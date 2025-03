El pleno de marzo en Alicante: una protesta al rojo vivo

El pleno ordinario del mes de marzo en el Ayuntamiento de Alicante giró más en torno a lo que ocurrió fuera de él que a las propuestas que plantearon los grupos. La jornada, especialmente tensa, estuvo copada durante las primeras horas por las fervientes protestas de un grupo de bomberos, que cargaron duramente contra el alcalde y trataron de irrumpir en el Salón de Plenos, frenados finalmente por agentes de la Policía Local.

Minutos antes de la sesión, el ambiente ya hacía presagiar que no se trataba de un pleno más. En el entorno del Ayuntamiento, un coche de policía, un furgón y varias motocicletas. Dentro del palacio consistorial, donde suele haber una pareja de agentes para controlar el orden en las reuniones mensuales de la Corporación, se desplegaron más de una docena de efectivos, vigilando las distintas entradas.

La Plataforma de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante, un colectivo al margen de los sindicatos con representación oficial, había advertido de su presencia este jueves para protestar por las condiciones de trabajo de los efectivos y el estado de mantenimiento de los parques y la flota de vehículos, entre otras cuestiones. Finalmente, en torno a medio centenar de bomberos secundaron la protesta al grito de «Barcala, cumple tu palabra».

Protesta "in crescendo"

Nada más comenzar la sesión, en torno a las 9:30 horas, el grupo entonó cánticos, silbidos y aplausos que hicieron imposible continuar con la misma, pausando temporalmente las intervenciones de los concejales. Las protestas, atronadoras por momentos, forzaron al alcalde a llamar al orden a los bomberos en diversas ocasiones. La tensión fue creciendo progresivamente hasta que el grupo trató de irrumpir en el Salón de Plenos, donde la Corporación celebraba la sesión. Allí, la Policía Local se tuvo que emplear a fondo, creando un cordón humano para impedirlo.

Finalmente, los bomberos desistieron en su intento y, por orden del alcalde, fueron desalojados del Ayuntamiento. Antes de marcharse, eso sí, dedicaron un aplauso a sus compañeros policías: «Ellos no tienen culpa, hacen su trabajo», reconocían. De nuevo en el salón, el alcalde reprendió al portavoz de Compromís, Rafa Mas, quien se había sumado a los cánticos contra el regidor popular.

Desde el equipo de gobierno, la portavoz Cristina Cutanda rechazó después de la sesión las formas de la protesta: «El violento intento de asalto al Pleno por un grupo de bomberos ha pretendido intimidar por la fuerza a la Corporación y nos avergüenza a todos». Al respecto, Cutanda añadió que «saben perfectamente que existen diferentes cauces pacíficos para entregar sus reivindicaciones por escrito al alcalde Luis Barcala» y expresó su convicción de que «el conjunto de los bomberos de Alicante no son así; no son una minoría violenta que no ha dudado en cargar contra la Policía y agredir a los agentes con violencia física y verbal».

El intento de asalto ha pretendido intimidar por la fuerza a la Corporación y nos avergüenza a todos Cristina Cutanda — Portavoz del gobierno municipal del PP

En el otro lado de la balanza, la plataforma explicó que «ante los repetidos incumplimientos del señor alcalde respecto a los compromisos adquiridos» con el colectivo y «tras múltiples intentos de diálogo fallidos» se propuso «hacerle llegar un documento con una serie de reivindicaciones para que las tuviera en conocimiento».

Sobre los altercados, los portavoces del colectivo quisieron matizar su actuación: «Lamentamos profundamente cualquier daño o molestia ocasionada, si ha sido el caso, no era nuestro deseo y pedimos disculpas por ello, nuestra única intención ha sido hacerle entrega al señor alcalde del manifiesto y se nos ha impedido, no obstante, hemos entendido que los compañeros policías no tenían por qué estar soportando esa situación y hemos desistido abandonando el pleno pacíficamente».

Debate político

Al margen de lo ocurrido a las puertas del Salón de Plenos, una vez disuelta la protesta, la sesión se celebró con normalidad. En ella, el PP y Vox confirmaron la aprobación de la primera modificación de crédito del ejercicio. En concreto, se destinarán 1,6 millones de euros más al vertedero (cuya gestión está prorrogada desde el 2021) para adquirir maquinaria que permita convertir la basura orgánica en compost.

En un tono más distendido, uno de los momentos más «amables» de la sesión tuvo lugar a la hora de debatir sobre la adhesión de Alicante a la Red de Gobernanza Participativa Municipal de la Comunidad Valenciana, creada por el gobierno autonómico de Ximo Puig.

A la hora de defender la propuesta, la concejala popular Cristina García aseguró que se trataba de una medida con ejes «progresistas», lo que despertó risas en la bancada de la oposición. Tanto Vox como la izquierda pidieron a García que aclarase si se trataba de un lapsus o de un giro en sus políticas. Finalmente, la concejala deshizo el entuerto: quiso decir que los ejes eran «progresivos».

La dana, con lupa

En el turno para debatir las declaraciones institucionales, Compromís planteó una propuesta para informar y publicar en el portal de transparencia el detalle del gasto del millón y medio de euros que Alicante aportó a la Generalitat Valenciana en solidaridad por la devastadora dana que asoló la provincia de Valencia. El portavoz de la coalición, Rafa Mas, aseguró tener «muchas dudas» sobre el destino del dinero, especialmente después de que «Mazón pacte con Vox repartirse el pastel de la reconstrucción». En este punto, la socialista Ana Barceló aseguró «desconfiar» de un presidente «que no puede explicar lo que hizo el 29 de octubre», durante la riada. «Mazón es un jefe del Consell que ha perdido el tratamiento de Molt Honorable», apuntó.

Desconfiamos de un presidente que no puede explicar lo que hizo el 29 de octubre Ana Barceló — Portavoz del PSOE

Desde el gobierno popular, Antonio Peral defendió la ejecución de ayudas del dirigente autonómico del PP y pidió «perseguir al presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez para que atienda a los valencianos como los debe atender». Tras la intervención de Peral, la bancada de la izquierda arrancó a entonar cantos de «Mazón dimisión», a lo que el alcalde reprochó su actitud «infantil». La declaración fue tumbada por el PP y Vox.

Más propuestas

También, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, la socialista Trini Amorósconsultó sobre cuándo está previsto iniciar las ansiadas obras de rehabilitación del Teatro Principal. «En el tiempo que lleva Barcala como alcalde ha tenido tres concejales de Cultura y los tres han anunciado el inicio de las obras», lamentó Amorós, quien apuntó también que «en 2018 las obras eran necesarias, pero ahora son urgentes».

¿Por qué no llevaron a cabo las obras del Teatro Principal durante el tripartito de izquierdas? Antonio Peral — Concejal del PP

De nuevo Antonio Peral, concejal de Cultura durante la ausencia por maternidad de Nayma Beldjilali, echó balones fuera preguntando a Amorós por qué no llevaron a cabo las obras durante el gobierno del tripartito de izquierdas. «Está en contratación a punto de salir a licitación el Plan Director de rehabilitación con todo lo que necesita nuestro Teatro Principal», aseguró el popular.

En el resto de la sesión, el Pleno también aprobó dos propuestas del grupo popular: una para reclamar al Gobierno central mayor autonomía para agilizar la promoción de viviendas y otra para solicitar una reforma de la financiación local. Todo ello con división entre la derecha y la izquierda. En toda la jornada, que se extendió más allá de las 15:00 horas, la Corporación solo se puso de acuerdo para apostar por juegos adaptados para niños con discapacidad, a propuesta de Compromís.

