El Cementerio, un barrio que se «hunde» en el olvido de Alicante

A escasos minutos del centro de Alicante, el barrio del Cementerio se hunde en el abandono. Calles sin asfaltar, sin alcantarillado y sin iluminación pública dejan un paisaje deteriorado en el que son los propios vecinos, ante la falta de actuación del Ayuntamiento de Alicante, los que en los últimos años han asumido el asfaltado de algunos caminos y otras mejoras básicas. Sin embargo, la situación ha alcanzado un punto crítico en el barrio del Cura: en los últimos meses, la calle de la Mina ha comenzado a hundirse, poniendo en riesgo la estabilidad de viviendas.

Un barrio que se hunde

Precisamente es este punto, la calle de la Mina, el que más preocupa a los vecinos. Los residentes denuncian que antaño, bajo ella, se encontraba una mina de yeso, y que ahora, debido a la falta de mantenimiento, la calle está comenzado a ceder. "El mayor problema que tenemos en el barrio es en la calle La Mina, que se está hundiendo y puede haber un grave riesgo de derrumbe", denuncia José Antonio Hernández, presidente de la asociación vecinal del barrio del Cura, en el entorno del Cementerio.

No es la primera vez que ocurre algo así. "En 2014, el coche de un vecino se hundió y tuvimos que sacarlo nosotros mismos", recuerda Hernández. Sin embargo, el representante vecinal señala que llevan años reclamando intervenciones para evitar problemas en la zona, pero el Ayuntamiento de Alicante sigue sin actuar. "Aquí hemos asfaltado calles con nuestro propio dinero porque nadie nos tiene en cuenta", explica Hernández, indignado: "Los vecinos pagamos nuestros impuestos como cualquier otro alicantino, pero vivimos como si nos hubieran abandonado", apunta Hernández.

En busca de una solución

Este jueves 27 de marzo, el Pleno del Ayuntamiento debatirá una declaración Institucional presentada por el PSOE con una serie de propuestas para mejorar el barrio del Cementerio. Entre las medidas que se proponen están la reparación de la calle de la Mina, la instalación de alcantarillado, asfaltado de calles, eliminación de escombreras y la dotación de mobiliario urbano y espacios verdes.

La concejala del PSOE, Trini Amorós, critica la falta de acción del equipo de gobierno del PP. "En los siete años que Luis Barcala lleva al frente de la Alcaldía, no ha hecho nada por este barrio", afirma Amorós. "Se está derrumbando una de sus vías principales, la calle la Mina. Es un problema que afecta a las viviendas y no se ha tomado ninguna medida municipal. Es inadmisible que en una ciudad como Alicante, donde se planean hacer nuevos barrios, se permita que haya barrios como el del Cementerio", apunta la concejala socialista.

Sin luz ni aceras

Más allá de los hundimientos, los vecinos critican que el barrio carece de servicios básicos y que la falta de limpieza ha convertido ciertas zonas en escombreras ilegales donde personas incívicas vierten residuos sin control. "No tenemos aceras, no tenemos asfalto, no tenemos una instalación de luz adecuada", denuncia Hernández. Incluso cuando logran que el Ayuntamiento atienda alguna petición, la solución no es la esperada. "Hace un mes nos pusieron un paso de peatones que llevábamos seis años reclamando, pero lo hicieron en vertical en vez de horizontal", cuenta este representante vecinal.

Las calles sin alumbrado aumentan la sensación de inseguridad. "Tenemos postes de madera con cables por el aire, y las farolas no tienen luces. Ni en un país del tercer mundo se ve algo así", añade Hernández para quien otra mejora necesaria tanto para los vecinos de la zona como para todos los alicantinos sería la mejora de las aceras que llegan al Cementerio Municipal de Nuestra Señora del Remedio y la instalación de alumbrado y mobiliario público como bancos o papeleras. “Nos dicen que aquí vive gente marginal, pero es el Ayuntamiento el que nos hace marginales con su abandono”, afirma José Antonio Hernández.

Trabajo vecinal

Desde 2020, el Proyecto Asertos, coordinado por el arquitecto Daniel Millor, ha trabajado en la rehabilitación de viviendas y la mejora del entorno. "Hemos acompañado a los vecinos en proyectos de mejora. En 2021, logramos limpiar un vertedero ilegal y transformarlo en un jardín con bancos y árboles", explica Millor, quien también intervendrá en el próximo Pleno para defender la declaración institucional de los socialistas.

A pesar de estos esfuerzos, el arquitecto lamenta la falta de apoyo institucional. "El Ayuntamiento ni siquiera ha querido coordinarse con nosotros. Llevamos tiempo pidiendo una mesa de trabajo para desarrollar un plan urbanístico serio, pero nunca han mostrado interés", critica Millor.

Una historia de Olvido

El barrio del Cementerio no es nuevo en la historia de Alicante. Sus primeros habitantes llegaron en los años 50, atraídos por el trabajo en la recolección del tomate. Sin viviendas disponibles, comenzaron a construir sus propias casas en terrenos próximos al cementerio, en lo que luego se llamaría el barrio del Cura. Con el paso de los años, la comunidad creció y las calles tomaron forma. En 1968, un periodista de INFORMACIÓN describía la vida humilde, pero digna de los vecinos, quienes habían rotulado las calles con sus propios nombres y contaban con comercios, bares y hasta una parada de tranvía.

Sin embargo, el abandono institucional fue progresivo. La falta de inversiones, la instalación de industrias contaminantes y la llegada de la droga en los años 80 sumieron al barrio en una degradación imparable. Hoy, las cosas parece que están cambiando. Tal y como relata Alfredo Campello, miembro de Alicante Vivo, en uno de sus artículos para INFORMACIÓN, gracias al Proyecto Asertos se está trabajando desde 2020 para regenerar el barrio del Cementerio y mejorar la calidad de vida de sus vecinos implicando a sus moradores en ello.