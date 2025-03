Sanidad estudia las plantillas para implantar turnos de operación de mañana y tarde

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha explicado este lunes durante una visita para presentar el proyecto de ampliación del Hospital General de Alicante que su departamento está estudiando las plantillas de los hospitales para reorganizar los turnos e implantar operaciones por la mañana y por la tarde en jornada ordinaria para reducir las listas de espera quirúrgicas.

Esta medida, ha indicado, ya se está aplicando en algunos centros hospitalarios de la provincia de Valencia, y en las demás "si hace falta reorganizaremos y si hace falta contratar, contrataremos", ha explicado después de ser recibido con protestas por un grupo de sanitarios.

Escrache a Marciano Gómez en el hospital Doctor Balmis / Alex Domínguez

"Queremos aumentar la capacidad y actividad de nuestros hospitales para mejorar las listas de espera. La prueba evidente es el proyecto que estamos presentando hoy, con ocho quirófanos de cirugía mayor ambulatoria para que toda esta patología de bajo nivel de complejidad, pero que genera molestias, como una catarata, una hernia, una rizartrosis, un hallux valgus (juanetes) o un túnel carpiano, pueda ser operado aquí y el paciente recuperarse en su casa. Pero lo importante en este momento es saber y dar la tranquilidad de que aquel paciente que tiene una patología potencialmente grave que pone en peligro su vida se lo opera antes, este es mi objetivo y lo estamos consiguiendo".

En riesgo vital

Así se ha referido el conseller al criterio de su departamento de dar prioridad a los pacientes más graves para operarse pues su pronóstico vital es negativo.

"No se trata de operar cinco cataratas en un quirófano, que habrá que operarlas, sino de operar un cáncer. Mi estrategia es rebajar la prioridad 1, que ya se ha recortado en un 58 %. Mi estrategia es que todo que esté en riesgo vital sea operado antes de 30 días. Así como cuando alguien llega a la puerta de Urgencias se atiende al que está más grave, con las listas de espera estamos haciendo lo mismo. Aunque ya les anticipo que también trabajamos con las personas con una patología a operar y con molestias, por eso estamos empezando a abrir los hospìtales por las tardes" para operar en doble turno.

Niega recortes en la sanidad pública

Por otra parte, Gómez ha negado recortes en sanidad pública, tal y como afirman los sindicatos. Por el contrario, ha afirmado que "tenemos el mayor presupuesto sanitario de la historia. Tenemos un presupuesto de 9.180 millones de euros, que es el 8% superior al que fue el año pasado, cuando fueron 8.506 millones, que ya era el mayor de la historia".

"Hemos aumentado de forma lineal -abunda el conseller- 680 millones de euros, en personal 340 millones de euros más. Estos son números, son realidades, no son eslóganes. Este es el compromiso del gobierno del presidente Mazón, el compromiso del gobierno con esta consellería por y para la sanidad pública. Lo demás son ya eslóganes muy sobados, obsoletos, con falta de argumento. ¿Cuántas veces hemos oído lo de la privatización? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de los recortes?", se ha preguntado.

Un 8 % más de dinero

"Yo lo único que intento recortar son las listas de espera. Respeto lo que digan (los sindicatos) pero la verdad no hay más que una. Y la verdad es que los presupuestos se aprobaron en el Consell el jueves pasado, que presentaré ante la Comisión de Sanidad el día 31 de marzo, suponen un aumento del 8% con respecto al año anterior. Y es una señal inequívoca de que esta es la legislatura de la sanidad, del aumento de personal, de la transformación digital. Estamos hablando de una historia clínica electrónica única que se va a sacar el concurso en verano por valor de 80 millones de euros", ha abundado el titular de Sanidad.

Gómez también ha recalcado que "se ha acabado el hecho de que en cada hospital que me vean tenga que tener una historia, el hecho de que mi información, mis analíticas o mis exploraciones realizadas en un hospital no las puedan ver en otro; el que tengamos que estar con centenares de programas informáticos que no se hablan entre ellos. En esta Comunidad ya está la inteligencia artificial en todas las puertas de Urgencias. Este es el compromiso del gobierno del Partido Popular, del gobierno de Mazón. Hemos puesto 180 millones de euros en salud mental, un 25 % más. Insisto, ¿dónde están los recortes? ¿Dónde están las privatizaciones?".

Jornada de 35 horas

En cuanto a la jornada de 35 horas, otra reclamación de los trabajadores que le han recibido con pancartas y gritos pidiendo su dimisión, ha dicho que "hemos tenido más de 100 reuniones con los sindicatos en la consellería en este año y medio. Hemos debatido y en algunas cosas hemos llegado a un consenso. Una cosa es mentir, que es lo que me dicen y otra cosa es disentir y yo puedo disentir de algunas de las opiniones de ellos; y podemos llegar o no a acuerdo (...). Con las 35 horas nosotros vamos a ir al compás de la mesa general de negociación. Hay una acuerdo de legislatura de la mesa general de la función pública diciendo que se aprueba las 35 horas y cuando se aprueben Sanidad se adherirá a ese acuerdo".

