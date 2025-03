Barcala amenaza con sancionar a los bomberos que intentaron "asaltar" el pleno de Alicante

La protesta de los bomberos en el pleno municipal de este jueves podría acarrearles consecuencias. El gobierno local anuncia que estudia abrir expediente sancionador al medio centenar de efectivos que trató de "asaltar" el Ayuntamiento durante la sesión ordinaria del mes de marzo. El ejecutivo que dirige Luis Barcala, además, defiende que en los últimos años se ha llevado a cabo un refuerzo de la plantilla y un aumento de las retribuciones.

Según ha anunciado el equipo de gobierno a través de un comunicado, el Ayuntamiento de Alicante "estudia la apertura de un expediente disciplinario y sancionador contra el grupo de bomberos que el pasado jueves se enfrentaron de manera agresiva a los policías locales e intentaron con una actitud violenta asaltar el Salón de Plenos durante la celebración de la sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo". La portavoz del gobierno municipal, Cristina Cutanda, ha recalcado este viernes que la plantilla del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Speis) "se ha incrementado en 47 plazas desde 2012, al tiempo que se han incrementado las retribuciones un 14% en el último año y un 15% en 2023".

La concejala popular, en relación con el respaldo económico al cuerpo municipal, ha destacado que el Ayuntamiento ha realizado entre 2020 y 2025 "inversiones por más de seis millones de euros en nuevos vehículos, equipamiento y reformas". Una cantidad a la que, según ha apuntado Cutanda, "hay que añadir otros tres millones más incluidos en el capítulo 6 de inversiones del presupuesto del Speis para este año".

“Comportamientos intimidatorios y amenazantes”

Respecto a lo ocurrido en el pleno municipal, Cutanda ha reiterado su “frontal rechazo a estos comportamientos intimidatorios y amenazantes, que pusieron en riesgo la integridad física de los miembros de la Corporación municipal, público y demás asistentes" a la sesión. "Nos preguntamos hasta dónde pretendía llegar ese grupo de bomberos en su forcejeo y cargando de forma tan agresiva contra los agentes, porque si hubieran conseguido romper y saltarse el cordón policial, no sabemos qué habría podido pasar”, ha señalado Cutanda, quien asegura que "hubo personas en el Salón de Plenos que llegaron a temer por su integridad física", ha añadido.

La portavoz del ejecutivo municipal ha recalcado que "estos comportamientos son absolutamente deplorables y no deberían repetirse nunca más porque cualquier reivindicación o discrepancia debe hacerse por otros cauces en los que no tiene cabida la agresividad ni la intimidación". Eso sí, por el momento el gobierno municipal no ha concretado qué tipo de sanción podría imponer a los bomberos ni cuándo pretende anunciar su decisión.