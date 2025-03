El gobierno de Barcala, sobre el "intento de asalto al pleno" de los bomberos en Alicante: "Han pretendido intimidar por la fuerza"

"Rechazo" a una "actitud violenta" que provoca "vergüenza". La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha expresado este jueves su “total rechazo y condena” de la actitud “violenta y agresiva” de un grupo de bomberos que, según ha subrayado, "ha intentado asaltar el salón de Plenos” durante la sesión ordinaria celebrada este jueves, al tiempo que ha destacado que existen “múltiples formas alternativas y pacíficas de entregar al alcalde un escrito reivindicativo sin caer en ese tipo de conductas amenazantes e intolerables”.

Para el equipo de gobierno liderado por Luis Barcala, “este violento intento de asalto al Pleno por un grupo de bomberos ha pretendido intimidar por la fuerza a la Corporación". "Nos avergüenza a todos", ha recalcado Cutanda, quien ha añadido: "Hemos visto cómo esos bomberos han forcejeado de manera agresiva y violenta con un grupo de policías locales y han intimidado seriamente y puesto en riesgo la integridad física de los miembros de la corporación municipal, del público y de todos los presentes en la sesión plenaria”.

La portavoz del ejecutivo local ha destacado que “los bomberos saben perfectamente que existen diferentes cauces pacíficos para entregar sus reivindicaciones por escrito al alcalde Luis Barcala” y ha expresado su convicción de que “el conjunto de los bomberos de Alicante no son así; no son esos, una minoría violenta que no ha dudado en cargar contra la Policía y agredir a los agentes con violencia física y verbal”.

Y es que la sesión ordinaria de este mes de marzo ha comenzado con momentos de tensión. Medio centenar de bomberos, agrupados en La Plataforma de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante, un colectivo al margen de los sindicatos con representación oficial, han irrumpido en la sesión al grito de "Barcala cumple", obligando al alcalde a pausar temporalmente la sesión. No sin antes reprender al portavoz de Compromís, Rafa Mas, quien se había sumado a los cánticos del cuerpo. "Quítate la corbata y ven a ver cómo tienes el parque", han clamado al regidor desde el Salón Azul.

La protesta, atronadora por momentos, ha forzado a Barcala a interrumpir el transcurso de la sesión en varios momentos. Todo ello, solo dos días después de que el propio alcalde restase importancia al malestar de los funcionarios: "Una cosa es cuando se generan plataformas que no tienen representatividad de ningún tipo y otra cosa es la representatividad de mandos y sindicatos", apuntó el alcalde.

La tensión ha ido creciendo progresivamente hasta que cerca de medio centenar de bomberos han tratado de irrumpir en la sala, frenados por la Policía Local, cuya presencia había sido reforzada para la sesión. "Desalojen el Salón de Plenos" ha dicho Barcala.

"Pedimos disculpas"

Tras el pleno y antes del comunicado del equipo de gobierno, la Plataforma de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante ha asegurado que "ante los repetidos incumplimientos del señor alcalde respecto a los compromisos adquiridos con nuestro colectivo y tras múltiples intentos de diálogo fallidos" se propusieron "hacerle llegar, mediante varias vías, un documento con una serie de reivindicaciones para que las tuviera en conocimiento". "Dado que no hemos tenido respuesta de recibo alguna, hemos procedido a entregar personalmente nuestro manifiesto durante la sesión del pleno municipal de hoy", han añadido en un escrito.

Al respecto, han señalado que "dada la actitud de evidente obvio manifestada" ante la presencia del medio centenar de bomberos, se han dirigido "hacia él para hacerle entrega en mano del mencionado documento". "Esta aproximación ha provocado una situación tensa, ya que nuestros compañeros de la Policía Local, siguiendo instrucciones de sus superiores y como no puede ser de otra manera, no nos han permitido acercarnos", han agregado, a la vez que han subrayado: "Lamentamos profundamente cualquier daño o molestia ocasionada, si ha sido el caso, no era nuestro deseo y pedimos disculpas por ello, nuestra única intención -han continuado- ha sido hacerle entrega al señor alcalde del manifiesto y se nos ha impedido, no obstante, hemos entendido que los compañeros policías no tenían por qué estar soportando esa situación y hemos desistido abandonando el pleno pacíficamente". "Esperamos que se haya dado la debida publicidad a nuestras demandas, pues son la base fundamental para garantizar un servicio de calidad y seguridad ciudadana. No son simples peticiones, sino exigencias legítimas", ha finalizado el comunicado.