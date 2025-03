Se acabó el Carnaval en Luceros: esta es la histórica tienda que cierra por jubilación

Las luces de carnaval se apagan en Luceros. Mundi Fiesta, el emblemático comercio que durante más de seis décadas ha sido sinónimo de disfraces, juguetes y alegría, ha bajado este viernes su persiana por última vez. Tras 63 años de historia, la tienda que empezó su andadura bajo el nombre de Magesbi cierra sus puertas, marcando el fin de una era en Alicante. Una despedida agridulce para sus propietarios, Pedro Ángel Uriarte y Mari Carmen González, quienes han pasado 43 años al frente del negocio. Entre la alegría de la jubilación y la tristeza de decir adiós a una parte esencial de sus vidas, el matrimonio se despide de un comercio que ha llevado color y alegría a varias generaciones de alicantinos.

Un legado de 63 años

Fundada en 1962 por los padres de Pedro Ángel Uriarte, la tienda abrió bajo el nombre de Magesbi, un acrónimo formado por las iniciales del nombre y apellidos de su madre: Magdalena Estarellas Bibiloni. Este homenaje familiar acompañó al negocio durante décadas hasta que, hace 25 años, se transformó en Mundi Fiesta. "Fueron cosas de la vida… Mucha gente se confundía de establecimiento entre este y el que está ahora en manos de mi sobrino en Conde Lumiares, así que decidimos cambiar el nombre para facilitar que los clientes diferenciaran ambas tiendas, pero los clientes de siempre nos seguían llamando Magesbi", explica Uriarte.

El establecimiento se convirtió desde sus inicios en un referente para quienes buscaban disfraces, juguetes y artículos de fiesta. La tienda era un pequeño universo de sorpresas, donde los clientes encontraban siempre lo que necesitaban. "Mucha gente decía que la tienda era mágica, que en cualquier rincón aparecía algo especial", recuerda González con una sonrisa.

Un futuro online

Para Mari Carmen González, el cierre de Mundi Fiesta está cargado de emociones. "Intento sonreír, porque hay alegría y tristeza a la vez. Son 43 años de nuestra vida laboral, toda una vida aquí", comenta González con la voz entrecortada. A lo largo de los últimos días, han recibido muestras de afecto de clientes que pasaron por la tienda en distintas épocas. "Nos dicen que vamos a dejar un gran vacío en Alicante y eso nos llena de gratitud", añade González.

El negocio, sin embargo, no desaparecerá por completo. Pedro Ángel y Mari Carmen tienen la intención de continuar vendiendo algunos de sus productos de manera online en una plataforma que esperan poner en funcionamiento en los próximos meses con ayuda de su familia. "Queremos que la gente pueda seguir completando sus belenes y fiestas", comenta Mari Carmen González, aunque reconoce que no dominan demasiado las redes sociales: "Nos iremos poniendo las pilas, poco a poco", bromea.

Un trabajo dedicado a la fiesta

Mundi Fiesta no solo vendía disfraces y accesorios, sino que también era parte del espíritu festivo de la ciudad. Mari Carmen destaca que trabajar en una tienda de fiestas tiene una energía especial: "No es lo mismo que vender otro tipo de productos. Nosotros trabajábamos para la alegría. La gente venía emocionada, buscando algo que les faltaba para su disfraz y salían felices, aunque muchas veces era a última hora", comenta González.

Entre las muchas anécdotas que guarda la tienda, recuerda con cariño a un cliente habitual del carnaval. “Era un señor mayor que todos los años venía la noche de Carnaval a comprar un sombrero vaquero, un pañuelo y unas pistolas. Siempre lo mismo, hasta que un año decidió cambiar y quiso un sombrero de mosquetero y una espada. Nos sorprendimos mucho, pero al final volvió en el último momento y pidió su atuendo de vaquero de siempre”, recuerda González con una carcajada.

Un adiós en tiempos cambiantes

El último Carnaval en Mundi Fiesta ha sido más tranquilo de lo esperado. "Se nota que la gente compra más en internet. Muchas veces vienen cuando ya es tarde y dicen: 'Ay, es que Amazon me ha traído un disfraz que no me gusta o me queda grande'”, comenta Mari Carmen. La competencia con el comercio online y las tiendas de bajo costo ha cambiado el hábito de los compradores, y eso se ha hecho notar.

A pesar de estos cambios, el recuerdo de Mundi Fiesta quedará en la memoria de quienes crecieron comprando allí sus disfraces y juguetes. "Nos vamos con la satisfacción de haber dado alegría durante tantos años. Nos quedamos con lo bonito, con el cariño de la gente", concluye Mari Carmen.