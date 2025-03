Las partidas de Alicante estallan contra el concejal Carlos de Juan y piden su dimisión

Tensa reunión la que celebró este martes la Junta de Distrito 5 de Alicante, la que engloba a los vecinos de las partidas rurales. Más de la mitad de las asociaciones con representación en el encuentro exigieron la dimisión del concejal del área, Carlos de Juan (PP), por su "menosprecio" y por "traicionar su responsabilidad" como miembro del Ayuntamiento.

La relación entre el edil popular y los representantes vecinales ya había venido tensándose en los últimos meses por la proliferación de asentamientos ilegales en zonas de El Moralet, La Cañada del Fenollar o El Verdegás. Una práctica que los residentes consideran que el Ayuntamiento no está combatiendo y que perjudica seriamente tanto la seguridad en el entorno de sus viviendas como al medio ambiente.

Las asociaciones de estas partidas llegaron a acudir al Síndic de Greuges ante la inacción municipal, que tardó cuatro meses desde que recibió las denuncias de los residentes en abrir los primeros expedientes contra los citados asentamientos ilegales.

Sin embargo, la situación terminó de estallar en el último pleno municipal. En la sesión, Compromís planteó una iniciativa contra la expansión de la mina de Cemex en Fontcalent. Un proyecto que los vecinos están tratando de frenar, presentando más de 500 alegaciones contra el expediente. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el concejal Carlos de Juan, para asombro de los representantes vecinales allí presentes.

Tensa reunión

El posicionamiento durante el pleno le fue duramente recriminado al edil popular en la reunión de la Junta de Distrito 5 celebrada este martes. En el encuentro, las asociaciones de vecinos La Cañada del Fenollar y Benvinguts a Foncalent presentaron un manifiesto cuestionando el trabajo de Carlos de Juan y reclamando su dimisión o cese, por parte del alcalde. A la petición se terminaron sumando 10 de las 18 asociaciones.

Entre otras cuestiones, los residentes creen que el concejal "desprecia a los vecinos y vecinas, afirmando que están manipulados y que la información que manejan es sesgada". Además, sostienen que "ignoró y despreció" los informes técnicos presentados sobre los efectos de la cantera de Cemex, "omitiendo su deber de analizarlos y dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas".

Por todo ello, no solo le exigen que abandone su acta de concejal, sino que también reclaman la apertura de "una investigación inmediata sobre la actividad de industrias altamente peligrosas que operan sin licencia en nuestras partidas, conforme a los informes presentados por ingenieros".

La oposición se suma a las críticas

Tras la reunión, el concejal socialista Raúl Ruiz anunció que había solicitado que el Ayuntamiento rubrique un convenio con la UA "para que mida las partículas de benceno en suspensión, que no se miden ahora mismo en la estación de Rabasa". El objetivo, según Ruiz, es "salir así de dudas con una cuestión que genera tanto impacto en la salud de los vecinos y vecinas de Fontcalent".

Igualmente, el concejal socialista reclamó explicaciones a Carlos De Juan sobre "por qué se asignan solo 265.000 euros a los presupuestos participativos en vez de los 530.000 que corresponderían al 10% de las inversiones". Al respecto, Ruiz aseguró no estar sorprendido por la petición de dimisión de los vecinos: "No atiende sus demandas y se niega a impulsar mediciones para comprobar los efectos negativos de la contaminación en la salud, el gobierno del PP no puede seguir mirando hacia otro lado cuando lo que está en juego es el bienestar de los residentes en Fontcalent".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, avanzó que su formación ha instado a la Confederación Hidrográfica del Júcar a "que refuerce las ramblas y vigile las construcciones ilegales", ante la proliferación de asentamientos en zonas inundables.

Además, el valencianista se interesó por la situación del colegio de la Cañada del Fenollar: "Sigue en una zona inundable, teniendo desde el 2022 la partida de 5’8 millones para la construcción del nuevo. Ahora las obras costarán 1,3 millones más por la inacción del Ayuntamiento mientras eguimos pensado la licitación del nuevo colegio".

También Manolo Copé se sumó a la petición de dimisión de los vecinos. "Es gravísimo que el concejal Carlos de Juan haya abandonado a los residentes de las partidas rurales en un tema tan delicado como la defensa de su salud y su calidad de vida", lamentó el de EU-Podemos, quien consideró que "si diez asociaciones de vecinos están pidiendo su dimisión, es porque sienten que el Ayuntamiento les ha dado la espalda y ha preferido ponerse del lado de los intereses de una empresa".

El portavoz progresista incidió en que "hay alternativas para que la empresa siga funcionando sin actividades contaminantes". Una decisión que "requiere de voluntad política", algo que, para Copé, "Carlos de Juan ha demostrado que carece".