La falta de educadoras en un colegio de Alicante obliga a las familias a ir a cambiar los pañales a los niños

Padres y madres de alumnos de dos años del colegio Emilio Varela de Alicante llevan cuatro días acudiendo al centro a cambiar los pañales a los niños por la falta de educadoras infantiles. Los afectados son 36 pequeños que se quedaron el viernes sin estas profesionales al quedar vacantes sus plazas por un cambio de categoría desde el Consell como mejora de empleo.

"Aquí estoy, sin educadoras", afirma el director del centro, Juan Antonio Jiménez. "Faltan dos, para niños de 2 años, una por aula, porque son dos aulas", explica. El director destaca además que entre estos menores hay tres con autismo diagnosticado, uno de ellos grave, "más las otras necesidades que hay. Estamos en cuadro total porque tengo otra enferma". Ahora mismo, están las tres profesionales de apoyo sustituyendo a las titulares "porque no puede estar el profesor solo, son niños muy pequeños".

Este centro tiene cuatro educadoras, dos de educación infantil de dos años, que son las que faltan, y otras dos de educación especial.

Nombramientos

El director del colegio señala que no tiene ningún tipo de información oficial sobre cuándo se arreglará esta situación, que depende de la Generalitat Valenciana. Exactamente, de Función Pública, pues indica que la situación se ha creado por unos nombramientos. "Una de ellas sustituía a la titular, que está de baja, y me la han cesaron; y la otra, que la tenía en comisión de servicios hasta final de año, la han mandado a otra plaza, en Rayuela. Me han dejado sin las dos. No me sustituyen a la que está de baja y no me mandan a nadie para la comisión de servicios".

Ante esta situación, dirección habló con las familias, dado que se necesita ayuda para el cambio de pañales y estas están acudiendo cada mañana.

Indignación y malestar

El modo en que se ha realizado el cambio de categoría de las profesionales, del grupo C al B como mejora de empleo, ha despertado no pocas críticas. Afectadas por la toma de posesión del cuerpo técnico de gestión de servicios socioculturales y a la comunidad, escala técnica de gestión en Educación Infantil, emitieron un comunicado en el que expresaron públicamente su "indignación y malestar por la forma en que se ha gestionado la toma de posesión derivada de la convocatoria 40/23, correspondiente a las pruebas selectivas" que se celebraron tiempo atrás.

"Después de un proceso largo que comenzó con el examen en marzo de 2024 y concluyó con la publicación de la lista definitiva de aprobados en septiembre pasado, nos encontramos con una convocatoria de toma de posesión precipitada y mal planificada. El 18 de marzo de 2025 se publicó la resolución de toma de posesión para el día 21 de marzo, sin especificar ni la hora ni el lugar del acto. No fue hasta el día 20, apenas un día antes, cuando se comunicó que la toma de posesión sería en Valencia a las 11 horas".

Situación caótica

Esto provoco "una situación caótica tanto para las profesionales afectadas como para los centros educativos. Se forzó a muchas educadoras infantiles a desplazarse con apenas margen de organización, dejando sus aulas vacías un viernes lectivo. Esta situación tuvo un impacto directo en la atención a los niños y niñas más pequeños, especialmente en aulas de 2 años y escuelas infantiles, donde la figura de la educadora de referencia es fundamental para su desarrollo emocional y bienestar".

En esta línea, "muchas educadoras que se encontraban en comisión de servicios tuvieron que abandonar sus puestos de un día para otro, dejando a sus grupos sin una transición adecuada", como es el caso del Emilio Varela.

"Esta falta de sensibilidad institucional hacia las necesidades de la infancia es, sencillamente, inaceptable. Lamentamos profundamente que, después de tantos meses de espera, la administración haya optado por realizar este proceso a mitad de curso y sin tener en cuenta el contexto ni las consecuencias que acarrearía. La precipitación y falta de previsión evidencian una gestión deficiente que ha generado malestar, incertidumbre y perjuicio tanto para los profesionales como para los niños y las familias".

Aula de infantil en un centro de la provincia / INFORMACIÓNTV

Más de cien puestos

Según datos de la Conselleria de Educación, esta situación afectó a 107 puestos en toda la Comunidad, "todos tomaron posesión el viernes y se incorporaron el lunes con normalidad. La única excepción son seis plazas correspondientes a bajas médicas, que ya están firmadas y se cubrirán este miércoles". Aunque no ha sido así en el Emilio Varela.

Educación aclara que la situación de estos educadores depende de Función Pública al tratarse de personal no docente. Este diario ha contactado con el citado departamento para recabar su versión.

Falta de interés

Por su parte, el concejal socialista de Alicante Emilio Ruiz ha cargado contra el Consell por su falta de interés por la educación pública y ha exigido al gobierno de Barcala que eleve la voz y defienda a las familias y a los equipos docentes que están sufriendo "una situación inadmisible".

“No se puede dejar sin atención a niños y niñas de dos años en colegios y escuelas infantiles, como está ocurriendo en el colegio Emilio Varela. El Consell de Mazón no planifica su gestión porque no le importa la educación pública y desde la Concejalía de Educación de Alicante no se están defendiendo los derechos de los escolares, sobre todo en barrios de la zona norte de Alicante, donde la conciliación es tan necesaria”.

