Alicante renueva la Ordenanza de Limpieza entre críticas por la falta de inspectores

La sesión plenaria de este jueves también sirvió para dar luz verde definitivamente a la nueva Ordenanza de Limpieza de Alicante. Una normativa que establece nuevas sanciones de hasta 3.000 euros y que, pese a contar con el respaldo del PP, el PSOE y Vox (25 de los 28 concejales presentes) también sumó críticas de la izquierda por la falta de inspectores, entre otros aspectos.

EU y Compromís ponen pegas

Manolo Copé, portavoz de EU-Podemos, aseguró que el documento «debería mejorar la ciudad, pero la realidad es bien distinta». El edil sostuvo que la ordenanza tiene «un enfoque recaudatorio disfrazado de normativo» e insistió en que «la limpieza no se mejora castigando sin alternativas sino proponiendo soluciones».

Tampoco Compromís se mostró convencido del nuevo texto. Su portavoz, Rafa Mas, acusó al gobierno local de difundir «campañas de blanqueo constantes» y a Barcala de «mentir» al decir que se ha incrementado la recogida de enseres. «¿Cómo es posible si no ha aumentado el personal?», preguntó Mas. Una insinuación desmentida momentos después por el vicealcalde, Manuel Villar, quien aseguró que lo que crece un 29 % es el número de llamadas al servicio de recogida. El también edil de Limpieza defendió que la ordenanza es «de las más avanzadas de España, si no la que más» y agradeció la responsabilidad de Vox y el PSOE, las dos formaciones que apoyaron su puesta en marcha.

Margen de mejora

Al respecto, el edil de ultraderecha Óscar Castillo reconoció que «Alicante sufre por no lucir como se merece» pero puso el foco en «los incívicos». Desde el PSOE, Raúl Ruiz apuntó que la norma es necesaria, precisamente, «para acabar con el mantra de que los alicantinos somos unos guarros». El concejal socialista ha recordado también que el vicealcalde Villar prometió convocar la Comisión de Limpieza en el mes de marzo, algo que no ha sucedido. «Si no pone medios, perderá credibilidad».

La nueva normativa establece un régimen sancionador con multas clasificadas en tres categorías: leves, graves y muy graves. Las sanciones oscilan entre los 300 y los 3.000 euros, y amplían el número de infracciones reguladas, que pasan de 63 en 2017 a 86 en 2025. Además, algunas de las sanciones han experimentado un incremento significativo. Por ejemplo, la quema de residuos sin autorización pasa de 1.530 euros en 2017 a 3.000 euros en 2025 (+96%); miccionar en la vía pública conllevará una sanción de hasta 900 euros y defecar costará hasta 1.200 euros, frente a los 300 euros en la anterior normativa. No mantener solares limpios ni cerrados con valla de dos metros también se encarece: de 2.100 euros en 2017 a 3.000 euros en 2025. Un 43 % más.