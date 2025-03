A vueltas con el voto telemático en el Pleno de Alicante

El debate sobre si los concejales que estén de baja pueden participar o no en el pleno de Alicante sigue dando que hablar. El portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, volverá a intentar modificar el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para permitir la votación telemática, aunque no parece que vaya a tenerlo fácil.

El último intento del edil progresista por facilitar la participación de los miembros de la Corporación que se encuentren de baja, una iniciativa en el mes de febrero, fue tumbada en la votación al entender el resto de grupos que no se ajustaba al formato adecuado para dicha propuesta. Tras la negativa, Copé volvió a intentarlo planteando esta vez una modificación normativa del ROP para introducir la posibilidad de votaciones a distancia, como ya ocurrió en la pandemia.

Sin embargo, EU-Podemos recibió días después una comunicación del secretario que advertía de que no cumplía con las «especialidades establecidas» y advirtiéndole de que la petición sería tramitada por la Junta de Gobierno Local, de la que solo forman parte concejales del ejecutivo municipal del PP.

Tras ello, Copé planteó por tercera vez una propuesta para permitir que los concejales de baja formen parte del pleno, y acudió personalmente a comprobar con el secretario que, en esta ocasión, el formato era el correcto. Según avanzó el propio Copé, el funcionario dio el visto bueno al documento. Ahora será el gobierno de Luis Barcala el que deba llevar a cabo su revisión para poder trasladarlo a un próximo pleno.

Diferentes versiones

El debate sobre la modificación del reglamento tiene lugar después de que un juzgado anulase la convocatoria del pleno de enero por excluir de ella a Manolo Copé, quien se encontraba de baja por el acogimiento de un menor. El magistrado aceptó las medidas cautelares exigidas por el de EU-Podemos, que entendía que se vulneraba su derecho a la representación política, y emplazaba al alcalde a convocar el pleno de nuevo, pero incluyendo en esta ocasión a Copé entre los asistentes.

Pese a que, de manera pública, el gobierno popular defendió constantemente que su postura era la de que los ediles de baja no tienen derecho a participar (llegando incluso a excluir al portavoz de Vox por este motivo de una sesión a finales de 2024) la versión cambió ante el juzgado. En el escrito remitido por el Ayuntamiento no solo no se ponía impedimento alguno a la participación de Copé en el pleno, sino que se señalaba que siempre había sido convocado a la sesión y que el hecho de no participar habría sido meramente una decisión del concejal.

Ahora, Copé lo intenta una vez más con una propuesta para modificar el reglamento que vuelve a estar en manos del gobierno local de Luis Barcala.

Más polémicas

Esta misma semana, la polémica por el voto telemático ha vuelto a avivarse en los pasillos del Ayuntamiento tras la celebración de la última Comisión de Hacienda. En la reunión, en la que se debía dar luz verde a la modificación de crédito impulsada por el gobierno popular, la concejala de Comercio, Lidia López, participó de manera telemática a través de videoconferencia, siendo perfectamente válido su voto. Una circunstancia que indignó tanto a Copé como a sus colegas de la bancada de la izquierda, que mostraron su sorpresa porque el PP se oponga a utilizar ese mismo sistema en los debates mensuales.

En cuanto al Pleno, si bien es cierto que la exclusión de Copé no llegó a materializarse porque la convocatoria de la sesión fue anulada por el juez antes de que pudiera producirse, no se trata de la primera vez que el alcalde veta la participación de un edil de baja en este espacio de debate municipal. En el mes de noviembre, el secretario advirtió al inicio de la sesión al portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, de que no podía participar en el pleno por encontrarse de baja de paternidad.

En ese momento, Ortolá alegó que se estaría vulnerando un derecho fundamental, el de la participación política, y la portavoz del grupo, Carmen Robledillo, advirtió de que presentaría un recurso de reposición e impugnaría la sesión, algo que no hizo finalmente. Tras el tenso momento, el edil de Vox se vio obligado a salir del salón de plenos, no sin antes recibir la enhorabuena del alcalde junto con la advertencia de que ya se le había notificado previamente la imposibilidad de participar en la sesión.