, que Adif cediese el terreno de los carriles al Ayuntamiento. Pérez incluso adelantó que el convenio estaba en borrador y que desde julio del 2022 estaba tanto en manos del ente ferroviario como de la Autoridad Portuaria. Sin embargo, tras las elecciones de mayo de 2023 las conversaciones parecen haberse ralentizado.

Sin respuesta sobre los pasos

En realidad, la pregunta del senador Morera era mucho más concisa: «¿Cuáles son las razones por las que tanto el Ministerio de Transportes como Adif no han autorizado ni ejecutado la construcción de pasos provisionales sobre las vías?». Se refería al reclamo vecinal de poder llegar al Parque del Mar sin la necesidad de dar la vuela a Casa Mediterráneo, recorriendo distancias que superan el kilómetro cuando en realidad bastaría con unos pasos peatonales de pocos metros sobre las vías abandonadas.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno omite totalmente este asunto, por más que en la pregunta se argumentase que es una intervención de «mínima complejidad técnica y máxima rentabilidad social», de reducido coste y que no implica una cesión definitiva.

Acceso improvisado al Parque del Mar a través de las vías. / Héctor Fuentes

Solo sería cuestión de adecentar y formalizar una realidad que ya ejercen, de facto, los vecinos, que a través de un boquete en el vallado del parque y a campo traviesa, andando sobre los rieles, acceden a la altura de la rotonda de la calle Federico Mayo en un paso improvisado. De hecho, bastaría con recuperar un plan de 2023, cuando la Concejalía de Urbanismo, al mando de Pérez, solicitó la cesión de 722 metros cuadrados para construir tres pasos peatonales sobre el terreno de Adif.

Pero, inexplicablemente, el Gobierno ha callado sobre el asunto y , en vez de atenderlo, la respuesta a la cuestión parlamentaria ha recordado otras cuestiones como la ejecución de la Variante de Torrellano o el desmantelamiento la vía férrea costera entre San Gabriel y Agua Amarga.

Reacciones en Alicante

En reacción a lo comunicado por el Ejecutivo central, Rafa Mas, portavoz municipal de Compromís, ha lamentado que «obviamente, cómo no» falta que el Ayuntamiento «haga su trabajo para ejecutar este convenio y retirar de una vez por todas estas vías muertas de tren».

Ha apremiado al alcalde Luis Barcala para que «priorice y que se ponga a trabajar, que se deje de postureo, que se deje de fotos con el ministro, y que se ponga manos a la obra», afeándole asimismo que «siempre va a rebufo de la presión vecinal y de la oposición». Por otra parte, ha expresado que desde su formación política no permitirán que «Adif haga caja y utilice parte de ese suelo para construir y para pelotazos urbanísticos», al considerar que la única vocación de estos terrenos es conformar un gran espacio verde público.

Por parte de los colectivos vecinales, el presidente de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, Lorenzo Pérez, se teme que la respuesta del Gobierno a la pregunta parlamentaria y otra contestación reciente a instancias del Defensor del Pueblo «no auguran nada bueno. No se concretan plazos y en la respuesta que se da al Defensor del Pueblo, incluso se condiciona la desafectación de estos terrenos a la finalización de la variante de Torrellano», algo que, añade el representante vecinal, no entienden y les «preocupa seriamente».

La respuesta del Defensor del Pueblo, recibida a mitad de marzo, obedece a una queja que desde la asociación dicen haber presentado hace tres años. El organismo intercesor obtuvo informes tanto del Ayuntamiento como de la a Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, concluyendo que la retirada de la vías férreas y la entrega de este suelo a la ciudad «aún podría dilatarse en el tiempo».

Esto, fundamentalmente, por el nexo trazado por Transportes entre la culminación de la Variante de Torrellano y la desafectación del entorno de Casa Mediterráneo. En cualquier caso, Lorenzo Pérez ha insistido en que los vecinos, tras 13 años desde el primer convenio entre Adif y el Ayuntamiento, quieren «una solución ya» para este enredo urbanístico en el acceso sur de Alicante.