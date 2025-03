Bomberos de Alicante denuncian amenazas del jefe del cuerpo tras anunciar protestas

Nuevo "incendio" entre los Bomberos de Alicante. Los sindicatos reclaman al Ayuntamiento numerosas mejoras que consideran "imprescindibles" para el servicio y denuncian amenazas del jefe del cuerpo tras haber anunciado movilizaciones. Una situación que deja una vez más en el aire la Cremà de este año, al asegurar los representantes sindicales que no habrá efectivos suficientes para el operativo.

En un comunicado conjunto del CSIF, UGT, CC OO, Fesep y SEP, los sindicatos afirman que sus integrantes han decidido apoyar las movilizaciones del Consorcio Provincial de Bomberos negándose a participar en un simulacro de terremoto celebrado en Torrevieja. En el mismo documento, se señala directamente al jefe de los Bomberos locales, Daniel González, al que los sindicatos acusan de haber "proferido amenazas" hacia los participantes en la movilización, "advirtiéndoles de que no les apoyará ante el Ayuntamiento de Alicante en caso de no acudir al simulacro".

Una actitud que los representantes sindicales consideran "del todo intolerable" así como "impropia del puesto que desempeña". Por ello, solicitan que de manera inmediata "se abra un proceso de averiguación y se depuren responsabilidades para que esta situación no se vuelva a producir".

La Cremà de 2025, en el aire

Aunque los Bomberos del Consorcio Provincial no son los únicos que protestan por la situación en la que tienen que trabajar, también lo hacen los del Ayuntamiento de Alicante. Los integrantes del SPEIS, que ya dejaron en el aire hasta el último momento la Cremà de 2024, advierten de que la noche grande de las Hogueras vuelve a correr peligro, al no estar garantizados los efectivos suficientes.

Una protesta que, según señalan desde la Plataforma de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante, nace del "hartazgo de incontables compromisos incumplidos" y se fundamenta en "una decisión responsable, razonada y meditada ante la inacción reiterada de la Jefatura". Los representantes del cuerpo apuntan que, en la situación actual, "no hay avances ni compromisos reales" por parte del Ayuntamiento, sino que solo se encuentran con "excusas y dilaciones" que han perpetuado "un deterioro inaceptable de las condiciones de los bomberos y del servicio que prestan a la ciudad".

En este sentido, reclaman cambios en la situación de los interinos; avances en la reforma del parque Jesús González Soria y una solución para la "situación precaria" en las instalaciones provisionales de la calle Italia; mejoras en el parque móvil; cambios en la gestión de los retenes de Tabarca para que sean asumidos por personal fuera de servicio; una equiparación de la gratificación que reciben bomberos, cabos y sargentos por horas festivas trabajadas respecto al resto de la plantilla; así como una adaptación de la jornada laboral para que existan las mismas condiciones de igualdad.

Por todo ello, consideran importante insistir en que "este año el dispositivo de la Cremà no va a contar con una parte significativa de los Bomberos de Alicante, por lo que las Hogueras 2025 no tienen garantizada su seguridad". Además, destacan que, al contrario que el año pasado, "esta vez la decisión es firme: no habrá marcha atrás".

Conflicto repetido

En las Hogueras de 2024, el cuerpo mantuvo su tira y afloja con el Ayuntamiento hasta el día 22 de junio, ya en plenas fiestas, cuando una reunión entre el alcalde, Luis Barcala, la jefatura del servicio y representantes de los bomberos puso punto final al conflicto. El encuentro se produjo a solo dos días del 24 de junio, fecha en la que la ciudad celebra cada año la Cremà, y en la que más de un centenar de bomberos (y 259 funcionarios en total) habían amenazado con no acudir a trabajar si el regidor alicantino no accedía a negociar sus retribuciones extraordinarias.

"Me han trasladado las inquietudes dentro del Cuerpo, que habían provocado movilización en relación con el decreto de las gratificaciones", empezó diciendo Barcala a la salida de la reunión, a la vez que añadió: "Asumimos lo de este año, pero con el compromiso de que el día 26 se negocie un nuevo sistema para ese decreto de servicios especiales de Hogueras, a eso se añade mi compromiso personal con el jefe de Bomberos y los mandos de hacer seguimiento de esas negociaciones para conocer la opinión de la plantilla. Haré lo mismo con el comisario jefe de la Policía Local. Hasta que lleguemos a un sistema que resuelva y no deje margen a conflicto previo a Hogueras".

Casi un año después, la situación anda lejos de resolverse y la Cremà vuelve a estar en el aire.