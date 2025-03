Unos varales renovados para reforzar "La Burrita"

Alicante se prepara para el arranque de su Semana Santa y, como es tradición, "La Burrita"será la encargada de abrir el calendario procesional el Domingo de Ramos. La Hermandad de Jesús Triunfante ultima los detalles de una procesión que este año llega con importantes novedades: tras los problemas sufridos en la pasada edición, los costaleros portarán el trono con varales reforzados, diseñados para ofrecer mayor estabilidad y aliviar el esfuerzo de quienes lo llevan sobre sus hombros.

Una renovación a fondo

La hermandad lleva meses trabajando en estos cambios tras la "dura" experiencia del año pasado, cuando, por primera vez, la imagen se llevó a "varal" en lugar de sobre ruedas. Sin embargo, la premura con la que se tomó la decisión dejó poco margen para preparar adecuadamente los varales, lo que supuso un gran esfuerzo para los costaleros. "El año pasado sufrimos mucho. La decisión de sacar la imagen a varal se tomó tarde y solo pudimos hacer dos ensayos. Los varales no estaban bien y, al no estar bien preparados, tampoco fueron cómodos los costaleros", explica Teresa Miralles, hermana mayor de la hermandad: "No disfrutamos de la procesión como hubiéramos querido", afirma.

Aprendiendo de este momento, desde abril de 2024 la hermandad trabaja en la restauración y mejora de los varales para poder ofrecer una mejor experiencia a los costaleros que participan en esta procesión. "Prácticamente, desde el final de la pasada Semana Santa hemos estado forrándolos, restaurándolos y adaptándolos a la medida de los costaleros para que no sufran tanto", señala Miralles. Este esfuerzo ha permitido que los ensayos se desarrollen en mejores condiciones y que los portadores afronten la procesión con mayor confianza.

Más hermanos, pero pocos costaleros

A pesar de estas mejoras, la hermandad se enfrenta a un reto importante: la falta de costaleros. Actualmente cuentan con 55, pero necesitan al menos una docena más para qué la carga y el peso del paso se repartan mejor a lo largo del recorrido. "Cada vez que ensayamos nos damos cuenta de que falta gente", lamenta Miralles quien comenta como entre las dificultades del paso destaca que este es: "Un trono muy grande, de casi cinco metros de largo, con cinco imágenes macizas, y pesa mucho. Pero vamos adelante y lo conseguiremos", confirma Miralles.

Sin embargo, en la Semana Santa de 2025, la hermandad de Jesús Triunfante sí puede celebrar el incremento en el número de hermanos, que ya roza los 300 inscritos, en parte gracias a la fusión hace tres años con el colegio Jesús María de Ciudad de Asís. "Hace tres años que los niños del colegio se unieron a nosotros y es una gran alegría ver crecer la hermandad", explica Miralles.

La emoción de un día especial

Este año, "La Burrita" abrirá la Semana Santa alicantina contando con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Santa Cruz de Alicante y la Sociedad Musical L'Harmonía de Alicante, que añadirán solemnidad al recorrido. Pero si algo hace única a esta hermandad es su estrecha vinculación con la Diputación Provincial de Alicante. A diferencia de la mayoría de cofradías, su arranque no es en una parroquia, sino en la propia institución provincial, ya que el paso y las imágenes pertenecen a su patrimonio.

Sin embargo, son los hermanos quienes organizan el culto y la procesión, manteniendo viva una tradición que se remonta a 1942. Así, esta Semana Santa, los hermanos, con la esperanza de que esta vez los costaleros puedan disfrutar plenamente del esfuerzo que realizan, se prepara para un Domingo de Ramos que promete ser inolvidable. "Este año vamos con más tiempo, hemos ensayado mejor y estamos seguros de que podremos disfrutar del cambio y tener un respiro", concluye Miralles. La procesión de "La Burrita" ya está lista para emocionar de nuevo a Alicante.